Нисикори — Пэр, Майер — Федерер. Прогноз на «Ролан Гаррос»-2019

2 июня в Париже в матчах четвёртого круга Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Кей Нисикори сыграет с Бенуа Пэром, а Леонардо Майер встретится с Роджером Федерером. Букмекеры считают фаворитами швейцарца и японца: поставить на победу Федерера можно с коэффициентом 1.12, успех Нисикори идёт за 1.50.

Оба теннисиста знают толк в затяжных матчах на «Ролан Гаррос»-2019. Японец спокойно преодолел только первый круг, в котором отдал всего девять геймов малоизвестному французу Кентену Алису (получил «уайлд-кард»). А вот дальше началось натуральное веселье.

Во втором круге Нисикори сыграл 40 геймов с Жо-Вильфридом Цонга. Матч получился не то чтобы равным (в заключительных сетах тяжеловесный француз ощутимо устал), но упорным. В третьем круге пришлось отбегать пять сетов: Ласло Джере навязал борьбу фавориту и вполне мог рассчитывать на проход. Не сложилось (4:6, 7:6, 3:6, 6:4, 6:8).

Бенуа Пэр на мелочи не разменивался и в каждом круге проигрывал как минимум одну партию. Свой пятисетовый марафон он тоже выдержал (11:9 в ключевой момент с Пьером-Югом Эрбером). А в третьем раунде получил подарок: Пабло Карреньо-Буста при счёте 1-2 отказался продолжать борьбу.

Получается, что француз отыграл накануне на два сета меньше, плюс получит дополнительную энергию благодаря поддержке трибун. В связи с этим брать победу Нисикори с форой опасно — в поздних партиях у соперника будет определённый бонус. Ну а лобовая П1 за 1.50 — это совсем скучно.

Теннисисты прекрасно знают друг друга: восемь встреч, 6-2 в пользу Кея. На «Ролан Гаррос» соперники пересекались дважды, оба раза японец победил на фоне серьёзного сопротивления. В одном случае было четыре сета, тай-брейк и 39 геймов, в другом — пять сетов и 44 гейма.

Пожалуй, в таких условиях логичнее всего плясать от верха. Аккуратный вариант — ТБ 3,5 сета за 1.62, чуть смелее — ТБ 38 гейма за 1.94. Авантюристы могут попробовать поставить на пятый сет за 3.54, определённые предпосылки имеются.

Ставки на матч Кей Нисикори — Бенуа Пэр

Оба теннисиста знают толк в затяжных матчах на «Ролан Гаррос»-2019. Кроме того, они прекрасно знакомы: восемь встреч, 6-2 в пользу Кея. На «Ролан Гаррос» соперники пересекались дважды, оба раза японец победил. В одном случае было четыре сета, тай-брейк и 39 геймов, в другом — пять сетов и 44 гейма. Берём верх.

Ставка: ТБ 3,5 сета за 1.62.

Роджер наконец-то сыграл на грунте. Пока получается отлично: три победы со счётом 3-0, каждый из соперников забирал по 10-11 геймов. Правда, стоит признать, что швейцарцу ощутимо повезло с сеткой. Лоренцо Сонего, Оскар Отте и Каспер Рууд — прекрасные кандидаты на роль статистов.

Леонардо Майер, конечно, заметно сильнее своих предшественников, но для четвёртого круга кажется вполне удобным оппонентом. Аргентинец — крепкий середняк, который, как правило, выступает на крупных турнирах не лучшим образом, а вот на соревнованиях помельче способен удивить.

У Лео отличная подача, мощный бэкхенд с одной руки. Не хватает только стабильности, из-за чего прогнозировать матчи с его участием всегда трудновато. Во втором круге он остановил Диего Шварцмана, а вот в третьем долго возился с 37-летним Николя Маю. 45 геймов, два тай-брейка и немалое число ошибок — Федерер такого не простит.

И всё же кажется, что легко фавориту тут не будет. По личным встречам счёт 3-0 в пользу Роджера, вот только все они проходили на харде, а Майер не любит быстрые покрытия и отдаёт предпочтение глине. Планку в 10-11 геймов он наверняка преодолеет.

Соответственно, мы бы выбирали между ТБ 35,5 гейма за 1.94, ТБ 3,5 сета за 2.38 и ставке «Майер выиграет как минимум один сет» за 1.88. Вполне вероятен тай-брейк, но на момент написания текста этого варианта в линиях букмекеров не было.

Ставки на матч Леонардо Майер — Роджер Федерер

Швейцарцу ощутимо повезло с сеткой. Лоренцо Сонего, Оскар Отте и Каспер Рууд — это несерьёзно. Майер — хороший грунтовик с бодрой подачей, который вполне способен навязать Федереру борьбу в 1-2 партиях. И, если повезёт, победить в одной из них.

Ставка: Майер выиграет как минимум один сет за 1.88.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.