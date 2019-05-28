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Козлова — Свитолина, Кудерметова — Дияс, 29 мая 2019, прогноз на РГ-2019

Козлова — Свитолина, прогноз на РГ-2019
Алексей Серяков
Козлова — Свитолина, Кудерметова — Дияс. Прогноз на «Ролан Гаррос»-2019
Две ставки на второй круг «Ролан Гаррос»-2019 у женщин.
Ставки 0

29 мая в Париже в матчах второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Катерина Козлова сыграет с Элиной Свитолиной, а Вероника Кудерметова встретится с Зариной Дияс. Букмекеры считают фаворитами Свитолину и Кудерметову соответственно: поставить на победу украинки можно с коэффициентом 1.33, успех россиянки идёт за 1.59.

Анализ матча Катерина Козлова — Элина Свитолина (29.05.2019)

29 мая 2019 года, среда. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч не начался
Катерина Козлова
67
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
1 2 3
           
     
     
           

Во втором круге встретятся две украинские теннисистки. Свитолина до старта «Ролан Гаррос» не одержала ни одной победы на грунте в нынешнем сезоне, поэтому её состояние вызывало вопросы. В первом круге она уверенно разобралась с Винус Уильямс (6:3, 6:3), но американка сейчас в ужасной форме.

Винус испытывала огромные проблемы с движением и просто не успевала за приёмом и быстрыми атаками соперницы. Но у Свитолиной было всего 50% попадания первым мячом и ни одного эйса при трёх двойных ошибках, так что сомнения в готовности Элины остаются.

Козлова в последнее время смотрится здорово, ни на одном из грунтовых турниров она не обошлась без побед. В Чарльстоне обыграла Кристину Плишкову, в Стамбуле — Анастасию Потапову, а в Мадриде — Чжан Шуай и Каролину Плишкову. Неплохая коллекция.

В первом круге Катерина победила американку Бернарду Перу (6:2, 7:6), сделав четыре брейка. Козлова здорово перемещается по корту и умеет вытаскивать тяжёлые мячи. Если Свитолина вновь будет подавать на том же уровне, что и в первом круге, встреча затянется.

В связи с этим будем отталкиваться от того, что легко номинальной фаворитке не будет. ТБ 19,5 гейма за 1.74, победа Козловой с форой "+4,5" гейма за 1.95 или даже ставка на третий сет за 3.10 — любопытные варианты. Также нам нравится победа Свитолиной при ТБ 20,5 гейма за 2.77.

Ставки на матч Катерина Козлова — Элина Свитолина

Козлова в последнее время смотрится здорово, ни на одном из грунтовых турниров она не обошлась без побед. В Чарльстоне обыграла Кристину Плишкову, в Стамбуле — Анастасию Потапову, а в Мадриде — Чжан Шуай и Каролину Плишкову. А вот у Свитолиной старт грунтового сезона не задался. Пожалуй, игра затянется.

Ставка: победа Козловой с форой "+4,5" гейма за 1.95.

Анализ матча Вероника КудерметоваЗарина Дияс (29.05.2019)

29 мая 2019 года, среда. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч не начался
Вероника Кудерметова
68
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Зарина Дияс
99
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
1 2 3
           
     
     
           

Теннисистка из Казахстана не любит глину и традиционно делает ставку на другие, более быстрые покрытия. До старта «Ролан Гаррос» она вообще не играла на грунте в нынешнем сезоне, вместо этого участвуя в некрупных хардовых турнирах в Азии.

Но Дияс сильно повезло с жеребьёвкой, в первом круге ей попалась малоизвестная француженка из третьей сотни рейтинга Одри Альби, получившая «уайлд-кард». Зарина легко победила, отдав сопернице всего четыре гейма (6:2, 6:2). Во втором круге её ждёт Вероника Кудерметова, с которой тоже можно бороться.

Россиянка в первом круге показала чудеса самообладания: получила 0:6 от Каролины Возняцки, а затем взяла себя в руки, наладила подачу и сократила число ошибок. Как результат — выиграла в трёх партиях и прошла дальше, потому что датчанка так и не смогла найти ответ.

Обычно такие победы отнимают много эмоций, а потому ключевой вопрос — сумеет ли Кудерметова сохранить тот кураж. Дияс не любит грунт, но назвать её удобной соперницей никак нельзя. Пожалуй, букмекеры немного переоценивают Веронику — шансы примерно 55 на 45 в её пользу.

У россиянки были сутки, чтобы переварить победу над Возняцки и настроиться на игру должным образом. Скорее всего, матч получится неровным: обе теннисистки играют с перепадами и зависят от настроения. Тотал больше 20,5 гейма за 1.78 смотрится неплохо.

Ставки на матч Вероника КудерметоваЗарина Дияс

Россиянка в первом круге показала чудеса самообладания и выиграла в трёх сетах у Каролины Возняцки. Обычно такие победы отнимают много эмоций, а потому ключевой вопрос — сумеет ли Кудерметова сохранить тот кураж. Дияс не любит грунт, но назвать её удобной соперницей никак нельзя. Возьмём верх по геймам.

Ставка: тотал больше 20,5 гейма за 1.78.

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