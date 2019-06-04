Джокович — Зверев. Прогноз: немец не сдастся Новаку без боя

5 июня в Париже в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Новак Джокович сыграет с Александром Зверевым. Букмекеры считают фаворитом Джоковича: поставить на победу серба можно с коэффициентом 1.17.

Джокович движется по турнирной сетке «Ролан Гаррос»-2019 широкими шагами. Четыре матча — четыре победы в трёх партиях. Но это ещё не всё: ни в одном из 12 сетов в Париже Новак не проиграл больше чем четыре гейма. Пугающая статистика.

Справедливости ради, соперники были так себе. Хуберт Хукач, Генри Лааксонен, Сальваторе Карузо и Ян-Леннард Штруфф. Более-менее опасным из них можно назвать разве что немца, но тот накануне провёл пятисетовую бойню с Борной Чоричем и не смог оказать Ноле достойного сопротивления.

Теперь Новака ждёт ещё один теннисист из Германии. Только совсем иного калибра. Александр Зверев в свои 22 года прочно входит в топ-5 рейтинга АТР, хотя не обладает должной стабильностью и порой сыпется по ходу важных матчей из-за лишних эмоций.

Судя по результатам, на «Ролан Гаррос» Зверев стартовал так себе. Отдал две партии не самому сильному Джону Миллману, испытывал проблемы с Фабио Фоньини (четыре сета и тай-брейк) и Душаном Лайовичем (пять сетов). Легко разобраться получилось только с малоизвестным квалифаем Микаэлем Имером.

Впрочем, Миллман попался немцу в первом круге, а итальянец с сербом — сильные грунтовики, которые традиционно опасны на медленном покрытии. Разгромить их на глине редко кому удаётся, так что преувеличивать значимость трудностей Зверева не стоит.

Александр — один из немногих теннисистов с хорошим балансом игр против Новака. За последние три года соперники встречались четыре раза, на данный момент счёт 2-2. У немца есть победа над сербом и на грунте: в финале Рима-2017 он оказался сильнее в двух партиях (6:4, 6:3). Правда, тот период трудно назвать лучшим в карьере Джоковича из-за проблем с локтем.

Имя фаворита сомнений не вызывает, но фору букмекеры, пожалуй, немного задрали. Глина — не самое любимое покрытие Ноле, а вот Зверев её любит. История противостояния также намекает на то, что Саша — не особенно удобный оппонент для первой ракетки мира. Без борьбы мы вряд ли останемся.

П2 с форой "+7,5 гейма" за 1.73, тай-брейк за 1.98 и ставка «Зверев выиграет как минимум один сет» за 1.98 выглядят вполне неплохо. У двухметрового Зверева хорошая подача, так что огромного числа брейков быть не должно. Джокович наверняка победит, но уже не так просто, как на ранних стадиях.

Ставки на матч Новак Джокович — Александр Зверев

Александр — один из немногих теннисистов с хорошим балансом игр против Новака. За последние три года соперники встречались четыре раза, на данный момент счёт 2-2. У немца есть победа над сербом и на грунте: в финале Рима-2017 он оказался сильнее в двух партиях (6:4, 6:3).

Имя фаворита сомнений не вызывает, но фору букмекеры, пожалуй, немного задрали. Глина — не самое любимое покрытие Ноле, а вот Зверев её любит. Берём П2 с форой "+7,5 гейма" за 1.73.

Ставка №1: победа Зверева с форой "+7,5 гейма" за 1.73.

Ставка №2: тай-брейк за 1.98.

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