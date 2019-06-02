Ван Дейк или Месси? Оцениваем шансы претендентов на «Золотой мяч»

Подробно разбираем как сравнить защитника с нападающим и на кого выгоднее ставить в битве за трофей.

Клубный европейский сезон можно считать завершённым, а это значит, что настала пора подвести определённые итоги и задуматься о будущих индивидуальных наградах. Впереди ещё Лига наций, Кубок Америки, старт внутренних турниров и групповой этап следующей Лиги чемпионов, однако фавориты в борьбе за «Золотой мяч» уже определены.

Кто, кроме Месси и ван Дейка?

По мнению букмекеров, всё решится в споре Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» и Лионеля Месси, представляющего «Барселону». Шансы остальных претендентов оцениваются крайне низко, но отдадим должное другим исполнителям, проведшим потрясающий сезон. Если «Золотой мяч» выиграет Мохамед Салах, то сыграет ставка за 17.0, что соответствует примерно 5,8% вероятности, а у остальных кандидатов, согласно котировкам экспертов, возможностей ещё меньше.

За 21.0 можно поставить на Садио Мане, за 25.0 на Криштиану Роналду, за 26.0 на Рахима Стерлинга, за 34.0 на Эдена Азара, а за 41.0 на Килиана Мбаппе. Кроме ван Дейка все остальные игроки являются представителями атакующей группы, поэтому каждый из них уступает Месси по объективным причинам. Лео выиграл «Золотую бутсу», стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, да и о голевых передачах не забывал. Но как сравнивать аргентинского гения с центральным защитником «Ливерпуля» и у кого больше шансов?

Котировки на фаворитов и командные достижения

Несмотря на успех коллектива Юргена Клоппа в главном клубном турнире Старого света букмекеры всё ещё считают именно Месси фаворитом в спорте за «Золотой мяч». Поставить на Лео можно за коэффициент 1.66, а на ван Дейка за 2.23. Последним игроком оборонительной линий, который удостаивался столь почётной награды стал Фабио Каннаваро в 2006 году, в следующем сезоне трофей достался Кака, затем настало десятилетие двух монстров, но относительно недавнее вручение приза Модричу, похоже, наметило перелом тенденции.

Разумеется, Месси действует более ярко и эффектно. Было бы удивительно, если бы центральный защитник превзошёл по красоте эпизодов и различных нарезок в интернете фантастического нападающего. Тем не менее, «Золотой мяч» — это не «Золотая бутса», одних лишь голов для триумфа недостаточно. Хоть награда и считается индивидуальной, но командные достижения играют огромную роль в определении лучшего, и здесь нам есть что сравнить.

У Месси в активе победа в Примере, финал национального кубка и полуфинал Лиги чемпионов. У ван Дейка второе место в АПЛ и виктория в главном клубном турнире Европы. Дискутировать о том, что важнее можно долго, ведь та же «Барселона» уступила «Ливерпулю» совсем немного, однако попробуем простым деревенским способом порассуждать о вкладе обоих претендентов в успех своих команд.

Влияние Месси и ван Дейка на игру «Барселоны» и «Ливерпуля» в цифрах

Каталонцы в прошедшем сезоне провели 10 матчей без своего лидера, в которых выдали 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения (56,6% возможных очков), а с Месси «Барселона» показала результат 35-11-4 (77,3% очков). Чемпионат Испании для сине-гранатовых аргентинец выиграл фактически в одиночку, но поражение в финале Кубка и вылет из Лиги чемпионов также были при непосредственном участии Лео.

Без ван Дейка «Ливерпуль» провёл в нынешнем сезоне три матча: поражение и вылет в Кубке Лиги от «Вулверхэмптона», такая же история в Кубке Англии с «Челси» и унылая домашняя ничья с «Баварией». Ни одной победы и жалкие 11,1% очков, хоть и при чудовищно маленькой выборке. С Вирджилом красные продемонстрировали результат 38-7-5 (80,6% очков). По указанной статистике влияние голландца на успехи коллектива Юргена Клоппа как минимум не меньше, чем у Месси на «Барселону».

По классическим показателям в двух главных турнирах всё, разумеется, в пользу Лео, но нужно учитывать разницу в позициях. В Примере и Лиге чемпионов Месси набрал 48+16 по системе «гол + пас» и существенно опередил всех своих конкурентов. У ван Дейка в АПЛ и всё той же ЛЧ вполне приличные 6+4, однако следует отметить следующие цифры: Вирджил не вылетал из-за травмы, получил лишь 4 жёлтых и ни одной красной за 50 поединков, а «Ливерпуль» пропустил меньше всех в самой конкурентной лиге мира.

Развитие партнёров

Статистика у Месси запредельная. К тому же, у аргентинца должно было быть больше голевых передач, если бы некоторые партнёры ответственно подходили к реализации моментов. Так как Лео отвечает за атакующие действия, то придраться к нему практически невозможно. Лидер «Барселоны» забивал из самых разных позиций, брал игру на себя, создавал остроту и прикладывал максимум усилий.

Тем не менее, есть один очень важный нюанс, в котором ван Дейк существенно превосходит аргентинца, и речь не росте. Суть в развитии партнёров. Помните, как многие восхищались прогрессом Кутепова на чемпионате Мира-2018, когда Илья действовал в паре с Игнашевичем? Рядом с голландцем поочерёдно менялись Матип, Гомес и даже опорник Фабиньо, а по краям работают Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон. С Вирджилом все эти парни стали действовать, как единый механизм и из не самых талантливых исполнителей превратились в одну из лучших защитных линий планеты.

Месси, возможно, лучше всех в мире делает свою работу, но играющие рядом с ним Дембеле и Коутиньо не показали никакого прогресса. Да, частично виноват тренер, который обязан находить идеальную позицию для каждого футболиста, однако сам факт, что весь успех «Барселоны» зависит исключительно от мастерства Лео накладывает на аргентинца дополнительную ответственность. Лидер сине-гранатовых не использовал момент на «Энфилде», партнёры развалились и «Ливерпуль» прошёл дальше.

Прогноз на обладателя «Золотого мяча»

На наш взгляд, за коэффициент 2.23 логичнее брать победу ван Дейка в споре за «Золотой мяч». Вирджил стал образцом идеального центрального защитника, который потрясающе делает свою работу и помогает раскрыться партнёрам. По набору умений Месси сильнее и ярче, но поражение «Барселоны» именно от «Ливерпуля» снижает шансы Лео. Важен и тот факт, что в прошедшем сезоне АПЛ стала с запасом лучшей лигой мира, а до этого 11 лет подряд награда доставалась представителям испанской Примеры.

Однако существенное влияние на итоговый спор могут оказать результаты национальных команд. У Месси впереди Кубок Америки, где Аргентина традиционно считается одним из фаворитов, а ван Дейку предстоит полуфинал Лиги наций, которую не стоит недооценивать. После данных турниров котировки букмекеров подвергнутся изменениям.

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