Халеп — Свёнтек, Синякова — Кис. Прогноз на 4-й круг «Ролан Гаррос»-2019

3 июня в Париже в матчах четвёртого круга Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Симона Халеп сыграет с Игой Свёнтек, а Катержина Синякова встретится с Мэдисон Кис. Букмекеры считают фаворитами румынку и испанку: поставить на победу Халеп можно с коэффициентом 1.20, успех Кис идёт за 1.61.

Анализ матча Симона Халеп — Ига Свёнтек (03.06.2019)

Свёнтек — открытие сезона. 18 лет ей исполнилось уже по ходу «Ролан Гаррос». И празднование немного затянулось. Теннисистка из Польши дошла до четвёртого круга и едва ли планирует на этом останавливаться. Победа над действующей чемпионкой турнира стала бы вишенкой на и без того вкусном торте.



Самое забавное, что все победы в Париже были полностью заслуженными, никаких отскоков или снятий соперниц. В первом круге Ига вынесла малоизвестную француженку Селену Яникижевич (6:3, 6:0), затем с тем же счётом разобралась с Ван Цян, а потом хлопнула Монику Пуиг (0:6, 6:3, 6:3).



Впрочем, переоценивать успехи Свёнтек пока рановато. Ван Цян любит быстрые покрытия и традиционно чувствует себя на грунте менее комфортно, а Пуиг в последнее время представляет из себя крепкого, но нестабильного середняка. Халеп — это совсем другой уровень.



Симона, пожалуй, пока не достигла идеальных кондиций и порой выдаёт слабые отрезки, поэтому побороться как минимум в одной из партий Свёнтек точно по силам. Но опыта и энергии может не хватить: полячка в прошлом круге отбегала три сета, а румынка отдала Лесе Цуренко всего три гейма.



Если Халеп избежит проблем с недонастроем и сыграет на своём уровне, Иге, скорее всего, придётся ограничиться шестью-семью геймами. Пожалуй, тотал меньше 19,5 гейма за 2.07 выглядит вполне прилично.

Ставки на матч Симона Халеп — Ига Свёнтек

Переоценивать успехи Свёнтек пока рановато. Ван Цян любит быстрые покрытия и традиционно чувствует себя на грунте менее комфортно, а Пуиг в последнее время представляет из себя крепкого, но нестабильного середняка. Если Халеп избежит проблем с недонастроем и сыграет на своём уровне, Иге, скорее всего, придётся ограничиться шестью-семью геймами.



Ставка: тотал меньше 19,5 гейма за 2.07.

Разумеется, американка стоит гораздо выше в рейтинге и букмекеры считают её фаворитом. Тем не менее, глину точно нельзя назвать любимым покрытием Мэдисон, да и в последних матчах на «Ролан Гаррос» она выглядела не слишком убедительно.



Кис повезло с сеткой, но на разгроме Евгении Родиной (6:1, 6:2) лёгкие встречи для неё закончились. Она провела максимально возможные три сета с получившей «уайлд-кард» Присциллой Хон и квалифаем Анной Блинковой — соперницы более чем скромные. С россиянкой был ещё и тай-брейк.



Синякова отличается нестабильностью, но теннисисток из элиты она побеждает исправно. В Париже она уже успела отправить домой крепкого середняка Марию Саккари и первую ракетку мира Наоми Осаку. Японка и вовсе взяла лишь шесть геймов, а сам матч продлится меньше 80 минут. Впечатляет.

Чешка и американка между собой ещё не встречались. Кис, похоже, не находится в оптимальной форме и вполне уязвима. Если Катержина выбросит из головы победу над Осакой и сыграет с чистого листа примерно на том же уровне, борьбу она наверняка навяжет.



В связи с этим мы бы выбирали между П1 с форой "+3,5" гейма за 1.71, тотал больше 20,5 гейма за 1.75 и ставкой «Синякова выиграет как минимум один сет» за 1.59.

Ставки на матч Катержина Синякова — Мэдисон Кис

Кис, похоже, не находится в оптимальной форме, в предыдущих матчах она долго возилась с довольно средними соперницами. Если Катержина выбросит из головы победу над Осакой и сыграет с чистого листа примерно на том же уровне, борьбу она наверняка навяжет.



Ставка: тотал больше 20,5 гейма за 1.75.

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