Канада, Кучеров и овертайм. Прогноз и ставки на плей-офф ЧМ-2019 по хоккею

23 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы и в Кошице на «Стил-Арена» стартует плей-офф чемпионата мира по хоккею в Словакии. Четвертьфинальные пары выглядят так: Канада — Швейцария, Финляндия – Швеция, Чехия – Германия и Россия – США. Букмекеры оценили шансы команд и определились с коэффициентами на возможного победителя.

Анализ шансов команд на победу в ЧМ-2019

Групповой этап наконец-то закончился, проходные матчи подошли к концу, а все пассажиры оказались за бортом. Ну, почти все: букмекеры единогласно считают сборную Германии главным аутсайдером плей-офф, хотя в четвертьфинале ей достался не самый сильный соперник — Чехия.



На победу немцев можно поставить за 50.0. Бундестим полностью выполнила задачу на турнир и уже прыгнула выше головы. Сразу в нескольких матчах она откровенно отскочила, не пустив в плей-офф бодрую сборную Словакии. Германия рассчитывает на двух-трёх лидеров (в остальном состав весьма серый), чудеса от вратарей и слабую реализацию соперника. Других козырей у неё нет.

Следом расположилась Швейцария. Это довольно крепкая команда с несколькими сильными исполнителями из НХЛ, которая вполне могла бы забодать Финляндию или США. Но в итоге «крестоносцы» попали на канадцев. Разница в индивидуальном мастерстве и глубине состава не вызывают сомнений, поэтому победа финалиста ЧМ-2018 в нынешнем турнире идёт за 30.0.



Шестое место в списке фаворитов на данный момент занимает сборная США (10.0). Американцы считались одним из главных претендентов на «золото», но провалили групповой этап и получили тяжелейшую сетку. Сейчас даже их выход в финал оценивается коэффициентом 5.50.



Оно и неудивительно. Слабая защита, ужасная игра вратарей и сборная России в четвертьфинале — это убойное сочетание. У «звёздно-полосатых» остаётся мощнейшая (пока скорее по именам, чем по качеству) линия атаки, преимущество в скорости и солидные спецбригады. Всё остальное по понятным причинам вызывает вопросы.



Топ-5 открывает сборная Финляндии, её победа идёт за 9.00. «Суоми» мощно начали турнир и в первом же матче хлопнули Канаду, а затем сбавили позиции и после поражения от Германии в последнем туре вышли на шведов. А ведь с «тре крунур» в последние годы у них совсем не ладится.



У Юкки Ялонена молодая команда, которая знает своё дело, но ещё далека от пика: слишком много дебютантов, слишком мало сформировавшихся индивидуально сильных нападающих.



Через пару лет всё может измениться, но пока брать медали ЧМ этому коллективу, пожалуй, рановато.



На четвёртой строчке сборная Чехии (8.50). Ничем особенным она похвастать не может, а реализация большинства на данный момент и вовсе ниже среднего. Но слабейший из всех четвертьфиналистов соперник и несколько элитных игроков вроде Якуба Воручека дают шансы на сенсацию.



Тройку замыкает сборная Швеции, поставить на неё предлагают за 6.50. Скандинавы ловко ломали об колено аутсайдеров, но с соперниками посерьёзнее провалились: разгромные поражения от России (4:7) и Чехии (2:5), очень тяжёлые победы над Швейцарией (4:3) и Латвией (5:4). С такой защитой выиграть ЧМ затруднительно.



Тем не менее, у «тре крунур» остаются глубокий и ровный состав, царское большинство и опытнейший Хенрик Лундквист в воротах — вполне себе крепкий набор аргументов. Если шведы наладят оборону и прекратят допускать столько ошибок, мало никому не покажется.



Тем не менее, основными фаворитами на «золото» вполне справедливо считаются победители своих групп — Канада (4.00) и Россия (2.30). На стороне «красной машины» фантастически набранный ход, зато «кленовым листьям» явно больше повезло с турнирной сеткой. Скоро узнаем, что из этого выйдет.

Ставки на плей-офф ЧМ-2019

Брать итоговую победу россиян за 2.30 опасно: им попался чуть ли не самый сложный путь из всех возможных. Злая сборная США, которой совсем нечего терять на фоне опустившихся ожиданий. Затем, похоже, Швеция, не забывшая унижение во втором периоде. И финал. Пожалуй, коэффициент должен быть повыше.



А вот выход в финал Канады за 1.97 надо проверять. За счёт лёгкой сетки (Швейцария, а потом Чехия или Германия) «кленовые листья» могут домчать до решающей встречи с ветерком и сэкономить силы. Если хотите поднять коэффициент и при этом не сомневаетесь в наших хоккеистах, подумайте о варианте «финал Россия — Канада» за 2.50.



Валуем кажется коэффициент 5.00 на победу Никиты Кучерова в гонке снайперов. После группового этапа россиянин отстаёт от тройки лидеров на одну шайбу, но Энтони Манта забивал исключительно аутсайдерам и середнякам, а Михаэль Фролик врял ли доберётся до финала.

У Кучерова уйма моментов в каждой игре, но даже с посредственной реализацией и невезением (штанги, перекладины) он настрелял шесть голов. Если поправит прицел, шансы обойти Фролика и Дадонова у Никиты точно будут выше 20%.



Также любопытно выглядит ставка на овертайм в матче с участием сборной России за 2.50. В группе россияне исправно укладывались в 60 минут, но в плей-офф уровень сопротивления выше, а слабых соперников до конца турнира у «красной машины» точно не будет. Проверим.



Ставка №1: выход в финал Канады за 1.97.



Ставка №2: победа Никиты Кучерова гонке снайперов за 5.00.



Ставка №3: овертайм в матче с участием сборной России за 2.50.

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