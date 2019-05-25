«Торонто» — «Милуоки. Прогноз: «Бакс» отправятся на рыбалку

«Динозавры» вцепились в добычу зубами и своего не упустят — в «Большом куше».

В пятом матче серии «Бакс» не справились с волнением и достаточно неожиданно уступили «Рэпторс» на домашней арене. Индивидуальный тотал «Торонто» меньше 105,5 очка зашёл не без доли везения. Также, сыграла ставка на низ Газоля по трёшкам. Марк попал из-за дуги лишь один раз при четырёх попытках.

Виктория «Милуоки» с форой «-9,5» и 25 или более очков от «Бакс» в каждой четверти полностью провалились. Команда Майка Буденхольцера на продолжительных отрезках выглядела растерянной, а Яннис и Миддлтон не смогли повести партнёров за собой.

«Милуоки» — «Торонто». Прогноз: Дрэйк раздраконил «Бакс» Злые «олени» снесут с паркета старых «динозавров» — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 29 325 фишек.

26 мая на паркете «Скотиабанк-Арены» «Торонто» встретится с «Милуоки» в шестом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Благодаря трём победам подряд «Рэпторс» впереди 3-2. В предстоящем поединке букмекеры предлагают коэффициент 1.74 на викторию коллектива Ника Нёрса с учётом овертайма.

Прогноз матча «Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс» (26.05.2019)

Если гостевые поражения «Бакс» ещё можно списать на фактор давления чужих трибун и фантастическую самоотдачу «Рэпторс», то провал на своём паркете уже не выдерживает никакой критики. У Янниса стали дрожать руки даже на штрафных, а Крис Миддлтон из претендента на максимальный контракт порой превращается в некое подобие Тима Хардуэя.

Обоим лидерам «Милуоки» не хватает опыта, это не новость, но почему бездействует Майк Буденхольцер не совсем понятно. Да, наставник «Бакс» выпустил в старт Брогдона вместо Миротича, и на этом его тактические изыски закончились. «Рэпторс» выдержали рывки противники, всё же баскетболисты «Торонто» многое повидали, а затем включился Кавай и партнёры.

Ник Нёрс не придумывает ничего сверхъестественного. «Рэпторс» всё также бьют из-за дуги и по максимуму выкладываются в защите. Если этого достаточно, чтобы одолеть лучшую команду НБА по версии Янниса, то у нас плохие новости для грека. Буденхольцеру срочно необходимо вносить коррективы, вот только в предыдущие годы Майк страдал как раз по причине отсутствия Плана Б.

Казалось, что в нынешнем сезоне всё иначе. «Бакс» демонстрировали стойкость, держали удар и ни разу до предыдущего поединка не проиграли три матча подряд. Возможно, именно отсутствие серии поражений играет с «Милуоки» злую шутку. Команда попросту привыкла, что рано или поздно полетит у лидеров, выстрелят ролевики и всё наладится.

Но у «Рэпторс» монстры в обороне, Кавай в решающие моменты действует на принципиально ином уровне, нежели все остальные, и в стане «Торонто» также порой яркими вспышками отличаются отдельные исполнители. То Ибака с Газолем разрывают краску, то Лаури или Ванвлит выдают по 7 из 9 с дальней дистанции. Ожил Норманн Пауэлл.

Увиденное в последних встречах заставляет автора переобуться и поверить в успех канадцев. Победа «Рэпторс» с форой «-2» за 1.94 смотрится вполне прилично. «Торонто» вывел оппонентов из зоны комфорта, и «Бакс» оказались полностью неготовыми идти вперёд, превозмогая обстоятельства.

Игроки «Милуоки» следуют плану, действуют по отработанной схеме, но в решающих матчах плей-офф этого иногда не хватает. Порой команде нужно не гнуть свою линию, а переломить её вместе с противником. «Рэпторс» уже не похожи на вечных неудачников во главе с парнем, который завалит любую концовку.

«Торонто» почувствовал запах крови, а «динозавр», вцепившийся зубами в добычу, уже своё не упустит. За счёт преимущества в опыте, поддержки трибун и более эффективных действий лидера канадцы должны дожимать «Милуоки». Лучшего шанса выйти в финал НБА в ближайшие годы может и не быть.

Решающий поединок, разумеется, на запредельном уровне проведёт Кавай. Тотал больше 30,5 очка Леонарда за двойку обязателен для проверки. Миддлтон и Брогдон защищаются неплохо, но против главной звезды «Торонто» нужно обороняться идеально и даже при этом, ещё нужна определённая доля удачи.

В четырёх из пяти матчах в данной серии Кавай преодолевал установленную планку, поэтому одной лишь статистики достаточно, чтобы взять верх. Есть учесть важность встречи, то Леонард наверняка получит дополнительные владения, которые конвертируются в попадания с игры или лёгкие очки с линии штрафных.

Заключительный выбор сделаем в пользу победы «Рэпторс» по трёхочковым с форой «+2,5» за 1.7. В пяти прошедших поединках команды выдали следующие показатели по дальним попаданиям: 15-11, 10-13, 17-14, 14-11, 18-10 (в четырёх случаях из пять явный перевес «Торонто»). Откуда букмекеры нарисовали такой гандикап, уму непостижимо. Всё очевидно без лишних слов.

Ставки на матч «Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс»

«Рэпторс» обладают психологическим превосходством после трёх побед подряд, канадцы выступают дома и имеют куда больше опыта. Победа «Торонто» с форой «-2» за 1.94 нас полностью устраивает. Лидеры «Бакс» пока что не похожи на парней, готовых вытащить решающий матч в плей-офф против великолепной защиты.

Тащить «Рэпторс» на себе, естественно, придётся Каваю, чей тотал больше 30,5 очка доступен за двойку. В четырёх из пяти матчей серии Леонард пробивал установленный рубеж, выглядит надёжно. Победа «Торонто» по трёшкам с форой «+2,5» за 1.7 – это настоящий подарок букмекеров. «Бакс» лишь один раз за серию выиграли в указанном компоненте в 3 балла, в остальных случаях сильнее оказывался коллектив Ника Нёрса.

Выбор №1: победа «Рэпторс» с форой «-2» за 1.94

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 470 фишек)

Выбор №2: победа «Рэпторс» по трёхочковым с форой «+2,5» за 1.7

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 350 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Кавая Леонарда больше 30,5 очка за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 27 825 фишек.

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