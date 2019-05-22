Чехия – Германия. Прогноз: немцы воспользуются пространством

23 мая на стадионе имени Ондрея Нелепы в Братиславе состоится четвертьфинальный матч ЧМ-2019 между сборными Чехии и Германии. Аналитики не сомневаются в поражении немецкой дружины и выставляют скромный коэффициент 1.37 на викторию парней Милоша Ржиги в основное время.

Прогноз матча Чехия – Германия (23.05.2019)

Сборная Чехии, став одной из самых результативных команд на групповом этапе, уверенно заняла вторую строчку, уступив лишь России. И получила вполне приятный бонус в виде не самого грозного по именам противника. Коллектив Милоша Ржиги по праву считается явным фаворитом, однако в последние годы Германия частенько преподносит сенсации.



Немцы не просто сумели обойти Словакию в споре за выход в плей-офф, так ещё и вскарабкались на третью позицию в своей группе, избежав четвертьфинала с мощнейшей командой России. Тони Сёдерхольф проделал потрясающую работу, и теперь настаёт решающий момент.

Потенциальный выход в полуфинал станет для немцев безусловным успехом, а поражение в Чехии расценят как катастрофу, учитывая уровень соперника. Парни Милоша Ржиги заметно сильнее по составу, однако с той же Швейцарией победа в основное время была добыта только из-за необходимости «крестоносцев» получить три очка, что привело к смене вратаря при счёте 4:4 и голу в пустые ворота.



На наш взгляд, в этом матче лучше воздержаться от ставок на конечный результат в пользу той или иной команды. Форы «-2» на номинальных хозяев или «+2» на немцев выглядят слишком непредсказуемо. Чехи с их потрясающим нападением способны отгрузить полную авоську, вот только у Германии всё в порядке с обороной, сбой был лишь в матче с Канадой. От финнов и американцев коллектив Тони Сёдерхольфа пропустил в сумме только пять шайб.



Зато защитную линию Милоша Ржиги мы не можем назвать выдающейся. У Чехии явный перекос в сторону нападения, а менять стиль игры ради не самого грозного соперника фаворит вряд ли станет. В связи с этим предлагаем присмотреться к ставке на тотал Германии больше 1,5 за 1.88. Да, немцы дважды не добирались до нужного рубежа, но тем же финнам забили четыре шайбы.



Чехия всухую разнесла Италию и Австрию, а в остальных поединках оборона Милоша Ржиги действовала не слишком надёжно. Если пару пробоин от Швеции и три гола от России можно считать достойным результатом, то две шайбы от Норвегии, три от Латвии и четыре от Швейцарии свидетельствуют о чрезмерной увлечённости атакой.



С грандами Милош Ржига готов к прагматичному хоккею с оглядкой на тылы, но с середняками и аутсайдерами Чехия в первую очередь думает о реализации собственного потенциала в нападении и не слишком переживает о защите. Немцы получат достаточно пространства для быстрых атак, а забивать сборная Германии готова кому угодно.

Ставка на матч Чехия – Германия

Сборная Чехия демонстрирует на ЧМ-2019 яркий атакующий хоккей и думает об обороне только в битвах с грандами. Тотал Германии больше 1,5 за 1.89 имеет хорошие шансы на проход. Коллектив Милоша Ржиги пропустил от двух шайб не только с Россией и Швецией, а также в матчах с Латвией, Норвегией и Швейцарией. Немцы постараются сотворить сенсацию.



Ставка: индивидуальный тотал Германии больше 1,5 за 1.89.



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