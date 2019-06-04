Португалия – Швейцария, Прогноз: у Роналду и компании возникнут проблемы

5 июня на стадионе «Драгау» в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА сборная Португалии примет национальную команду Швейцарии. Букмекеры отдают явный перевес хозяевам и явно недооценивают коллектив Владимир Петковича. Поставить на победу Криштиану Роналду и компании в основное время можно за коэффициент 1.72.

Прогноз матча Португалия — Швейцария (05.06.2019)

С момента завершения группового этапа в Лиге наций УЕФА прошло более полугода, но Португалия и Швейцария, разумеется, принимали участие в старте отбора к Евро-2020 и сделали это с переменным успехом. Для коллектива Владимира Петковича ничего страшного не произошло, а вот команда Фернанду Сантуша заваливает начало цикла уже не в первый раз.



Португальцы имели колоссальное территориальное преимущество в матче с Украиной, чаще били, выиграли по угловым 18-2, но так и не смогли поразить ворота Пятова, завершив встречу нулевой ничьей. С Сербией «европейские бразильцы» оказались в положении отстающего, сумели сравнять счёт, однако ещё в первом тайме потеряли Роналду из-за травмы. Итого лишь пара очков за два домашних поединка с прямыми конкурентами.

У Швейцарии группа, естественно, более лёгкая (ещё бы было иначе при Инфантино), но после уверенной гостевой победы над Грузией парни Владимира Петковича упустили преимущество в три мяча в самой концовке домашнего матча с Данией. Для столь дисциплинированной и обученной команды подобное крайне удивительно.



В отборе к чемпионату мира-2018 Португалия и Швейцария обменялись домашними победами в очных битвах, поэтому в предстоящей встрече предпочтения букмекеров неудивительны. Роналду в заявке, встреча пройдёт на «Драгау», у хозяев более звёздный состав и прекрасная мотивация порадовать зрителей после недавних невнятных выступлений. Тем не менее, гостей не стоит недооценивать.



За солидный коэффициент 2.29 мы попробуем рискнуть и взять Х2 на Швейцарию. Так как возможно дополнительное время, то хозяевам некуда торопиться и нет необходимости побеждать любой ценой в рамках 90 минут. Швейцария далеко не самая талантливая по составу сборная, но в коллективе Владимира Петковича строгая дисциплина и акцент на прагматичный футбол.



Тот же Фернанду Сантуш не сторонник чрезмерной активности в матчах на вылет. Если вспомнить победный для Португалии Евро-2016, то там лишь один поединок в плей-офф завершился в основное время. А двумя годами позже в России Роналду и компания вылетели от Уругвая, спасовав против слаженной и надёжной обороны.



Также за 1.91 мы проверим индивидуальный тотал хозяев меньше 1,5. У Швейцарии порой бывают проблемы в защитной линии, однако в кубковых поединках команда Владимира Петковича всегда выглядит собрано и уверенно. У Португалии за 4 последних официальных матча 0-0 с Италией, 1-1 с Польшей, 0-0 с Украиной и 1-1 с Сербией при том, что лишь одна встреча проводилась на гостевом стадионе. Кризис нападения очевиден.



Если углубляться в статистические показатели, то достаточно надёжно за 1.74 смотрится тотал жёлтых карточек меньше 4,5. В двух очных противостояниях в рамках отбора к чемпионату мира-2018 в матчах между Португалией и Швейцарией было показано 4 и 3 предупреждения, да и в недавних поединках обе команды действовали без лишней грубости.



В квалификации к Евро-2020 в матчах с участием Португалии судьи доставали одну и четыре жёлтых, а в играх Швейцарии в обоих случаях арбитры ограничивались четырьмя горчичниками. Встречу обслужит Феликс Брих, который порой любит покрасоваться перед камерами и принимать неоднозначные решения, но в последнее время немец успокоился и стал разбрасываться карточками только по делу.

Ставки на матч Португалия — Швейцария

У Португалии в официальных матчах четыре ничьи подряд и огромные проблемы с реализацией моментов. Швейцария является одним из самых неудобных соперников для любой сборной, поэтому за 2.29 возьмём Х2 на гостей, а за 1.91 индивидуальный тотал коллектива Фернанду Сантуша меньше 1,5.

В очных противостояниях Португалия и Швейцария действуют без лишней грубости. Тотал жёлтых меньше 4,5 за 1.74 выглядит надёжно. В недавних отборочных матчах к Евро-2020 с участием обеих команд арбитры ни разу не показывали пять или более предупреждений. Поверим в то, что Феликс Брих останется незаметен.



Ставка №1: Швейцария не проиграет за 2.29



Ставка №2: индивидуальный тотал Португалии меньше 1,5 за 1.91



Ставка №3: тотал жёлтых карточек меньше 4,5 за 1.74



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