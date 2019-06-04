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Джокович — Зверев, 5 июня 2019, прогноз и ставка на матч Ролан Гаррос-2019

Джокович — Зверев. Прогноз
Алексей Серяков
Джокович — Зверев. Прогноз: немец не сдастся Новаку без боя
По очным встречам Александр ничуть не уступает великому сербу.
Ставки 0

5 июня в Париже в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Новак Джокович сыграет с Александром Зверевым. Букмекеры считают фаворитом Джоковича: поставить на победу серба можно с коэффициентом 1.17.

Анализ матча Новак ДжоковичАлександр Зверев (05.06.2019)

05 июня 2019 года, среда. 16:30 МСК
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
Матч не начался
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3 4 5
               
         
         
               

Джокович движется по турнирной сетке «Ролан Гаррос»-2019 широкими шагами. Четыре матча — четыре победы в трёх партиях. Но это ещё не всё: ни в одном из 12 сетов в Париже Новак не проиграл больше чем четыре гейма. Пугающая статистика.

Справедливости ради, соперники были так себе. Хуберт Хукач, Генри Лааксонен, Сальваторе Карузо и Ян-Леннард Штруфф. Более-менее опасным из них можно назвать разве что немца, но тот накануне провёл пятисетовую бойню с Борной Чоричем и не смог оказать Ноле достойного сопротивления.

Теперь Новака ждёт ещё один теннисист из Германии. Только совсем иного калибра. Александр Зверев в свои 22 года прочно входит в топ-5 рейтинга АТР, хотя не обладает должной стабильностью и порой сыпется по ходу важных матчей из-за лишних эмоций.

Судя по результатам, на «Ролан Гаррос» Зверев стартовал так себе. Отдал две партии не самому сильному Джону Миллману, испытывал проблемы с Фабио Фоньини (четыре сета и тай-брейк) и Душаном Лайовичем (пять сетов). Легко разобраться получилось только с малоизвестным квалифаем Микаэлем Имером.

Впрочем, Миллман попался немцу в первом круге, а итальянец с сербом — сильные грунтовики, которые традиционно опасны на медленном покрытии. Разгромить их на глине редко кому удаётся, так что преувеличивать значимость трудностей Зверева не стоит.

Александр — один из немногих теннисистов с хорошим балансом игр против Новака. За последние три года соперники встречались четыре раза, на данный момент счёт 2-2. У немца есть победа над сербом и на грунте: в финале Рима-2017 он оказался сильнее в двух партиях (6:4, 6:3). Правда, тот период трудно назвать лучшим в карьере Джоковича из-за проблем с локтем.

Имя фаворита сомнений не вызывает, но фору букмекеры, пожалуй, немного задрали. Глина — не самое любимое покрытие Ноле, а вот Зверев её любит. История противостояния также намекает на то, что Саша — не особенно удобный оппонент для первой ракетки мира. Без борьбы мы вряд ли останемся.

П2 с форой "+7,5 гейма" за 1.73, тай-брейк за 1.98 и ставка «Зверев выиграет как минимум один сет» за 1.98 выглядят вполне неплохо. У двухметрового Зверева хорошая подача, так что огромного числа брейков быть не должно. Джокович наверняка победит, но уже не так просто, как на ранних стадиях.

Ставки на матч Новак ДжоковичАлександр Зверев

Александр — один из немногих теннисистов с хорошим балансом игр против Новака. За последние три года соперники встречались четыре раза, на данный момент счёт 2-2. У немца есть победа над сербом и на грунте: в финале Рима-2017 он оказался сильнее в двух партиях (6:4, 6:3).

Имя фаворита сомнений не вызывает, но фору букмекеры, пожалуй, немного задрали. Глина — не самое любимое покрытие Ноле, а вот Зверев её любит. Берём П2 с форой "+7,5 гейма" за 1.73.

Ставка №1: победа Зверева с форой "+7,5 гейма" за 1.73.

Ставка №2: тай-брейк за 1.98.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.

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