«Торонто» — «Голден Стэйт». Прогноз: «Уорриорз» начнут с победы

«Рэпторс» удалось выдать сумасшедший рывок на стыке третьей и четвёртой 12-минуток, добыть победу и впервые в истории выйти в финал НБА. Виктория «Торонто» с форой «-2» прошла с некоторым запасом, а тотал Кавай больше 30,5 очка не сыграл, хотя Леонард провёл фантастический поединок.



Рубрика завершила игровой день с прибылью благодаря заходу ставки на фору «+2,5» на «Рэпторс» по трёхочковым. Обе команды по 12 раз попали из-за дуги, хотя «Бакс» совершили на семь попыток больше.

«Торонто» — «Милуоки. Прогноз: «Бакс» отправятся на рыбалку «Динозавры» вцепились в добычу зубами и своего не упустят — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 29 790 фишек.



Заход дня: 446202i446202 взял победу «Рэпторс» при 10 или более очках Ванвлита за 3.24.

31 мая на паркете «Скотиабанк-Арены» в первом матче финальной серии НБА «Торонто» сразится с «Голден Стэйт». В регулярном чемпионате обе встречи остались за «Рэпторс», и именно канадцев букмекеры считают фаворитами в ближайшем поединке. Поставить на чистую победу коллектива Ника Нёрса с учётом овертайма можно за коэффициент 1.88.

Прогноз матча «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (31.05.2019)

Обе встречи регулярного чемпионата остались за «Рэпторс», но воспринимать всерьёз данную статистику слишком опрометчиво. У «Уорриорз» было 1-3 с «Рокетс» и 2-2 с «Трэйл Блэйзерс» до плей-офф, а что произошло дальше все прекрасно знают. «Голден Стэйт» в решающих матчах – это совершенно другой уровень мотивации и концентрации.



Дюрант первый поединок точно пропустит, но Кевин отправился с командой в Канаду и, возможно, появится на паркете во втором матче. Казинс заявляет, что готов играть, но Стив Керр высказывает сомнения и в интервью говорит о необходимости центрового почувствовать ритм. Есть немалая вероятность, что хитрый тренер «Уорриорз» таким способом лишь раззадоривает Демаркуса.



У «Торонто» все ещё травмирован Ануноби, который мог бы дать глубины скамейке и частично снимать нагрузку с форвардов, но все переживания фанатов канадцев, безусловно, сосредоточены по поводу травмированного колена Кавая. Да, Леонард может играть, к тому же перед финалом была приличная пауза, однако без идеально здорового лидера у «Рэпторс» обязательно возникнут серьёзные проблемы.



Так как букмекеры выставляют примерно равные коэффициенты на ближайший поединок, то нам даже не придётся переживать по поводу форы. Чистая победа «Голден Стэйт» с учётом овертайма за 2.02 выглядит привлекательно. «Рэпторс» получили приличное по меркам НБА время на восстановление, но «Уорриорз» отдыхали на пять дней больше и имели массу возможностей для изучения сильных и слабых сторон противника.



«Торонто» плохо начинал серии. Канадцы выдали 101-104 с «Орландо», 108-95 с «Филадельфией» из-за 74 очков дуэта Леонард – Сиакам и 100-108 с «Милуоки». Для «Голден Стэйт» гостевой паркет станет неким раздражителем, к тому же, «Уорриорз» ещё не проигрывали в нынешнем плей-офф без Дюранта.



Откровенно говоря, «Бакс» сами отдали серию «Рэпторс». И баскетболисты «Милуоки», и главный тренер поплыли в решающий момент. С «Голден Стэйт» ожидать подобного не приходится. «Торонто» не демонстрирует ничего особенного для столь поздней стадии плей-офф. Качественная оборона и геройства главной звезды – этого недостаточно для свержения «Уорриорз» с трона.



Если пробежаться по личной статистике, то за 1.83 мы возьмём индивидуальный тотал Ванвлита больше 8,5 очка. Рано или поздно запал Фреда, связанный с рождением сына, обязательно пропадёт, но на настоящий момент у нас есть все основания рассчитывать на продолжение снайперских подвигов разыгрывающего «Рэпторс».



В трёх предыдущих поединках Ванвлит выдал 13, 21 и 14 баллов, что сильно выше установленной планки. Ник Нёрс стал активнее доверять запасному диспетчеру, так как Дэнни Грин пока проваливается. Фред получит достаточно возможностей и наверняка доберется до двузначного показателя в графе набранных очков.



Больше 0,5 блок-шота от Кавая за 2.34 надо брать. Здесь дело не в статистике, а в предстартовых раскладах. Пока Дюрант отдыхает Ник Нёрс попросту обязан бросить Леонарда на опеку одного из звёздных малышей «Голден Стэйт», что с высокой вероятностью приведёт к «горшку» от, возможно, лучшего защищающегося баскетболиста десятилетия.



Также сделаем пару долгосрочных ставок с сочными коэффициентами. За 4.5 проверим хотя бы один технический для главных тренеров за всю серию. Ник Нёрс порой достаточно эмоционален после различных эпизодов, а Стив Керр никогда за словом в карман не полезет. Если судьи начнут допускать серьёзные ошибки, то без выкриков и возмущений наставников нам не обойтись.



За 8.8 поверим в получение Грином (не канадским, конечно) приза самому ценному игроку финальной серии. Если побеждают «Уорриорз», то Кавай вряд ли сможет претендовать на награду. Дюрант пропускает первый матч, а в дальнейшем Кей Ди понадобится время, чтобы нащупать свой ритм, побороться за личный трофей у Кевина мало шансов.



Остаётся троица Карри – Томпсон – Грин. Роль Клэя обязательно снизится с возвращением Дюранта, да и сам 11-й номер «Уорриорз» не столь ярок, как его партнёры. Стефен уже несколько раз пролетал мимо почётного приза, а в этот раз за опеку малыша может взяться сам Кавай.

Даже при условии 30+ очков в среднем от Карри шансы Дрэймонда вполне приличные. Грин в нынешнем плей-офф лидирует в «Уорриорз» по подборам, передачам, перехватам и блок-шотам, оставаясь при этом лучшим защитником команды. За столь солидный коэффициент риск вполне оправдан.

Ставки на матч «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

При равных коэффициентах победа «Уорриорз» выглядит привлекательнее. У «Рэпторс» меньше времени на восстановление, неоднозначная ситуация со здоровьем Кавая и более примитивное нападение. Шансы «Голден Стэйт» на бумаге весомее.



Тотал больше 8,5 очка Ванвлита за 1.83 и блок-шот Леонарда за 2.34 подойдут любителям личной статистики. Фред после рождения сына выдаёт 13, 21 и 14 баллов, а Каваю, возможно, придётся опекать кого-то из звёздных малышей «Уорриорз».



Технический главному тренеру за 4.5 и получение Дрэймондом Грином приза самому ценному игроку финала за 8.8 – это наши долгосрочные ставки. У наставников рано или поздно эмоции выплеснутся через край, а форвард «Голден Стэйт» лучший в своей команде по всем основным показателям, кроме набора очков.



Выбор №1: победа «Уорриорз» с учётом овертайма за 2.02



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 510 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Фреда Ванвлита больше 8,5 очка за 1.83



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Кавая Леонарда больше 0,5 блок-шота за 2.34



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 670 фишек)



Долгосрочная ставка №7: Дрэймонд Грин станет самым ценным игроком серии за 8.8



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 7800)



Долгосрочная ставка №8: тотал технических фолов у тренеров за всю серию больше 0,5 за 4.5



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 3500)



Итого: сделано 5 ставок на сумму 3500 фишек. В банке осталось 26 290 фишек.



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