Конта — Вондроушова. Прогноз: британка выйдет в финал «Ролан Гаррос»-2019

6 июня в Париже в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Йоханна Конта сыграет с Маркетой Вондроушовой. Букмекеры считают фаворитом Конту: поставить на победу британки можно с коэффициентом 1.88.

Анализ матча Йоханна Конта — Маркета Вондроушова (06.06.2019)

Похоже, на данный момент Конта находится в своей лучшей форме за последние полтора года. Выход в финал турнира в Риме с победами над Винус Уильямс, Слоан Стивенс и Кики Бертенс оказался лишь разминкой. На кортах Парижа британка продолжила добавлять.

И результаты не заставили себя ждать. Йоханна на пути к полуфиналу «Ролан Гаррос»-2019 проиграла всего одну партию, а матчи с наиболее опасными оппоненткам и вовсе выиграла практически в одну калитку. Донна Векич в четвёртом круге взяла всего лишь шесть геймов, а Слоан Стивенс в четвертьфинале — и вовсе пять.

Конта очень ловко двигается и вообще играет очень легко, такого за ней не наблюдалось уже давненько. Вдобавок отлично идёт подача: та же Стивенс так и не сумела сделать ни одного брейка, да и в целом навязывала борьбу на приёме редко. За мощными ударами британки она просто не успевала.

Шесть эйсов при двух ошибках на подаче и низком проценте брака — это впечатляет. Следующий соперник Йоханны тоже играет от обороны и редко включает агрессию. Но Маркета Вондроушова, в отличие от Стивенс, в ключевые моменты демонстрирует характер и тянется за каждым мячом. Даже самым безнадёжным.

Собственно, без этих качеств она не добралась бы до полуфинала. В первой партии четвертьфинала с Петрой Мартич чешка «горела» со счётом 3:5, а затем взяла себя в руки, отыграла три сетбола и разгромила опешившую хорватку на тай-брейке. В 19 лет на турнире «Большого шлема» такое демонстрируют нечасто.

Вондроушова не баловала красивыми комбинациями, зато упорно гнула свою линию и использовала ошибки Мартич. А их было предостаточно: бесконечные и стабильно неудачные укороченные, неподготовленные выходы к сетке, срывы ударов. Так абсолютно равная по сути игра уместилась в два сета.

Разумеется, с такой Контой будет тяжелее, просто перебрасывать мяч через сетку тут недостаточно. В нынешнем состоянии Йоханна, похоже, готова перебегать кого угодно, а с техникой, атакующим арсеналом и подачей у неё дела обстоят получше, чем у Маркеты.

За счёт характера и хорошей готовности Вондроушова должна избежать разгрома, но на фоне британки она выглядит немного примитивно. Лобовая победа Конты за 1.88 смотрится прекрасно, можно даже взять небольшую фору по вкусу. Любители рисковать могут подумать о победе Конты в двух сетах за 3.30.

Ставки на матч Йоханна Конта — Маркета Вондроушова

Похоже, Конта находится в своей лучшей форме за последние полтора года. Она ловко двигается и вообще играет очень легко. Вдобавок отлично идёт подача, из-за чего Векич и Стивенс на двоих взяли всего 11 геймов.

Возьмём лобовую победу британки за 1.88.

Ставка: победа Конты за 1.88.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.