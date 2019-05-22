Финляндия — Швеция. Прогноз: «тре крунур» закроют финского вундеркинда

23 мая в Кошице на стадионе «Стил-Арена» состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Швеции. Букмекеры отдают явное преимущество номинальным гостям: ставки на победу «тре крунур» в основное время принимаются с коэффициентом 1.60.

Анализ матча Финляндия – Швеция (23.05.2019)

Сборная Финляндии едва не выиграла группу А, но нелепое поражение от Германии (2:4) натолкнуло их на встречу со Швецией уже первом раунде плей-офф. Суоми открыли счёт, в два раза чаще тревожили чужого вратаря (41-21 по броскам в створ), но не справились с Леоном Драйзайтлем: тот отдал, забил и на десерт поразил пустые ворота.



В итоге шведы оказались в любопытной ситуации: победа над Россией выводила их на сборную США (те моментально пропустили две шайбы от канадцев, и расклад прояснился), а поражение — на Финляндию. И «тре крунур» с треском проиграли (3:7), чем только улучшили своё положение.

Если сборная США на групповом этапе напоминала просто собрание качественных игроков, то финны, конечно, играли как настоящая команда. При этом потолок подопечных Юкки Ялонена находится заметно ниже: они стабильно держат планку и кусаются, но выше головы прыгают только при очевидных проблемах соперника с мотивацией. А вот от «звёздно-полосатых» можно ждать чего угодно.



Финляндия — очень молодой коллектив, две трети которого вообще не играли на чемпионатах мира. Вся угроза в нападении исходит от пары-тройки хоккеистов, а спецбригады заметно уступают тем, что есть у жёлто-синих. Атакуют с ходу они здорово, но всё же явно хуже, чем богатая на звёзд НХЛ сборная США.



В общем, если Швеция сыграет на своём уровне, то наверняка одержит победу с разницей в 2-3 шайбы. История личных встреч тоже на их стороне: в пяти последних матчах на ЧМ, ОИ и Кубке мира (Евротур по понятным причинам не берём) «тре крунур» одержали пять побед при надёжной игре в защите. 3:1, 4:1, 2:0, 2:1 и 3:0.



В общем, если брать П2 за 1.60 для вас слишком скучно, стоит рассмотреть П2 + ТМ 6,5 шайбы за 2.07 или П2 с форой "-1" за аккуратные 1.76. ИТМ 2 шайбы Финляндии за 1.69 вроде бы выглядит неплохо, но больно уж часто на групповом этапе чудила оборона шведов. Для такого коэффициента риск ощутим.



Проверим ТБ 1 шайбы Швеции в первом периоде за 2.15. После разноса от россиян проблем с настроем и мотивацией быть не должно, так что есть все основания ждать агрессивного дебюта. В таком случае работы у вратаря сборной Финляндии наверняка будет много с первых же минут.



Заключительный вариант — ТМ 0,5 очка Каапо Какко за 2.30. Финский вундеркинд зажёг на старте турнира, после чего ушёл в тень и не набрал очков в трёх заключительных матчах группового этапа. Пожалуй, коэффициент тут должен быть чуть ниже, в районе двойки.

Ставки на матч Финляндия – Швеция

Финляндия — очень молодой коллектив, две трети которого вообще не играло на чемпионатах мира. Вся угроза в нападении исходит от пары-тройки хоккеистов, а спецбригады заметно уступают тем, что есть у жёлто-синих. Если Швеция сыграет на своём уровне, наверняка одержит победу с разницей в 2-3 шайбы.



Также возьмём ТМ 0,5 очка Каапо Какко за 2.30. Финский вундеркинд зажёг на старте турнира, после чего ушёл в тень и не набрал очков в трёх заключительных матчах группового этапа. Пожалуй, коэффициент тут должен быть чуть ниже, в районе двойки.



Ставка №1: победа Швеции с форой "-1" за 1.76.



Ставка №2: ТБ 1 шайбы Швеции в первом периоде за 2.15.



Ставка №3: ТМ 0,5 очка Каапо Какко за 2.30.

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