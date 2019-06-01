Энтони Джошуа – Энди Руис. Прогноз: британец нокаутирует претендента

В ночь с 1 на 2 июня мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет титульная встреча чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и Энди Руиса (31-1, 21 КО). Букмекеры дают 1.11 на победу Джошуа.

Анализ боя Энтони Джошуа – Энди Руис (02.06.2019)

Энтони Джошуа вернётся на ринг впервые после победы над Александром Поветкиным нокаутом в седьмом раунде 22 сентября прошлого года. И в отличие от того поединка (да и вообще подавляющего большинства своих выступлений) теперь Джошуа подерётся не в родной Англии.



В этот уик-энд Энтони наконец покажет себя во всей красе (или нет) американскому зрителю. Соперником британской звезды станет его ровесник, мексикано-американский тяжеловес Энди Руиз-младший.



Изначально Джошуа должен был драться с Джареллом Миллером, но тот попался на допинге и выбыл из титульного боя с главным тяжем планеты. Эта возможность в итоге перешла его соотечественнику. Руиз уже дрался за пояс однажды и в той схватке он потерпел пока единственное своё поражение — от Джозефа Паркера чуть больше двух лет назад.



Это говорит о довольно высоком уровне нового соперника Джошуа, ведь тот же Паркер — единственный, кого Энтони не смог нокаутировать в профи. А Руиз уступил Паркеру лишь решением большинства судей.



И все же слабо верится в радужные перспективы Руиза-младшего в ринге против Джошуа. Энтони наверняка (даже если не с первых раундов) навяжет новому претенденту свою игру и закончит бой так, как он привык — нокаутом.

Скорее всего, случится это во второй половине боя, возможно, в самой концовке. Самыми опасными для Руиза станут все раунды, начиная с седьмого. Поэтому сделаем ставку на нокаут в поздних раундах.

Ставки на бой Энтони Джошуа – Энди Руис

Энтони наверняка (даже если не с первых раундов) навяжет новому претенденту свою игру и закончит бой так, как он привык — нокаутом. Скорее всего, случится это во второй половине боя, возможно, в самой концовке. Самыми опасными для Руиза станут все раунды, начиная с седьмого. Поэтому сделаем ставку на нокаут в поздних раундах.



Ставка: победа Джошуа нокаутом в 7-12 раунде за 2.50.