Димитров — Чилич, Майер — Шварцман. Прогноз на «Ролан Гаррос»-2019

29 мая в Париже в матчах второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Григор Димитров сыграет с Марином Чиличем, а Леонардо Майер встретится с Диего Шварцманом. Букмекеры считают фаворитами Чилича и Шварцмана соответственно: поставить на победу хорвата можно с коэффициентом 1.49, успех аргентинца идёт за 1.35.

Анализ матча Григор Димитров — Марин Чилич (28.05.2019)

Для второго круга вывеска крайне симпатичная. Новая встреча старых знакомых рискует получиться интересной. Прежде они играли между собой пять раз, и четырёх случаях хорват оказался сильнее. Но все они состоялись на харде, а вот на грунте 30-летний Чилич и 28-летний Димитров ещё не сталкивались.

Грунтовую часть сезона оба начали не так, как хотели. Григор до старта турнира в Париже не выигрывал на протяжении месяца, а Марин порадовал только в Мадриде, где прошёл трёх крепких теннисистов из топ-50, попал на Новака Джоковича и не вышел на корт из-за пищевого отравления.

Физическое состояние Чилича вызывало вопросы, но первый круг «Ролан Гаррос» не стал проблемой. Низкорослый Томас Фаббьяно взял всего девять геймов. Подача с первого мяча у хорвата порой исчезала, но если уж он попадал, то чаще всего без вариантов: за три сета совершил 13 эйсов и выиграл почти 90% розыгрышей с первой подачи.

А вот болгарину пришлось повозиться с прошедшим пик Янко Типсаревичем. Опытнейший серб ничего не мог сделать в двух стартовых партиях, но затем Димитров то ли посчитал дело сделанным, то ли просто упустил ритм. Так или иначе, Янко вернулся в игру и довёл дело до пятого сета, отняв у соперника дополнительные силы.

Оба теннисиста не отличаются стабильностью, так что трёх сетов им вряд ли хватит. В то же время Чилич сейчас явно сильнее, а потому сдержанная ставка П2 с форой "-2,5" гейма за 1.77 смотрится нормально. Авантюрный вариант — победа Чилича в четырёх сетах за 4.25.

Ставки на матч Григор Димитров — Марин Чилич

По личным встречам у Чилича явное преимущество (4-1), хотя все встречи проходили на харде. Димитров явно находится не в лучшей форме, в первом круге он отключился после мощнейшего второго сета и едва не проиграл Типсаревичу. Возьмём победу Чилича с форой.

Ставка: победа Чилича с форой "-2,5" по геймам за 1.77.

Анализ матча Леонардо Майер — Диего Шварцман (28.05.2019)

Шварцман редко побеждал после февральского турнира в Буэнос-Айресе, на котором он дошёл до финала. Но в Риме миниатюрного аргентинца прорвало: уверенный выход в полуфинал и абсолютно равная игра с Новаком Джоковичем. Диего вполне мог рассчитывать на финал, но сказались невезение и нервы.

Отличное движение и умелые переходы в контратаки делали его максимально неудобным соперником на медленном покрытии. Но старт «Ролан Гаррос» совсем не задался. Шварцман еле-еле дожал в пяти сетах Мартона Фучовича, хотя венгр в последние недели совсем не впечатлял, да и подавал на среднем уровне.

А вот Майер в первом круге снёс с корта Иржи Веселы. У чеха разладилась подача, зато у аргентинца всё было на уровне — 14 эйсов при всего четырёх двойных ошибках. Шварцман гораздо сильнее на приёме, но если подача Лео останется на том же уровне, борьбу он точно навяжет.

Справедливости ради, Майер всегда удачно играл с Веселы (шестая победа в семи матчах), так что переоценивать значимость одного успеха не стоит. Вообще грунтовая часть сезона получилась у него не лучшей, но и откровенным пассажирам он не проигрывал, а в Барселоне даже взял один сет у Рафаэля Надаля.

Кроме того, единственная очная встреча осталась за Лео: в Гамбурге-2018 (грунт) он победил в трёх партиях. В общем, шансы дать бой Шварцману и зацепить хотя бы один сет у ветерана хорошие, так что ТБ 36,5 гейма за 1.78 выглядит неплохо. Вариант посмелее — победа Майера с форой "+1,5 сета" за 2.16.

Ставки на матч Леонардо Майер — Диего Шварцман

Шварцман в первом круге еле-еле дожал в пяти сетах Мартона Фучовича, а Майер разнёс Иржи Веселы. Единственная очная встреча на грунте также осталась за Лео. Диего великолепно проявил себя в Риме, но если он не добавит по сравнению с прошлым матчем, встреча с соотечественником получится тяжёлой.

Ставка: ТБ 36,5 гейма за 1.78.

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