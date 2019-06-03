Кис — Барти, Халеп — Анисимова. Экспресс на 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2019

5 июня в Париже в матчах 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Мэдисон Кис сыграет с Эшли Барти, а Симона Халеп встретится с Амандой Анисимовой. Букмекеры считают фаворитами Барти и Халеп: поставить на победу австралийки можно с коэффициентом 1.58, успех румынки идёт за 1.23.

Анализ матча Мэдисон Кис — Эшли Барти (05.06.2019)

Две сопоставимые по уровню соперницы. Даже по личным встречам у них на данный момент равенство — 1-1. Обе теннисистки при этом явно не могут назвать грунт своим любимым покрытием и не отличаются стабильностью, что только добавляет непредсказуемости.

Единственный матч на глине остался за американкой. В первом круге «Ролан Гаррос»-2017 она уверенно победила австралийку (6:3, 6:2). В феврале 2019 года Барти взяла реванш в четвертьфинале Кубка Федерации. И тоже без особых проблем (6:4, 6:1).

Обе соперницы в последнее время часто играют трёхсетовые матчи. Если брать цифры по грунтовой части сезона, то у Кис шесть встреч из 12 ушли в третью партию. У Барти показатель чуть ниже (четыре из 10), но тоже неплох. Для одинаров подойдёт ставка на третий сет за 2.62.

Вариант попроще — «Кис выиграет как минимум один сет» за 1.61, для экспресса вполне недурно. Мэдисон выглядит довольно здорово, четвёртый круг она прошла вообще безо всяких проблем, отдав талантливой Катержине Синяковой лишь шесть геймов. Сил у неё должно быть достаточно.

А вот Барти в прошлом раунде проиграла сет Софье Кенин, хотя ранее дважды обыгрывала её всухую. У Эшли не ощущается того запаса и уверенности, за счёт которых можно спокойно разбираться с соперницами уровня Кис. Думаем, трудности у неё возникнут.

Ставки на матч Мэдисон Кис — Эшли Барти

Мэдисон выглядит довольно здорово, четвёртый круг она прошла безо всяких проблем, отдав талантливой Катержине Синяковой лишь шесть геймов. Сил у неё должно быть достаточно. Возьмём «Кис выиграет как минимум один сет» за 1.61.

Анализ матча Симона Халеп — Аманда Анисимова (05.06.2019)

По итогам «Ролан Гаррос» Анисимова войдет в топ-50 рейтинга WTA. И это абсолютно справедливо. 17-летняя теннисистка здорово проводит грунтовую часть сезона, уже успев выиграть турнир в Боготе. На глине она проигрывает только сильным теннисисткам и только в трёх партиях — в Чарльстоне Петре Мартич, а в Риме Кики Бертенс.

Стоит признать, что в Париже Аманде определённо повезло с сеткой. На пути в четвертьфинал она прошла лишь одну соперницу из топ-80 — Арину Соболенко. В остальном уровень был не очень: получившая «уайлд-кард» Армони Тан, Ирина Бегу и квалифай Алёна Большова-Задойнова.

Тем не менее, прогресс американки впечатляет. В 17 лет дойти до четвертьфинала «Ролан Гаррос» без единой проигранной партии — это мощно. Но Симона Халеп в четвёртом круге уже разнесла другую молодую звёздочку — Игу Свёнтек. 18-летняя полячка сумела взять лишь один гейм.

Очень похоже, что румынка выходит на пик формы и хочет наконец выиграть первый титул в 2019 году. А заодно покорить корты Парижа во второй раз подряд. Леся Цуренко и Свёнтек вымучили у Симоны на двоих четыре гейма. Если она вновь сыграет на таком уровне, шансы Анисимовой станут минимальными.

Потому не будем мудрить и возьмём тотал меньше 20,5 гейма за 1.62. Ставить против набравшей такой ход Халеп тяжело, а юная Анисимова на мейджорах так далеко ещё не заходила. Нехватка опыта рискует помешать американке показать свой максимум.

Ставки на матч Симона Халеп — Аманда Анисимова

Очень похоже, что румынка выходит на пик формы и хочет наконец выиграть первый титул в 2019 году. А заодно покорить корты Парижа во второй раз подряд. Леся Цуренко и Ига Свёнтек выиграли у Симоны на двоих четыре гейма. Возьмём тотал меньше 20,5 гейма за 1.62.

Экспресс на 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2019

Выбор №1: Кис выиграет как минимум один сет за 1.61.

Выбор №2: тотал меньше 20,5 гейма в матче Халеп — Анисимова за 1.62.

Общий коэффициент: 2.61.

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