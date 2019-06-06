Украина – Сербия. Прогноз: «белым орлам» не видать победы во Львове

7 июня на стадионе «Арена Львов» состоится очередной матч квалификации к Евро-2020, в котором сойдутся сборные Украины и Сербии. Букмекеры отдают небольшой перевес хозяевам, выставляя коэффициент 2.72 на викторию жёлто-синих. На победу «белых орлов» аналитики предлагают поставить за 2.97.

Прогноз матча Украина — Сербия (07.06.2019)

После стартовых сражений ситуации в группе B стала максимально запутанной и наверняка останется такой до самого последнего тура. Сразу три команды претендуют на две путёвки, дающие прямой выход на Евро-2020, но, скорее всего, Португалия, Украина и Сербия полным составом отправятся на важнейший турнир следующим летом.

Всё дело в Лиге наций УЕФА. Португалия, Украина и Сербия выиграли свои группы, поэтому так или иначе упомянутые сборные имеют великолепные шансы отобраться на Евро-2020. Разумеется, никто из футболистов или главных тренеров указанных команд даже и не думает о проходе через заднюю дверь, все хотят пробиться дальше классическим способом.

В нынешней квалификации Украина и Сербия уже побывали в гостях у Португалии и сумели увезти по одному очку, что является прекрасным результатом для обеих команд. После этого жёлто-синие едва не допустили осечку на выезде с Люксембургом, но в концовке коллектив Андрея Шевченко вырвал победу.

Удивительно насколько клубная принадлежность футболистов влияет на котировки букмекеров. В рейтинге ФИФА Украина находится выше Сербии, встреча проходит во Львове, жёлто-синие выиграли свою группу в Лиге B, а «белые орлы» заняли первую строчку в своём квартете в Лиге C, но аналитики выставляют практически равные коэффициенты на обе команды.

Фора «0» на коллектив Андрея Шевченко за 1.87 выглядит надёжным вариантом с минимумом риска. По именам состав сербов выглядит более звёздным, однако у жёлто-синих лучше наиграны различные связки, присутствует отличное понимание и поддержка зрителей. У Младена Крстаича множество сложных задач, решение к которым наставник «белых орлов» пока так и не нашёл.

Тадич феноменален на позиции ложной девятки, Йович провёл столь классный сезон, что перебрался в «Реал», но Сербия частенько продолжает использовать на позиции единственного центрфорварда Митровича. У «белых орлов» в последних 11 матчах 5 побед, 4 ничьи и 2 поражения, но какие соперники были повержены?

Сербия одолела Коста-Рику и по два раза Черногорию с Литвой. Команда Младена Крстаича с серьёзными соперниками в лучшем случае играет вничью, что гарантирует нам как минимум возврат. К тому же, многие из лидеров «белых орлов» провели тяжелейший сезон, а в стане Украины гораздо меньше футболистов, получивших колоссальную нагрузку.

С 2008 года Сербия и Украина провели четыре товарищеских матча, во все случаях жёлто-синие добивались успешного результата. Разумеется, история прошлых встреч не имеет серьёзного отношения к предстоящему поединку, но данный факт не стоит сбрасывать со счетов. Фактически, у гостей может быть перевес только на отдельных позициях за счёт индивидуального мастерства, но у Шевченко в составе также хватает классных игроков, готовых решить эпизод один в один.

В целом, уровень команд в настоящее время сопоставим. У Сербии более громкие имена, но у Украины среди козырей мы можем выделить сыгранность, свои трибуны и предположительно лучший тонус. «Белые орлы» давненько не побеждали серьёзные сборные и вряд ли коллективу Младена Крстаича удастся прервать эту тенденцию в ближайшем матче.

Ставка на матч Украина — Сербия.

Фора «0» на Украину идёт за 1.87, и данный вариант нам нравится из-за минимального риска потери средств. Сербия с солидными противниками не побеждает уже очень давно, а у жёлто-синих есть преимущество в сыгранности и своём стадионе. Шевченко не позволит гостям увезти три очка.

Ставка: победа Украины с форой «0» за 1.87

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