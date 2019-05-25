«Краснодар» – «Рубин», «Оренбург» – «Спартак». Прогнозы на РПЛ

26 мая в матчах 30-го тура РПЛ «Краснодар» на одноимённом стадионе примет «Рубин», а «Оренбург» на арене «Газовик» встретится со «Спартаком». Букмекеры считают фаворитом хозяев и гостей соответственно: поставить на победу «быков» можно с коэффициентом 1.28, успех красно-белых оценен в 1.76.

Анализ матча «Краснодар» – «Рубин» (26.05.2019)

«Краснодар» набрал 10 очков в четырёх предыдущих турах и добился исторического успеха, впервые попав в Лигу чемпионов. «Быки» сохраняют шансы на вторую позицию в турнирной таблице (и место в групповом этапе ЛЧ), но для этого в 30-м туре нужно набрать больше очков, чем «Локомотив».

Шансы, конечно, невелики, поскольку москвичам предстоит домашний матч с лишённой мотивации «Уфой», которая точно будет играть в стыках. Но для «Краснодара» важно красиво закончить непростой сезон, правильно попрощаться с болельщиками и проводить Маурисио Перейру с Шарлем Каборе.

Так что с настроем проблем не будет, даже если «Локо» быстро снимет все вопросы о второй строчке в параллельной игре. А вот с «Рубином» всё не так просто, ведь казанцы точно финишируют на 10-11 местах. Турнирной мотивации никакой, разве что достойно сыграть в последнем матче Курбана Бердыева.

В общем, очки хозяевам гораздо нужнее, но это мало что значит. «Быки» традиционно натужно играют с казанцами, хотя результата чаще всего добиваются. Предыдущую победу над «Рубином» с разницей более чем в один мяч «Краснодар» одержал аж в 2014 году (2:0). Клуб из Татарстана тогда возглавлял Ринат Билялетдинов.

С тех пор в восьми матчах у «горожан» пять побед в один мяч, две ничьи и одно поражение. То есть без борьбы гости, похоже, опять не отступятся. В связи с этим логично выбирать между П1 с разницей в 1 мяч за 3.60 и П2 с форой "+1,5" за 1.88. Можно взять и «обе забьют» за 2.21. В трёх предыдущих очных встречах ставка проходила.

Ставки на матч «Краснодар» – «Рубин»

«Быки» традиционно натужно играют с казанцами, хотя результата чаще всего добиваются. Предыдущую победу над «Рубином» с разницей более чем в один мяч «Краснодар» одержал аж в 2014 году (2:0). С тех пор в восьми матчах у «горожан» пять побед в один мяч, две ничьи и одно поражение.

Ставка №1: победа «Краснодара» в один мяч за 3.60.

Ставка №2: обе забьют за 2.21.

Анализ матча «Оренбург» — «Спартак» М (26.05.2019)

Победа гарантирует красно-белым четвёртое место в турнирной таблице, а вот при другом результате возможны варианты. ЦСКА отстаёт на одно очко и в последнем туре сыграет на своём поле с немотивированными «Крыльями Советов», которым совсем скоро предстоит участие в стыковых матчах.

«Оренбургу» тоже ничего не надо, можно играть в своё удовольствие. Подопечные Владимира Федотова в пяти последних турах одержали лишь одну победу и выбыли из гонки за Лигой Европы. Выше седьмого места теперь точно не подняться, но и ниже девятого опуститься не выйдет.

Впрочем, домашний матч со «Спартаком» — это традиционно мощный раздражитель для провинциальных команд, так что сомнений в настрое «Оренбурга» немного. Единственная встреча соперников в Оренбурге (в сентябре 2016 года) завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Красно-белые одержали три победы подряд, хотя качество игры по-прежнему впечатляет меньше, чем пресс-конференции Олега Кононова. Вдобавок хватает кадровых потерь: Жиго, Рассказов, Кутепов, Селихов, Глушаков и Ханни травмированы, а Луис Адриано и Фернандо не сыграют из-за дисквалификации.

Похоже, на фоне таких дыр в опорной зоне и защите гостям придётся пропустить. В связи с этим рассмотрим два варианта: обе забьют за 1.85 и тотал больше 2,5 мяча за 2.00. «Оренбург» может позволить себе сыграть на болельщиков, а «Спартак» забивает уже четыре тура подряд.

Также неплохо смотрится ИТБ 2,5 ЖК «Оренбурга» за 2.44. Норма команды по сезону — 2,83 «горчичника», а судит не самый добрый Кирилл Левников. В трёх последних матчах РПЛ у него 21 предупреждение, два пенальти и одно удаление.

Ставки на матч «Оренбург» — «Спартак» М

У гостей хватает кадровых потерь: Жиго, Рассказов, Кутепов, Селихов, Глушаков и Ханни травмированы, а Луис Адриано и Фернандо не сыграют из-за дисквалификации. Похоже, на фоне таких дыр в опорной зоне и защите гостям придётся пропустить. Обе забьют за 1.85 и тотал больше 2,5 мяча за 2.00 смотрятся нормально.

Ставка №1: тотал больше 2,5 мяча за 2.00.

Ставка №2: ИТБ 2,5 ЖК «Оренбурга» за 2.44.

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