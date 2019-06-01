Векич — Конта, Лондеро — Надаль. Экспресс на 4-й круг «Ролан Гаррос»-2019

2 июня в Париже в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Донна Векич сыграет с Йоханной Контой, а у мужчин Хуан-Игнасио Лондеро встретится с Рафаэлем Надалем. Букмекеры считают фаворитами британку и испанца: поставить на победу Конты можно с коэффициентом 1.80, успех Надаля идёт за 1.01.
Анализ матча Донна Векич — Йоханна Конта (02.06.2019)
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Соперницы прекрасно знают друг друга, завтрашняя встреча станет для них седьмой в истории очного противостояния. Пока ничья, счёт 3-3. При этом на глине их пути на данный момент не пересекались (только трава и хард), что делает расклад ещё более запутанным.
Векич повезло с сеткой на старте «Ролан Гаррос». В первом круге — квалифай Людмила Самсонова (взяла лишь шесть геймов), во втором — более чем средняя Ребекка Петерсон. Тут возникли проблемы, первый сет хорватка проиграла 1:6. Затем она включилась и разнесла шведку по всем статьям.
А вот дальше Векич разгромила сильную Белинду Бенчич (6:4, 6:1). Швейцарка, правда, и во втором круге намучилась с Лаурой Зигемунд, но всё же. Столь уверенная победа над Бенчич — серьёзная заявка. Неудивительно, что букмекеры выставили на матч с Контой практически равную линию.
И всё же британка выглядит предпочтительнее. Вот её грунтовый сезон: финал в Рабате, поражение от Симоны Халеп в Мадриде, финал в Риме. В столице Италии Йоханна среди прочих обыграла Винус Уильямс, Слоан Стивенс, Маркету Вондроушову и Кики Бертенс. Солидно.
В третьем круге «Ролан Гаррос» Конта отправила домой Викторию Кужмову (6:2, 6:1). Вроде бы прежняя форма постепенно возвращается. Возьмём П2 за 1.80, а для одинаров неплохо смотрится победа Конты через ТБ 20,5 гейма за 2.95.
Ставки на матч Донна Векич — Йоханна Конта
Конта сильно проводит грунтовый сезон: финал в Рабате, поражение от Симоны Халеп в Мадриде, финал в Риме. В столице Италии Йоханна среди прочих обыграла Винус Уильямс, Слоан Стивенс, Маркету Вондроушову и Кики Бертенс. 1.80 на её победу — вполне рабочий вариант.
Анализ матча Хуан-Игнасио Лондеро — Рафаэль Надаль (02.06.2019)
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Далеко не луший матч для экспресса, но выбор у нас невелик. Говорить о силе игроков не приходится, это небо и земля: Надаль — царь Парижа, а Лондеро уже сейчас может быть полностью доволен своим выступлением на «Ролан Гаррос»-2019.
Испанец стартовые два круга в столице Франции прошёл на одной ноге, а вот в третьем раунде отдал один сет Давиду Гоффену. В трёх остальных партиях борьбы, впрочем, не получилось. Рафа явно не вышел на свой пик, но пока этого и не требуется — запас времени имеется.
Путь аргентинца в четвёртый круг получился тернистым. Никилоз Басилашвился был пройден без проблем, а вот с хозяевами кортов пришлось помучиться. На Ришара Гаске потребовалось четыре сета, на Корентена Муте — и вовсе пять. Разумеется, выходить уставшим на Надаля — самоубийство.
Лезть в форы совсем не хочется, у Рафаэля нет цели выигрывать под чистую, а потому по 2-3 гейма в каждой партии вполне могут остаться за Лондеро. Скорее всего, на фоне усталости аутсайдеру с каждой новой партией будет всё тяжелее успевать за мощнейшими ударами противника.
«В первом сете будет больше геймов, чем во втором» за 2.04 — неплохо, но скорее для одинара. А вот более аккуратная ставка — ТМ 8,5 гейма в третьем сете за 1.61 — нас вполне устроит.
Ставки на матч Хуан-Игнасио Лондеро — Рафаэль Надаль
Лезть в форы совсем не хочется, у Рафаэля нет цели выигрывать под чистую, а потому по 2-3 гейма в каждой партии вполне могут остаться за Лондеро. Скорее всего, на фоне усталости аутсайдеру с каждой новой партией будет всё тяжелее успевать за мощнейшими ударами противника.
Экспресс на матчи четвёртого круга «Ролан Гаррос»-2019
Выбор №1: победа Конты за 1.80.
Выбор №2: ТМ 8,5 гейма в третьем сете матча Лондеро — Надаль за 1.61.
Общий коэффициент = 2.90.
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