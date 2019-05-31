Франция — Россия. Прогноз: начинаем и выигрываем

31 мая сборная России в сербском Нови-Саде сыграет с Францией. Начало – в 21:00 мск. Повторение финала прошлого года, правда, многих лидеров команд не будет. И в такой диспозиции у нас хорошие шансы победить.



Прогноз матча Франция – Россия (31.05.2019)

Обе команды провели короткие сборы. У России сейчас всё в первый раз: новый тренер, много дебютантов в команде. Рассмотрим состав команды.



Пасующие Кобзарь и Ковалёв. С одной стороны, Кобзарь играет у Туомаса Саммельвуо в «Кузбассе», он капитан этой сборной, с другой – Ковалёв всё же котируется повыше. Но здесь должна быть хорошая взаимозаменяемость.



Диагональ – Земчёнок и Полетаев. Вот здесь всё ясно: Виктор будет основным, Денису – роль сменщика.



Доигровщики – отличный состав, мне он нравится. Волков и Клюка, вероятно, выйдут в старте, но их готова подменить пара Подлесных – Воронков. Особенно последнего хочется увидеть в деле, думаю, у Фёдора неплохие шансы.



Блокирующие – тут незыблемо место Куркаева, а вот со вторым… Я склоняюсь к Яковлеву. Хотя может быть и Власов, и Филиппов.



Либеро – Мартынюк и Голубев, здесь 50/50.



В целом получилась молодая, амбициозная банда. И она, на мой взгляд, фаворит сегодняшего матча.



У Франции изначально не рассчитывали в эти выходные на Нгапета, Тоньютти и Ле Ру. Кроме того, травму пальца получил Стефан Буайе. Так что состав Лорана Тилли я вижу таким: Бриззар – Патры – Ле Гофф – Шиненьез – Тилли – Клевно – Гребенников. Возможны вариации в доигровке, есть там ещё Линель и Россар, но, судя по интервью Лорана Тилли, первый переболел, а второй чуть позже присоединился. В общем, там есть варианты.



Состав у «трёхцветных» вполне боевой, но всё же нет трёх лидеров и одного центрального из стартового состава. Так что вопрос, кто примерит на себя роль главного забойщика, кто поведёт команду за собой.



Понятно, что это первый матч, что это лотерея. Мы не знаем, в какой форме игроки. Но, исходя из составов, сборная России представляется чуть более сыгранной и заряженной на успех. К тому же как играет Франция, знают все. Система этой команды не меняется, кто бы ни вышел на площадку. А вот Туомас Саммельвуо, мне кажется, немного отступит от атлетизма в сторону скорости игры. И здесь у России есть преимущество. Пока французы разберутся со всем этим.



Букмекеры с такой точкой зрения согласны, предлагая 1.40 на победу России. Для тех, кто совсем не хочет рисковать, вполне неплохой вариант. Мне же больше по душе ставка на победу россиян с форой (-5.5) по очкам за 1.70. Проверим.

Ставки на матч Франция – Россия (31.05.2019)

Исходя из составов всех четырёх сборных, этот матч – ключевой на уик-энд для обеих команд. Учитывая некоторые проблемы Франции с составом, стоит проверять победу России. Фора (-5.5) также представляется неплохим вариантом. Что касается счёта, то я не жду сухой победы россиян, но 3:1, пожалуй, самый вероятный вариант.



Ставка: победа сборной России с форой (-5,5) за 1.70.



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