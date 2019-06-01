Чего не ждут букмекеры? Самые дикие ставки на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19, в котором сойдутся «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». В АПЛ обе встречи остались за красными. Разумеется, букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу коллектива Юргена Клоппа с учётом дополнительного времени и серии пенальти можно за коэффициент 1.48.

Ставки на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» (01.06.2019)

Для начала поговорим о том, чего ожидают букмекеров, проведя стандартный анализ котировок. Специалисты полагают, что «Ливерпуль» выиграет в основное время (коэффициент 1.88), в матче будет забито не менее трёх мячей (1.80), подано от десяти угловых (1.85) и в сумме показано от пяти жёлтых карточек (1.85).



Однако, есть варианты, которые эксперты оценивают, как маловероятные, но некоторые из них вполне способны сыграть, ведь в каждом отдельно взятом матче история пишется заново. За коэффициент 6.4 можно сделать ставку на то, что игрок покинет поле для остановки крови, а за 6.8 на событие, при котором футболиста унесут на носилках. «Тоттенхэм» постоянно теряет кого-то из лидеров, да и у «Ливерпуля» частенько возникают травмы. Градус борьбы ожидается высочайший, поэтому без серьёзных повреждений встреча вряд ли обойдётся.



Для тех, кто ещё держит в памяти фантастический выстрел Гарета Бэйла в прошлом финале, за коэффициент 30.0 доступна ставка на гол через себя при том, что мяч должен находиться выше головы в момент удара. Естественно, данное предложение всерьёз рассматривать не стоит, так как подобные эпизоды повторяются слишком редко.



В дальнейшем рассмотрим так называемые экспресс исходы, в которых объединяется несколько событий для повышения коэффициента. Из относительно приличных вариантов за 3.68 выделяется ставка на как минимум 2 гола в матче, не менее 8 угловых и хотя бы по паре жёлтых карточек обеим командам. С мячами и стандартами проблем возникнуть не должно, да и Дамир Скомина, назначенный главным арбитром на финал, всегда готов вынести предупреждение за грубую игру.

За 4.94 можно проверить вариант с голом обеих команд во втором тайме и не менее 9 угловых в матче. Без корнеров данная ставка доступна за 3.10, поэтому есть неплохая возможность поднять коэффициент, если вы верите в активные действия фланговых исполнителей. Хотя бы один удар в створ от Деле Алли и ван Дейка идёт за 5.95. Шансы не столь плохи, как кажется, глядя на коэффициент.



Из самых невероятных вариантов выделяются следующие предложения:



— Счёт 2-0 в пользу «Ливерпуля» к началу 26-й минуты матча за 13.0



— Удаление у обеих команд за 20.0



— Ничья 2-2, Мане и Сон забьют за 80.0



— Победа «Ливерпуля» со счётом 5-4 за 151.0



— Вертонген, Алдервейрелд, Фабиньо, Александер-Арнольд и Хендерсон получат жёлтые карточки за 501.0



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.