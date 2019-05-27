Миллман — Зверев, Хачанов — Штебе. Прогноз на матчи «Ролан Гаррос»-2019

28 мая в Париже в матчах первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Джон Миллман сыграет с Александром Зверевым, а Карен Хачанов встретится с Седрик-Марселем Штебе. Букмекеры считают фаворитами немца и россиянина соответственно: поставить на победу Зверева можно с коэффициентом 1.14, успех Хачанова идёт за 1.03.
Анализ матча Джон Миллман — Александр Зверев (28.05.2019)
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Опытный Миллман — пример среднего тенниниста, который стабильно находится между 30-м и 60-м местом в рейтинге, несколько раз за сезон обыгрывает превосходящих в классе соперников, но никогда ничего не выигрывает. К 29 годам у него нет ни единого титула.
У австралийца, несмотря на средний рост, довольно крепкая подача, так что без хорошего приёма вполне возможно напороться на проблемы. Но Джон любит быстрые покрытия, а вот на грунте побеждает реже обычного. В этом сезоне дальше второго круга на грунтовых турнирах он не заходил.
И уже вряд ли зайдёт, ведь Александр Зверев явно выше классом. При этом сложно отрицать, что двухметровый немец тоже имеет сложные отношения с грунтом. Недавно он выиграл скромный турнир в Женеве, но не впечатлил: три победы из четырёх добыл в решающем сете, хотя соперники были очень так себе.
Скорее всего, матч получится неровным: у Зверева не самый стабильный приём, так что на определённых отрезках Миллман вполне может навязывать борьбу. В остальном всё упирается в подачу немца. Если она будет привычно хороша, победа станет исключительно делом техники.
Мы бы хотели рискнуть и проверить тай-брейк за 2.80, у немца в последнее время они случаются часто. Лезть в огромные форы опасно, но и предпосылок для сенсации тут минимум. Верх мечтаний австралийца — взять хотя бы одну партию. В принципе, можно подумать о ТБ 3,5 сета за 2.02 или даже победе Зверева в четырёх сетах за 3.72.
Ставки на матч Джон Миллман — Александр Зверев
У Зверева не самый стабильный приём, так что на определённых отрезках Миллман за счёт хорошей подачи вполне может навязывать борьбу. В остальном всё упирается в подачу немца. Если она будет привычно хороша, победа станет делом техники.
Ставка №1: тай-брейк за 2.80.
Ставка №2: ТБ 3,5 сета за 2.02.
Анализ матча Карен Хачанов — Седрик-Марсель Штебе (28.05.2019)
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Этот матч лучше вообще не трогать, потому что коэффициенты вгоняют в тоску. Седрик-Марсель Штебе очень много пропустил из-за травмы, попасть на турнир такого ранга ему помог только «специальный рейтинг», который даётся получившему тяжёлую травму игроку.
Иначе Штебе бороздил бы просторы низкорейтинговых турниров, ведь в 2019 году он не выиграл ни одного матча. А прошлый сезон из-за проблем со здоровьем пропустил почти целиком, успев провести по одной игре на турнире в Дохе и на Australian Open. Так и не выиграв, кстати, ни одного сета.
Хачанов тоже не может гордиться своими последними результатами, начало сезона он провалил. Россиянин проиграл семь из десяти последних матчей, хотя с переходом на грунт дело пошло на лад. Сейчас у него вполне достойные три победы в пяти поединках, а оба поражения нанёс Фернандо Вердаско в решающих партиях.
В общем, Карен потихоньку набирает обороты, а благоприятная сетка даёт хорошие шансы на повторение прошлогоднего результата. На «Ролан Гаррос»-2018 он дошёл до четвёртого круга и заставил Александра Зверева отбегать пять партий и один тай-брейк.
Сомневаться в победе 10-го сеяного над находящимся в ужасной форме немцем трудновато, но даже 3-0 по сетам в пользу Хачанов идёт за скучнейшие 1.42. Проверим ТМ 29 гейма за 1.91, найти что-то лучше тут вряд ли удастся.
Ставки на матч Карен Хачанов — Седрик-Марсель Штебе
Карен добавил с переходом на грунт, а благоприятная сетка даёт хорошие шансы на повторение прошлогоднего результата. На «Ролан Гаррос»-2018 он дошёл до четвёртого круга и заставил Александра Зверева отбегать пять партий. Наверняка ему удастся быстро разобраться с вернувшимся после тяжёлой травмы Штебе.
Ставка: ТМ 29 гейма за 1.91.
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