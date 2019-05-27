«Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз». Прогноз: Тарасенко не дадут разгуляться

28 мая, в первом матче финальной серии Кубка Стэнли, «Бостон Брюинз» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Букмекеры считают фаворитами хозяев льда: поставить на победу чёрно-золотых в основное время можно с коэффициентом 2.14.

Анализ матча «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз» (28.05.2019)

«Сент-Луис» продолжает удивлять: вслед за «Вегасом» и «Далласом» удалось разобраться с «Сан-Хосе». «Блюз» проиграли первый матч на своём льду и счёт в серии стал 1-2, но после этого атака «акул» засохла. В трёх оставшихся встречах они сподобились лишь на две шайбы. Разумеется, претендовать на финал с такой результативностью затруднительно.



«Бостон» и вовсе прошёл финал конференции на одном рывке, разорвав «Каролину» за 240 минут. При этом из четырёх игр по-настоящему упорной вышла лишь одна. Клуб из Роли забил пять голов за серию и даже ни разу не дожил до овертайма. В результате «Брюинз» перед решающей серией получили мини-каникулы.

Предыдущий матч они провели 17 мая, то есть имели 10 суток на отдых и залечивание микроповреждений. У «Сент-Луиса» было пять дней, по меркам плей-офф тоже солидная передышка. Интенсивность и качество движения в решающей серии должна быть на уровне.



Обе команды защищаются лучше, чем атакуют. Потому логично отталкиваться от низа. Даже букмекеры дают коэффициент 1.70 на ТМ 5,5 шайбы. Оно и неудивительно, предыдущая встреча соперников, например, закончилась со счётом 1:1 по итогам основного времени и овертайма, «Бостон» вырвал победу в серии буллитов.



Нам нравится ставка на низ гостей: ИТМ 2,5 шайбы «Сент-Луиса» идёт за 1.65. В 13 предыдущих матчах плей-офф «Бостон» лишь раз пропустил больше двух голов, речь о пятой игре против «Коламбуса» (4:3). «Блюз» забивает 1-2 гола вот уже четыре встречи с «медведями» подряд. Можно даже изучить ИТМ 2 шайбы «Блюз» за 2.14.



У «Брюинз» надёжная оборона, мощная линия вратарей и качественное большинство, так что моментов у подопечных Крэйга Берюбе будет немного. Без качественной реализации взять исторический Кубок Стэнли не удастся, а потому О'Райлли, Шварцу, Тарасенко и Перрону придётся нелегко.



Возьмём и победу «Бостона» с учётом овертайма за 1.63, уж больно мощно он выглядит в последнее время — семь побед в основное время подряд. Вариант посмелее — 1Х + ТМ 5,5 шайбы за 2.33. Высокой результативности ожидать не приходится.

Ставки на матч «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз»

В 13 предыдущих матчах плей-офф «Бостон» лишь раз пропустил больше двух голов, речь о пятой игре против «Коламбуса» (4:3). «Блюз» забивать 1-2 гола вот уже четыре встречи с «медведями» подряд. ИТМ 2,5 шайбы «Сент-Луиса» идёт за 1.65 и кажется надёжной.



Ставка №1: ИТМ 2,5 шайбы «Сент-Луиса» за 1.65.



Ставка №2: победа «Бостона» с учётом овертайма за 1.63.

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