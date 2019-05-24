Жирный кэф. «Фрей» — «Варбергс»: прогноз и ставка (кф. 3.3)

В рамках розыгрыша шведской Суперэттан я бы хотел проанализировать поединок, в котором «Фрей» примет «Варбергс».

«Фрей»

Футбольный клуб «Фрей» довольно слабо стартовал в нынешнем розыгрыше лиги Суперэттан. Так, после 9 туров представитель пригорода Стокгольма расположился на 12-й строчке в турнирной таблице, находясь всего в 2 очках от зоны вылета.



Защитная линия команды смотрится откровенно плохо, пропуская почти два гола в среднем за поединок (1.88). Этот показатель является вторым худшим во всем чемпионате на данный момент. Атака также довольно редко радует своих болельщиков, поражая ворота оппонентов с показателем в 1.0 гола (1.22 — средняя результативность среди всех клубов).



Общая статистика «викингов» в последних 5 поединках выглядит так: 1 победа, 3 ничьи и 1 поражение. Разница голов в этом отрезке составляет -2 (6-8). На домашнем «Викингаваллен» команда сумела набрать 5 очков из 20 возможных при минусовой разнице мячей -2 (7-9).



В преддверии противостояния с «Варбергсом» тренерский штаб, скорее всего, не сможет рассчитывать на центрального нападающего Зе Витора. Бразилец получил травму колена, и его шансы выйти на поле, по информации svenskfotboll, расцениваются как 60 на 40.

«Варбергс»

«Варбергс», несмотря на довольно скромный бюджет, уже сумел удивить многих, продемонстрировав очень хорошие результаты. Представитель Халланда после назначения Йоакима Перссона в качестве главного тренера продемонстрировал лучший старт в своей истории выступлений во втором дивизионе.



После 9 туров «Варберг» уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице, являясь главным претендентом на повышение в классе.



Защитная линия команды, после нескольких удачных приобретений, смотрится очень крепко, пропуская 0,55 гола в среднем за поединок (лучший показатель в лиге). Передняя линия, в свою очередь, также держит высокую марку, поражая ворота соперников с показателем в 2,22 гола.

Общая статистика «лесников» в последних 5 турах выглядит следующим образом: 4 победы и 1 ничья, при разнице голов +5 (8-3). За пределами родного стадиона «Варбергс» набрал 13 очков из 15 возможных (лучшая выездная команда лиги с запасом).

Прогноз на «Фрей» — «Варбергс» с жирным кэфом

Прогноз. «Варбергс» на голову выше своего соперника на данный момент. Уверен, что гости проведут этот поединок на свойственном им в этом сезоне высоком уровне и с лёгкостью наберут 3 очка.



Отличным вариантом для основной ставки будет победа «Варбергса» с учётом форы (-1,5) гола по очень привлекательному коэффициенту.



Ставка №1: победа «Варбергса» с учётом форы (-1,5) гола за 3.3.