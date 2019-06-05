«Голден Стэйт» — «Торонто». Прогноз: Дрэймонд Грин выдаст матч-концерт

Рывок «Уорриорз» 18-0 на старте второй половины стал настоящим нокаутом для «Рэпторс», из-за чего сыграли ставки на победу «Голден Стэйт» и тотал «Торонто» меньше 108,5 очка. Канадцы навязали борьбу в концовке, но до настоящего напряжения на последних минутах дело не дошло.



Также рубрике удался «догон» по блок-шоту Кавая. Леонард сумел один раз накрыть оппонента, что принесло нам приличную прибыль. Четвёртой удачей стал проход выбора на тотал больше 10,5 балла по сумме очков и подборов Ванвлита. Фред провёл очередной качественный матч и выдал 17+4 в указанных статистических показателях.

«Торонто» — «Голден Стэйт». Прогноз: чемпион сравняет счёт в серии «Уорриорз» внесут коррективы, прибавят в обороне и добудут выездную победу — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 29 410 фишек.



Заход дня: chubaka48 взял фору «-1,5» по очкам на Томпсона против Сиакама за 1.9.

6 июня на паркете «Оракл-Арены» состоится третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Торонто». Несмотря на все проблемы «Уорриорз» с составом букмекеры верят в действующих чемпионов. Поставить на победу коллектива Стива Керра с учётом овертайма можно за коэффициент 1.48.

Прогноз матча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс» (06.06.2019)

Важную роль в финальной серии НБА играют травмы, поэтому в первую очередь поговорим о последних новостях, связанных со здоровьем баскетболистов. Луни выбыл до конца сезона, Дюрант третий матч точно пропустит, по Томпсону есть сомнения, но в букмекерских конторах на момент написания текста не было линии на результативность Клэя.



Карри испытывает определённые проблемы, Игуодала получил по голове, Казинс лишь набирает форму. У «Рэпторс» вполне вероятно, что через боль играет Кавай, а Ануноби уже готов приносить пользу со скамейки, однако Ник Нёрс не стал бросать в бой молодого исполнителя во втором матче серии.



У букмекеров фаворитом идёт «Голден Стэйт», но слишком многое зависит от здоровья Томпсона, да и других исполнителей основы. От прямых ставок на исход лучше воздержаться. С одной стороны, «Рэпторс» продемонстрировали слабый характер в предыдущем поединке, с другой – у «Торонто» очень опытный состав, а у «Уорриорз» ростер разваливается по частям в каждом матче.



При здоровых Карри и Игуодале действующие чемпионы могут выиграть даже без Дюранта, Томпсона и Луни. Грин ниже определённой планки в плей-офф не опускается, а Казинс показал свои возможности в прошлом матче, чем существенно усложнил жизнь передней линии «Рэпторс». Тем не менее, у «Торонто» есть достаточно козырей, которые будет легче реализовывать, если Клэй пропустит поединок.



Гадать на кофейной гуще мы не станем и сосредоточимся на индивидуальных показателях баскетболистов, чьё участие не подвергается сомнению. За 1.9 проверим тотал меньше 37,5 минут Лоури. У Кайла огромные трудности с дисциплиной. Разыгрывающий «Рэпторс» постоянно спорит с арбитрами, падает, цепляет противников и порой совершает абсолютно ненужные нарушения.



В первом матче серии Лоури отбегал на паркете 36 минут, а во втором — 28, так как получил шесть фолов. При этом, кого персонально опекает Кайл, не так важно потому, что 7-й номер «Торонто» очень активен в защите и постоянно страхует партнёров. Судейство в «Оракл-Арене» вряд ли будет в пользу гостей, поэтому Нику Нёрсу придётся ограничивать время своего разыгрывающего.



Сегодня мы сделаем то, что не рекомендуется профессиональными игроками ставках. Сразу три выбора в пользу одного исполнителя выглядят достаточно опрометчиво, однако на подобную авантюру у нас есть логичные предпосылки. От Дрэймонда Грина ждём не менее 13 очков за 1.8, 11 подборов за 2.17 и 9 передач за 1.9, но обо всём по порядку.



Проще всего с ассистами. Соперники «Голден Стэйт» постоянно сдваиваются на Карри, тот скидывает Грину, а затем великан «Уорриорз» продолжает движение мяча и находит открытого партнёра в удобной позиции. В четырёх последних матчах Дрэймонд отдал 12, 11, 10 и 9 передач. Главное, чтобы нисходящая тенденция остановилась.



Уже на протяжении 11 поединков Грин собирает не менее 10 подборов, но нам нужно хотя бы 11, а это произошло менее, чем в половине случаев. В данном выборе присутствует серьёзная доля риска, однако коэффициент выше двойки, домашний паркет и необходимость выдавать максимум усилий увеличивают наши шансы.



Если Томпсон всё же пропустит встречу, то тотал больше 12,5 Грина обязан проходить при любой точности, но даже наличие Клэя не должно совсем уж негативно сказаться на результативности великана. В четырёх из пяти последних поединков Дрэймонд пробивал установленный рубеж, и шансы на верх точно выше заявленных букмекерами 50%.



Столь явный перекос ставок в пользу Грина обусловлен лидерскими качествами 23 номера «Уорриорз». У каждого из основы «Голден Стэйт» есть серьёзные или мелкие повреждения, а Дрэймонд – это настоящий вождь, который ведёт за собой коллектив в трудную минуту.

Ставки на матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс»

Пока разные баскетболисты «Голден Стэйт» получают повреждения различной степени тяжести, здоровым и несокрушимым остаётся Грин. Мы отважимся на риск и проверим верх Дрэймонда в каждом из трёх основных статистических показателей.

За 1.9 возьмём индивидуальный тотал Лоури меньше 37,5 минуты. В двух прошлых поединках Кайл испытывал проблемы с фолами и не добирался до установленной планки. Судейство в «Оракл-Арене» вряд ли будет добродушным по отношению к гостям, поэтому разыгрывающий «Рэпторс» снова окажется в трудной ситуации.



Выбор №1: индивидуальный тотал Дрэймонда Грина больше 12,5 очка за 1.8



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 400 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Дрэймонда Грина больше 10,5 подбора за 2.17



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 585 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Дрэймонда Грина больше 8,5 передачи за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №4: индивидуальный тотал Кайла Лоури меньше 37,5 минуты за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Долгосрочная ставка №7: Дрэймонд Грин станет самым ценным игроком серии за 8.8



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 7800)



Долгосрочная ставка №8: тотал технических фолов у тренеров за всю серию больше 0,5 за 4.5



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 3500)



Итого: сделано 4 ставок на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 27 410 фишек.



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