«Барселона» — «Валенсия». Прогноз: финал не обойдётся без грубости

25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в финальном матче Кубка Испании «Барселона» встретится с «Валенсией». По мнению аналитиков, трофей достанется каталонцам. Поставить на итоговый успех сине-гранатовых можно за 1.26. Если «летучие мыши» сотворят сенсацию, то сыграет коэффициент 4.1.

Прогноз матча «Барселона» — «Валенсия» (25.05.2019)

«Барселона» и «Валенсия» успешно выступили в чемпионате Испании, но вряд ли команды полностью довольны нынешним сезоном. Каталонцы отпраздновали успех во внутреннем первенстве, имеют отличные шансы на победу в Кубке, однако всё меркнет на фоне безвольного поражения от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов.

Если не знать, как именно вылетели сине-гранатовые, то при условии триумфа в Кубке Испании сезон мог бы считаться успешным. Но тот провал из головы не выбросить. «Валенсия» же после огромного количества ничьих на старте Примеры сумела на самом финише взлететь на четвёртую строчку и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Даже со слабым «Реалом» и вступающим в стадию перестройки «Атлетико» попасть в первую тройку в Испании практически нереально, поэтому попадание в топ-4 для «летучих мышей» стоит оценивать как великолепный результат. Но в Лиге Европы «Валенсия» также остановилась на стадии полуфинала и не смогла преодолеть барьер, воздвигнутый их бывшим тренером.

Для Марселино Гарсии Тораля потенциальная победа в Кубке Испании сделает сезон успешным, но проблема «Валенсии» в том, что «Барселона» практически не проигрывает в финалах. Сине-гранатовые часто оступаются в противостояниях из двух раундов, но когда дело доходит до решающей битвы, то каталонцы обычно берут своё.

К сожалению для российских любителей футбола, матч пропустит Денис Черышев, который прибыл с командой на костылях. Гарай, возможно, появится на поле, хотя, по предварительной информации, аргентинский защитник имел мало шансов на восстановление к финалу Кубка Испании.

У «Барселоны» не сыграют Суарес и Тер Штеген, есть проблемы у Дембеле, который травмировался в матче с «Сельтой». Разумеется, даже без пары основных исполнителей «Барселона» сильнее, один фактор Месси склоняет чашу весов в пользу каталонцев, однако «Валенсия» настроена очень серьёзно.

В нынешнем сезоне команды дважды встречались в рамках Примеры, и оба раза была зафиксирована ничья. На «Месталье» команды обменялись забитыми мячами в первом тайме, а на «Камп Ноу» «летучие мыши» вели 2:0, но не смогли удержать преимущество в счёте, так как дублем отметился Месси.

Чистая победа «Барселоны» в основное время оценена слишком скромно, а брать фору на сине-гранатовых опасно. Во внутреннем первенстве каталонцы пропустили больше «Валенсии», в обороне у Эрнесто Вальверде действительно проблемы при том, что на последнем рубеже не сыграет Тер Штеген. Силлессен — достойный вратарь, но не выдающийся. Перебрав множество разных ставок, мы остановили свой выбор на комбинированном варианте.

В линии одной из букмекерских контор доступно предложение на гол «Барселоны» и не менее 5 угловых в исполнении каталонцев за 1.73. Фактически всё сводится к стандартным положениям. Сомневаться в том, что сине-гранатовые сумеют поразить ворота «Валенсии» в битве за трофей, практически не приходится.

Тотал угловых «Барселоны» больше 5 идёт за 1.56. При данном выборе можно получить возврат, если каталонцы исполнят ровно пять корнеров. В нашей ставке подобное развитие событий приведёт к прибыли, да ещё и за коэффициент 1.73, который существенно выше. Нужен лишь гол сине-гранатовых, который Месси с компанией обязательно сотворят.

Также за 2.05 мы проверим тотал жёлтых карточек во втором тайме больше 3,5. Встречу обслужит бригада во главе с Альберто Ундиано Мальенко. Испанский рефери в нынешнем сезоне в Примере выписал 93 предупреждения за 20 матчей, но в финале страсти накаляются гораздо чаще, нежели в чемпионате.

У «Барселоны» не всё в порядке с физическими кондициями на финише сезона, «Валенсия» обязательно постарается зацепиться. Если каталонцы не решат все вопросы к перерыву, то вторая половина обещает выйти крайне напряжённой, что, учитывая количество жёстких игроков и парней с выдающимися актёрскими талантами, приведёт к нескольким жёлтым карточкам.

Ставки на матч «Барселона» — «Валенсия»

За 1.73 букмекеры предлагают интересный комбинированный вариант в виде гола и не менее пяти угловых в исполнении «Барселоны». Сомневаться в забитом мяче каталонцев не приходится, поэтому данной ставкой мы попросту повышаем коэффициент на тотал корнеров сине-гранатовых больше 4,5.

Если «Валенсия» не развалится в первом тайме, то встреча получится упорной и напряжённой. Тотал жёлтых карточек во второй половине больше 3,5 за 2.05 нас полностью устраивает. У испанских команд частенько сдают нервы в финальных матчах. Провокаций и стычек мы увидим достаточно.

Ставка №1: «Барселона» забьёт и подаст не менее 5 угловых за 1.73.

Ставка №2: тотал жёлтых карточек во втором тайме больше 3,5 за 2.05.

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