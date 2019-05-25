ЦСКА – «Крылья Советов». Прогноз: «армейцы» порадуют фанатов перед отпуском

26 мая в матче 30 тура РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» встретится с «Крыльями Советов». В первом круге команды так и не сумели отличиться. В предстоящем поединке букмекеры считают «армейцев» явным фаворитом. Поставить на победу красно-синих можно за коэффициент 1.37.
Прогноз матча ЦСКА – «Крылья Советов» (26.05.2019)
Игорь Акинфеев заявил, что ЦСКА провалил весеннюю часть сезона в РПЛ, и с ним сложно не согласиться. После зимней паузы «армейцы» выиграли лишь 5 из 12 поединков, не смогли навязать борьбу за золото и даже распрощались с мечтами о попадании в Лигу чемпионов. Тем не менее, у красно-синих ещё сохраняется мотивация на последний тур.
Во-первых, ЦСКА выступает дома, а коллектив Виктора Гончаренко уважительно относится к своим болельщикам и всегда старается выкладываться по максимуму. Кроме того, в случае осечки «Спартака» в Оренбурге, «армейцы» получат шанс подняться с пятой позиции на четвёртую, что гарантирует попадание в групповой этап Лиги Европы. Тратить силы и нервы на квалификацию, да и форсировать подготовку красно-синим явно нежелательно.
Миодраг Божович пока не оправдывает ожидания. При черногорском специалисте «Крылья Советов» набрали 21 очко за 20 туров, а из последних десяти поединков проиграны восемь. Фактически, смена тренера по ходу сезона не принесла самарцам существенных дивидендов, команду ожидают переходные матчи за право остаться в РПЛ.
Конечно, следует отметить, что «Крыльям Советов» периодически не хватает самую малость для более приемлемых результатов. Самарцы пропустили на 93 минуте от «Уфы», на 92 от «Краснодара», по игре достойно сражались и со «Спартаком», и с «Зенитом», но неумение команды собраться в нужный момент нельзя списать на какую-то случайность, так как это происходит слишком часто.
Коллектив Миодрага Божовича иногда теряет концентрацию и допускает совсем простые ошибки, ЦСКА такое не прощает. Чистую викторию «армейцев» брать невыгодно из-за низкого коэффициента, поэтому приходится выбирать между форой «-1,5» за 2.14 и победой красно-синих в первом тайме и в матче за 1.97.
Проверять гандикап достаточно опасно, так как самарцы обладают приличным подбором исполнителей в атакующей группе, а Божович умеет находить нужные слова в перерыве. В связи с этим, остановимся на победе ЦСКА в стартовой 45-минутке и во всём поединке. Да, после зимней паузы «армейцы» редко добиваются нужного нам результата, но дома в последнем туре с аутсайдером для этого есть все предпосылки.
Из четырёх последних матчей «Крылья Советов» проиграли три, и во всех трёх случаях уступали в счёте уже к перереву. От «Зенита», «Ахмата» и «Спартака» коллектив Миодрага Божовича пропустил шесть мячей в стартовых 45-минутках. Учитывая серию неудач и близость стыковых матчей, шансы выстоять у самарцев минимальные.
ЦСКА со многими командами открывал счёт, но проблема была в удержании преимущества. «Армейцы» вели в первом тайме с «Зенитом», «Динамо», «Оренбургом» и «Уфой», однако в упомянутых поединках набрали лишь два очка. Красно-синим уже пора сделать выводы из собственных ошибок и на этот раз спокойно довести дело до логического завершения. У Виктора Гончаренко есть всё необходимое для уверенной победы.
Ставка на матч ЦСКА – «Крылья Советов»
ЦСКА в заключительном туре РПЛ необходима победа, чтобы при осечке «Спартака» занять четвёртое место, гарантирующее попадание в групповой этап Лиги Европы. У «Крыльев Советов» впереди стыковые матчи, а в чемпионате уже нет турнирной мотивации. В 3 из 4 последних поединках самарцы уступали в первых таймах. Виктория «армейцев» в стартовой 45-минутке и во всей встрече за 1.97 имеет приличные шансы на проход.
Ставка: победа ЦСКА в первом тайме и в матче за 1.97
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Тэги: Бесплатные прогнозы, ПФК ЦСКА, Виктор Гончаренко, Крылья Советов, Миодраг Божович
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