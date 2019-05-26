Джокович покажет себя на грунте. Прогноз и ставки на мужской «Ролан Гаррос»-2019

26 мая в Париже стартовал Открытый чемпионат Франции по теннису в мужском одиночном разряде — один из четырёх турниров «Большого шлема». Букмекеры оценили шансы российских теннисистов и назвали главных фаворитов «Ролан Гаррос». Самое время поискать ставку с хорошим коэффициентом.

Анализ «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде

Нетрудно догадаться, кого букмекеры считают главным фаворитом турнира. Разумеется, это Рафаэль Надаль, победа которого оценена коэффициентом 1.95. Король Парижа накануне «Ролан Гаррос» выиграл грунтовый турнир в Риме, уступив всего в одном сете. Когда Рафа в отличной форме, проиграть на грунте он может только себе самому. А сейчас он, похоже, в форме.

Следом идёт Новак Джокович (3.50). Первый номер посева уже выиграл Australian Open, да и на грунте в этом сезоне успел взять титул. Серб покорил «Мастерс» в Мадриде (не отдал ни одной партии), а затем дошёл до финала в Риме. Новак в полном порядке и явно рассчитывает подложить свинью Надалю.

Тройку замыкает Доминик Тим (6.00). Прошлогодний финалист «Ролан Гаррос» победил Надаля на грунте месяц назад (в полуфинале турнира в Барселоне), а теперь постарается закончить начатое. В Риме австриец провалился и проиграл первый же матч, но вообще на грунте он силён.

Ниже оценены шансы Александра Зверева и Стефаноса Циципаса (по 20.0). Немцу повезло с сеткой (вплоть до четвертьфинала соперники будут очень средненькие), так что он может зайти далеко. Впрочем, в последнее время победы даются ему с трудом, даже по пути к титулу в скромной Женеве он играл решающие сеты три раза.

А вот грек провёл предыдущий месяц мощно. Титул в Эшториле, победа над Надалем и финал в Мадриде (уступил Джоковичу), полуфинал в Риме (проиграл Надалю). Если сохранит нынешний уровень и не будет психовать, пройдёт далеко. Физическая готовность и талант позволяют.

Роджер Федерер в списке фаворитов лишь шестой (22.0), швейцарец слабо начал грунтовый сезон и получил травму ноги в Риме. Лучший из россиян — Даниил Медведев — идёт 12-м в списке фаворитов с коэффициентом 60.0. Карен Хачанов замыкает топ-15 (75.0).

Ставки на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде

Выход Джоковича в финал за 2.25 смотрится любопытно. Сетка у Ноле хорошая, а форму к старту Открытого чемпионата Франции он явно набрал. Насчёт титула мы не рискнём, но всё необходимое для долгого путешествия по Парижу у него есть.

«Даниил Медведев выйдет в 4-й круг» за 2.20 — вполне нормально. Российский теннисист дошёл до финала в Барселоне, после чего проиграл два матча. Но соперники были вполне достойные — Ник Кирьос и крепкий аргентинец Гидо Пелья. Алекс де Минор проваливает грунтовый сезон, а Пабло Карреньо-Буста и Жоау Соуза уступают ему в классе. Три победы Медведеву по плечу.

Ставка №1: выход Джоковича в финал за 2.25.

Ставка №2: Даниил Медведев выйдет в 4-й круг за 2.20.

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