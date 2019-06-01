«Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз». Прогноз: лидерам «мишек» пора включаться

2 июня в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Бостон Брюинз». Букмекеры считают фаворитами поединка хозяев льда: поставить на победу «музыкантов» в основное время можно с коэффициентом 2.33.

Анализ матча «Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз» (02.06.2019)

Серия переезжает в Миссури при счёте 1-1. И это просто замечательно. «Блюз» лишили фаворита преимущества своего льда, что крайне важно. Если они захватят лидерство в серии, то смогут проверить умение «Бостона» держать удар. В двух стартовых раундах «медведи» уступали в счёте, но в итоге оказывались сильнее.

Самое классное заключается в двух факторах. Первый — оба матча выиграл тот, кто действительно был лучше. В дебютной игре «Брюинз» после двух пропущенных шайб задавили соперника и не давали ему хотя бы перейти красную линию. А во второй «музыканты» показали феноменальную самоотдачу и явно превзошли хозяев по количеству опасных моментов.

И заключительный момент — при всём преимуществе обе встречи решились «на тоненького». В первой случилась нервная концовка и гол в пустые ворота, во второй — и вовсе овертайм, пусть и быстро закончившийся. Пока главная серия Кубка Стэнли получается просто изумительной.

Во втором матче «Блюз» покорили энергией и желанием. Агрессивный хоккей, постоянное давление и игра в тело, нацеленность на ворота, самоотверженность. В первой игре у гостей не было преимущества в единоборствах, хотя на бумаге по этому компоненту они явно смотрелись предпочительнее.

Спустя сутки «Сент-Луис» выигрывал чуть ли не всю борьбу и разнёс противника у бортов. Достаточно просто посмотреть на статистику силовых приёмов: 33-32 в стартовой встрече и 50-31 — во второй. Что бы ни сказал Крэйг Берюбе своим подопечным перед выходом на лёд, это явно дало результат.

Теперь отвечать надо уже «Бостону». Первое звено по-прежнему молчит (гол в пустые ворота вынесем за скобки), а усилий остальных при таком зверином настрое «Блюз» может и не хватить. Любителям рисковать стоит рассмотреть ставку «Х2 + гол Брэда Маршана» за 3.90.

Пожалуй, давать 2.08 на победу «Брюинз» с учётом овертайма — это перебор. Можно даже подумать о победе гостей в основное время за 2.85. Шансы действительно равны, а проводить работу над ошибками Брюс Кэссиди умеет. «Медведям» наверняка удастся улучшить вход в чужую зону.

Также возьмём наши любимые ИТМ 2,5 шайбы «Блюз» за 1.90. Этот вариант зашёл в двух стартовых матчах, так что причин что-то менять нет. В 15 предыдущих матчах плей-офф «Бостон» лишь раз пропустил больше двух голов в основное время.

Ставки на матч «Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз»

Во втором матче «Блюз» покорили энергией и желанием. Теперь отвечать надо уже «Бостону». Первое звено по-прежнему молчит (гол в пустые ворота вынесем за скобки), а усилий остальных при таком зверином настрое «Блюз» может и не хватить. И всё же давать 2.08 на победу «Брюинз» с учётом овертайма — это перебор. Проводить работу над ошибками Брюс Кэссиди умеет.

Ставка №1: победа «Брюинз» с учётом овертайма за 2.08.

Ставка №2: ИТМ 2,5 шайбы «Блюз» за 1.90.

Ставка №3: «Брюинз» не проиграют + гол Брэда Маршана за 2.90.

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