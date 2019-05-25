«Зенит» — «Енисей», «Локомотив» — «Уфа». Прогноз на матчи 30 тура РПЛ

25 мая в рамках 30 тура РПЛ «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Енисей», а «Локомотив» встретится с «Уфой» на «РЖД Арене». В обоих матчах фаворитами являются команды, выступающие дома. Победа сине-бело-голубых оценена коэффициентом 1.32, а поставить на успех «железнодорожников» можно за 1.25.

Прогноз матча «Зенит» — «Енисей» (26.05.2019)

«Зенит» провёл уже два поединка после заслуженного чемпионства, но анализировать произошедшее нет никакого смысла. Сначала Семак основой переиграл ЦСКА в Санкт-Петербурге, а затем сине-бело-голубые выставили второй состав в матче с «Ростовом» на выезде и закономерно уступили.

«Енисей» на финише сезона стал демонстрировать вполне приемлемые результаты, вот только команда уже обречена на возвращение в ФНЛ. В пяти последних матчах красноярцы набрали семь очков и умудрились потрепать нервы в гостях «Локомотиву». Коллектив Дмитрия Аленичева вполне способен преподнести сюрприз.

Турнирной мотивации нет ни у одной, ни у другой команды. «Зенит», естественно, при поддержке своих зрителей должен проявлять хоть какое-то старание, но многое будет зависеть от состава, который выберет Семак. У Аленичева возможностей для ротации гораздо меньше, однако определённые перестановки также не стоит исключать.

На наш взгляд, ставить на исход в данной встрече слишком опасно и сродни гаданию на кофейной гуще. Последний тур, близость отпуска и отсутствие привычных стимулов располагают к джентельменскому футболу без какой-либо грубости. Пожалуй, за 2.45 стоит рассмотреть тотал жёлтых карточек меньше 2,5.

Провокации или травмы в заключительном матче сезона крайне нежелательны, поэтому шанс на низ по горчичникам вполне приличный. Встречу обслужит Алексей Сухой, который в нынешней РПЛ работал главным на четырёх поединках. В одном случае арбитр из Люберец обошёлся и вовсе без предупреждений.

В двух последних матчах с участием «Енисея» судьи показывали лишь по паре жёлтых. Команда Дмитрия Аленичева действует без чрезмерной агрессии, а футболистам «Зенита» лишние стыки также ни к чему. Риск накала страстей присутствует в любом поединке, но уж больно хорош коэффициент.

Ставки на матч «Зенит» — «Енисей»

В поединке между «Зенитом» и «Енисеем» у обеих команд отсутствует турнирная мотивация. Более того, у футболистов отпускное настроение, последний тур и никаких принципиальных дуэлей. Тотал меньше 2,5 за 2.45 чуть ли не единственный вариант, для которого есть логические предпосылки. В двух прошлых матчах с участием команды Дмитрия Аленичева арбитры выписывали лишь по паре предупреждений.

Ставка: тотал жёлтых карточек меньше 2,5 за 2.45

Прогноз матча «Локомотив» — «Уфа» (26.05.2019)

«Локомотив» в среду завоевал уже восьмой Кубок России и на приятной волне имеет отличные шансы второй год подряд обеспечить себе попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Задача для «железнодорожников» вполне решаемая, так как необходимо на домашнем стадионе разобраться с аутсайдером, и тогда не придётся оглядываться на конкурента.

«Уфа» проиграла в двух последних поединках, теперь команду ожидают стыковые матчи. В теории, «горожане» могли бы поберечь основу для более важных баталий, но Вадим Евсеев не похож на человека, который пойдёт против спортивного принципа. Гости с высокой вероятностью выйдут на поле в сильнейшем составе и окажут достойное сопротивление.

Евсеев уже имеет опыт побед в качестве тренера на «РЖД Арене». В прошлом сезоне «Амкар» провёл гостевой матч с коллективом Юрия Сёмина именно в Москве и сенсационно добыл три очка. «Локомотив», конечно, безусловный фаворит ближайшего поединка, однако ставить на красно-зелёных невыгодно. Букмекеры предлагают коэффициент 1.25 на викторию «железнодорожников», и даже фора «-1,5» котируется ниже двойки.

Учитывая колоссальную важность матча для хозяев, Юрий Сёмин может выбрать прагматичный футбол с минимумом риска, от классического гандикапа лучше отказаться. Гол «Локомотиву» необходим, красно-зелёные постараются не откладывать дело в долгий ящик, поэтому мы праве рассчитывать на некоторое подобие стартового штурма.

«Уфа» в матчах с грандами в основном полагается на контратаки и редко подолгу владеет мячом на чужой половине поля. По началу «железнодорожники» примутся оказывать давление на противника, в связи с чем перспективно выглядит ставка на победу красно-зелёных по угловым в первом тайме с форой «-1».

В весенней части РПЛ «горожане» провели 12 матчей, в девяти из которых уступили по корнерам в стартовых 45-минутках, а общая разница составила 17-38 не в пользу «Уфы». «Локомотив» на том же интервале далеко не всегда выдавал нужный нам результат, но сейчас «железнодорожники» дома, с сумасшедшей мотивацией и необходимостью побеждать. У красно-зелёных есть все возможности, чтобы зажать гостей на их половине в первом тайме, а затем уже отталкиваться от счёта.

Ставка на матч «Локомотив» — «Уфа»

«Локомотиву» необходимо побеждать для выхода в групповой этап Лиги чемпионов, а «Уфа» уже может спокойно готовиться к переходным матчам. В 9 из 12 поединков в весенней части РПЛ «горожане» уступали противникам по угловым в первом тайме. Виктория «железнодорожников» по корнерам в стартовой 45-минутке с форой «-1» похожа на подарок.

Ставка: победа «Локомотива» по угловым в первом тайме с форой «-1» за 1.74.

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