Нидерланды – Англия. Прогноз: Промес подрессирует «трёх львов»

6 июня на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Португалии в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА Сборная Нидерландов встретится с национальной командой Англии. Букмекеры выставляют близкие к равным коэффициенты на итогового победителя в данной паре. Выход в финал «оранжевых» доступен за 2.11, а на проход «трёх львов» можно поставить за 1.76.

Прогноз матча Нидерланды – Англия (06.06.2019)

Сборные Англии и Нидерландов заняли первые строчки в самых мощных группах в Лице наций УЕФА и теперь в очном противостоянии решат, какой из коллективов больше достоин выступления в финале нового турнира. «Оранжевые» набрали семь очков за четыре матча с Германией и Францией, а команда Гарета Саутгейта получила аналогичное количество баллах в битвах с Испанией и Хорватией.

С тех пор прошло уже более полугода, обе сборные начали отборочные циклы к Евро-2020. Англия поочерёдно разнесла Чехию и Черногорию с общим счётом 10-1, а Нидерланды после разгрома белорусов упустили ничью с немцами, пропустив решающий гол на 90-ой минуте. Состав у Гарета Саутгейта на бумаге сильнее, однако есть некоторые нюансы, заставляющие осторожничать при выборе ставок.

Во-первых, сборная «трёх львов» стала лучше понимать свои сильные и слабые стороны, чем при предыдущих наставниках. Если с аутсайдерами или середняками Англия включает атакующую машину, то против грандов Саутгейт действует куда осторожнее. Соревноваться в контроле мяча с Нидерландами, которые на некоторых отрезках возили Германию и Францию, не то, что нужно номинальным хозяевам.

У Рональда Кумана фантастическая центральная ось. Ван Дейк и де Лигт в обороне, де Йонг и Вейналдум в полузащите явно не позволят британцам спокойно заниматься розыгрышем мяча. Кейн ещё набирает форму, а все остальные форварды англичан проявляют свои лучшие качества на свободном пространстве или на флангах.

У Нидерландов в линии нападения могут появиться вингеры во главе с Депаем. Пройти через центр обеим командам гораздо сложнее, нежели по краям, а главное – опаснее. «Три льва» и «оранжевые» превосходно действуют на контратаках, а цена ошибки слишком велика. Да, Лига наций УЕФА пока ещё пользуется серьёзным авторитетом, но стать первым победителем турнира и вписать свои имена в историю захочет любая команда.

На наш взгляд, главным тренерам придётся сместить акцент на фланги, поэтому за 1.79 проверим тотал угловых больше 10 с возможностью возврата. У Англии множество креативных исполнителей в передней линии, использующих дриблинг и прострелы, а по краям обороны у «трёх львов» есть, например, Чилвел и Уокер с потрясающими кроссами. Нидерланды также не будут брезговать корнерами, так как любое подключение на стандартах де Лигта и ван Дейка способно изменить ход встречи.

Ещё одним неплохим предложением с минимум риска выглядит индивидуальный тотал Нидерландов больше 1 за 1.75. Последний раз «оранжевые» не поражали ворота противника в товарищеском матче как раз с англичанами. С тех пор коллектив Рональда Кумана забивает на постоянной основе на протяжении 11 поединков, а многие футболисты продолжают расти и прогрессировать. У Англии в заявке солиднее исполнители, но можно ли это считать преимуществом в июне?

У «трёх львов» 12 футболистов представляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси». Почему это столь важно? Упомянутые клубы провели огромное количество матчей, получили запредельную нагрузку и их тонус вряд ли идеальный в первом месяце лета. У Нидерландов даже звёзды «Аякса» наверняка чувствуют себя лучше британских визави, так как для тех же де Йонга и де Лигта это лишь первый столь затяжной сезон.

Разумеется, и в составе «оранжевых» хватает исполнителей, которые вымотались из-за чудовищного графика, но в стане англичан из таких парней набирается чуть ли не вся основа. Если ГаретСаутгейт не успеет привести к общему знаменателю физическую форму лидеров «трёх львов», то Нидерланды обязательно забьют, а может и не раз.

Ставки на матч Нидерланды – Англия

У Сборных Англии и Нидерландов потрясающий набор исполнителей в средней линии, оба тренера любят использовать свободное пространство и стараются не рисковать в важных матчах. В связи с этим, за 1.79 мы проверим тотал угловых больше 10. Промес и Депай с одной стороны, Стерлинг и компания с другой обеспечат необходимое количество стандартов.

За 1.75 заиграем индивидуальный тотал Нидерландов больше 1. Оборона у Саутгейта позволяет создавать моменты даже середнякам, а уж столь мощная дружина, как у Рональда Кумана обязательно получит свои шансы. «Оранжевые» не уходят с поля без гола уже в 11 матчах подряд.

Ставка №1: тотал угловых больше 10 за 1.79

Ставка №2: индивидуальный тотал Нидерландов больше 1 за 1.75

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