Остапенко — Азаренко, Соболенко — Цибулкова. Прогноз на «Ролан Гаррос»-2019

28 мая в Париже в матчах первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Арина Соболенко сыграет с Доминикой Цыбулковой, а Елена Остапенко встретится с Викторией Азаренко. Букмекеры считают фаворитками спортсменок из Беларуси: поставить на победу Соболенко можно с коэффициентом 1.60, успех Азаренко идёт за 1.28.

Анализ матча Елена Остапенко — Виктория Азаренко

Виктория Азаренко провалила старт сезона, но в последние два месяца дела пошли на лад. Сперва удалось дойти до финала в Монтеррее (по пути выбила Павлюченкову и Кербер), затем случилась победа над Каролиной Плишковой в Штутгарте. А на десерт состоялся турнир в Риме, где Азаренко расправилась со Свитолиной и Мугурусой, после чего попила крови всё у той же Плишковой.

По такой игре Виктории многие успели соскучиться, а потому в Париже от неё можно было ожидать хорошего выступления. Но скромный рейтинг и неудачная жеребьёвка всё испортили: Елена Остапенко в первом круге и Наоми Осака во втором — это самое настоящее невезение. Даже выход в третий круг станет однозначным успехом.

Остапенко — неприятный соперник, но она по-прежнему не может преодолеть кризис. Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года сильно просела в чемпионской гонке (а ведь чуть больше года назад была пятой) и никак не может обрести себя. В этом сезоне она ни разу не проходила дальше третьего круга, хотя до июня осталось меньше недели.

Между собой соперницы не встречались ни разу. Перевес котировок в сторону теннисистки из Беларуси удивляет: текущая форма у Азаренко, разумеется, получше, вот только давать 1.28 на её победу — это перебор. Шансы Остапенко и впрямь ниже, но оценивать её на уровне спортсменки из второй сотни точно не стоит.

Елена любит грунт и уже не раз на нём удивляла. Поскольку Азаренко не отличается стабильностью, лёгкую победу она вряд ли одержит. ИТБ 8,5 гейма Остапенко за 1.86, Остапенко выиграет как минимум один сет за 2.11, ТБ 19,5 гейма за 1.86 — мы бы выбирали что-то из этого. Можно даже взять победу Азаренко в трёх сетах за 4.45.

Ставки на матч Елена Остапенко — Виктория Азаренко

Перевес котировок в сторону теннисистки из Беларуси удивляет: текущая форма у Азаренко, разумеется, получше, вот только давать 1.28 на её победу — это перебор. Шансы Остапенко и впрямь ниже, но оценивать её на уровне спортсменки из второй сотни точно не стоит.

Ставка: ИТБ 8,5 гейма Остапенко за 1.86.

А вот тут теннисистка из Беларуси будет явным фаворитом. Прекрасная Доминика выиграла предыдущий турнир аж в 2016 году, а в нынешнем сезоне и вовсе проигрывает всем подряд. К старту «Ролан Гаррос» в её активе всего две победы (если, конечно, не считать плей-аут Кубка федерации).

Причём победы эти были одержаны над не самыми грозными соперницами — квалифаем Лаурой Аурабарреной (в трёх сетах) и Александрой Саснович. Понятно, что Соболенко превосходит их в классе, а с успешными матчами против представительниц из топ-10 у Цыбулковой нынче худо.

Подопечная Дмитрия Турсунова сейчас тоже не феерит, но победы всё же одерживает. Соболенко начала год с титула в Шэньчжэне (впрочем, уровень оппозиции был так себе), а затем пошли трудности. 3-4 круги чаще всего оказывались потолком, исключения всего два — полуфинал в Санкт-Петербурге (уступила Кики Бертенс) и полуфинал в Страсбурге (не справилась с Даяной Ястремской).

В общем, претендовать на полуфинал Арине будет непросто, но дойти как минимум до четвёртого круга ей точно по силам. Единственная очная встреча соперниц состоялась в прошлом году на стадии четвертьфинала в Ухани (хард). Тогда Цибулкова уступила в двух сетах (5:7, 3:6).

Чего-то подобного ждём и на этот раз. Без боя Цибулкова не сдастся, но крыть мощь Соболенко ей сейчас нечем. Варианты — «победа Соболенко в двух сетах» за 2.30 и П1 с форой "-3,5" за 2.04. Если Арина не будет испытывать проблем с подачей, проход во второй круг проблемой не станет.

Ставки на матч Арина Соболенко — Доминика Цибулкова

Прекрасная Доминика выиграла предыдущий турнир аж в 2016 году, а в нынешнем сезоне и вовсе проигрывает всем подряд. К старту «Ролан Гаррос» в её активе всего две победы. Соболенко вряд ли испытает большие проблемы.

Ставка: победа Соболенко в двух сетах за 2.30.

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