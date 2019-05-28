«Челси» — «Арсенал». Прогноз: проверяем коэффициент 301.0

29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку в финальном матче Лиги Европы сойдутся лондонские «Челси» и «Арсенал». В рамках АПЛ соперники обменялись домашними победами. В ближайшем поединке букмекеры отдают предпочтение «аристократам». Поставить на итоговый триумф коллектива Маурицио Сарри можно за коэффициент 1.72.

Прогноз матча «Челси» — «Арсенал» (29.05.2019)

«Челси» и «Арсенал» провели не лучшие сезоны, однако у каждого коллектива есть шанс исправить ситуацию и порадовать своих болельщиков. «Аристократы» при Сарри уступили в двух битвах за трофеи «Манчестер Сити», но на финише АПЛ сумели забраться на третью строчку и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.



«Канониры», несмотря на привычный стереотип о четвёртом месте, заняли лишь пятую позицию во внутреннем первенстве, поэтому предстоящий финал имеет для Эмери огромное значение. Ближайший поединок для «пушкарей» – последняя возможность пробиться в Лигу чемпионов, а для «Челси» и конкретно Сарри взять хотя бы один из трёх финалов жизненно важно, иначе можно получить клеймо на долгие годы.



Разумеется, английские гранды не могут подходить в оптимальных составах к концовке изнурительного сезона. Историю про Мхитаряна все любители футбола уже слышали. Также «Арсеналу» не помогут Холдинг, Суарес, Бельерин, Рэмси и Уэлбек. За «Челси» не сыграют Канте, Рюдигер, Лофтус-Чик и Хадсон-Одои.



В рамках АПЛ команды обменялись домашними победами. На «Стэмфорд Бридж» «аристократы» взяли верх со счётом 3-2 в далёком августе, а в январе «Арсенал» на своём стадионе забил два мяча, позволив гостям лишь раз пробить в створ ворот. Букмекеры считают фаворитом «Челси», что несколько удивительно, если учитывать послужной список наставников коллективов.



Сарри тренирует уже с 1990 года и за это время не завоевал ни одного трофея. Даже если отбросить скромные команды из прошлого, то нужно помнить, как итальянский наставник трижды приводил «Наполи» к различным медалям в Серии А, но не смог добыть хотя бы кубок страны. Вот и в Англии Маурицио уже успел отдать пару финалов Гвардиоле.



Эмери, разумеется, собрал неплохой урожай с «ПСЖ», однако испанец взял три Лиги Европы с «Севильей», одолев в одном из финалов, например, «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Унаи умеет проводить решающие матчи на всех стадионах мира, которые не называются «Камп Ноу», поэтому, на наш взгляд, за солидные 2.12 есть смысл взять итоговую победу «Арсенала».



Оба центральных нападающих «Челси» не оправдывают ожиданий. Игуаин даже со «своим» тренером выглядит ужасно, а Жиру (несмотря на статус лучшего бомбардира турнира) выстреливает недостаточно часто, хотя на бывший клуб Оливье способен выйти с дополнительной мотивацией. Только гениальная игра Азара способна уравновесить связку Обамеянг – Ляказетт.



Два форварда «канониров» наколотили на двоих 35 мячей в АПЛ и ещё 13 в Лиге Европы. Без Канте и Лофтус-Чика потеряет мощи и уверенности средняя линия «Челси». Ковачич и Баркли выглядят не столь впечатляющее, а с другой стороны агрессивные Джака и Торрейра. Вряд ли «аристократы» смогут на постоянной основе доминировать в центре поля, один Жоржиньо погоду не сделает.



Непредсказуемости матчу добавляют линии обороны. Защитники у обеих команд высокого уровня, но порой и те, и другие склонны к панике и допускают ошибке при игре один в один. Здесь многое будет зависеть от того, на сколько грамотно тренеры организуют подстраховку и компактность перед собственной штрафной.



Да, у «Челси» есть Азар, но разве этого достаточно, чтобы на итоговый триумф «Арсенала» давать коэффициент выше двойки, притом что Эмери регулярно берёт трофеи, а Сарри их упускает? Для любителей аккуратных ставок есть интересное предложение на индивидуальный тотал «канониров» больше 1 за 1.7.



У «аристократов» приличная оборона, достойно смотрится Кепа, но «Арсенал» со своими прекрасными форвардами обязан соорудить хотя бы один мяч, что уже гарантирует нам возврат. Обе команды хорошо знают друг друга, поэтому отсиживаться сзади здесь никто не станет. Отсутствие Канте лишь добавляет уверенности в правильности выбора.



За 1.95 доступна ставка на тотал жёлтых карточек в первом тайме меньше 1,5. Встречу обслужит опытнейший Джанлука Рокки, который многое повидал и явно не захочет портить игру созданием дополнительной нервотрёпки обеим командам. Страсти могут накалиться ближе к финальному свистку, а в первом тайме ожидать особой грубости не приходится.



Если снова вспомнить о личных встречах в текущем сезоне в АПЛ, то там мы увидим по одному «горчичнику» в первых таймах. Итальянский рефери наверняка учтёт чемпионат, который представляют «Челси» и «Арсенал», поэтому Рокки постарается давать бороться и лишний раз не размахивать прямоугольником жёлтого цвета. Самим футболистам до перерыва карточки не нужны, возможность грубо нарушить правила пригодится в концовке.



Для тех, кто ставит ради удовольствия и любит ловить сумасшедшие коэффициенты, доступна ставка на забитый мяч головой в исполнении Давида Луиса и гол от Гранита Джаки из-за пределов штрафной за безумные 301. Стандарт в исполнении «Челси» и дальний выстрел от одного из опорников «канониров» — почему бы и нет? Проверим нашу удачу.

Ставки на матч «Челси» — «Арсенал»

«Арсенал» превосходит «Челси» с точки зрения мастерства нападающих, а Эмери впечатляет умением брать трофеи на фоне Сарри, который не завоевал ещё ни одного титула за почти три десятилетия. Итоговый триумф «канониров» за 2.12 и тотал «пушкарей» больше 1 за 1.7 нам вполне подходят.

За 1.95 проверим тотал жёлтых карточек в первом тайме меньше 1,5. В обеих встречах в рамках АПЛ в нынешнем сезоне к перерыву значилось лишь по одному предупреждению. За сумасшедший коэффициент 301 мы потянем удачу за хвост и возьмём забитый мяч головой в исполнении Давида Луиса и гол от Гранита Джаки из-за пределов штрафной.



Ставка №1: итоговая победа «Арсенала» за 2.12



Ставка №2: индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1 за 1.7



Ставка №3: тотал жёлтых карточек в первом тайме меньше 1,5 за 1.95



Ставка №4: Давид Луис забьёт головой, Гранит Джака забьёт из-за пределов штрафной за 301



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