Россия – Португалия, Франция – Польша. Прогнозы на Лигу наций

6 июня сборная России в Уфе в 17:00 мск сыграет с командой Португалии, а Франция и Польша в 11 утра померятся силой в китайском Нингбо. Россияне и французы выиграют, причем уверенно.

Прогноз матча Россия – Португалия (6.06.2019)

Сборная России прилетела в Уфу в том же составе, а вот дальше будут перемены. Уик-энд в Уфе хорош тем, что соперник на старте самый слабый из трех – Португалия.

Да, в Сербии россиянам не удалось показать лучший свой волейбол, но при этом достигли задачи минимум: 2 победы из 3. Да и проиграли Франции, это достойный соперник, опуская составы.

В плане игры есть куда прибавлять, и именно этим Туомас Саммельвуо и должен сейчас заниматься. Нужно убрать ошибки, реанимировать Полетаева, лучше и чаще заигрывать центров, наладить приём. Работы непочатый край. Но и потенциал, в отличие от женской сборной, очевиден.

Что до Португалии, то эта команда одержала в первый уик-энд победу над Болгарией, и это круто для них. Но перелёт был очень длительный – из аргентинской Мендосы в Уфу добираться несладко. Это будет мешать. Что до состава, то здесь все в строю: братья Феррейра и пасующий Мигел Тавареш, на них стоит обратить внимание.

Здесь победа России, без вариантов. Вопрос только в уверенности её.

Ставки на матч Россия – Португалия (6.06.2019)

Россия — железобетонный фаворит, сомнений в её победе нет. Думаю, что россияне не отдадут сопернику и сета, но коэффициент на этот исход невысокий, всего 1.41. Поэтому предлагаю рискнуть и заиграть индивидуальный тотал россиян меньше 75.5 очков за 1.6. Да, это рискованно, но разница в классе однозначно позволяет надеяться. Слишком уж нестабилен Алекс Феррейра и его партнеры. Проверим.

Ставка: ИТМ России меньше 75.5 очков.

Прогноз матча Франция – Польша (6.06.2019)

Обе команды неплохо провели первый этап. Французы выиграли все три матча, поляки – 2. Матч с Бразилией выносим за скобки, там состав Польши был не совсем основным.



Теперь встреча в Китае. И в кадровом плане соперники подходят в разном состоянии. Лоран Тилли убрал из состава Тревора Клевно и Тибо Россара, зато добавился основной диагональный Стефан Буайе и второй либеро Николя Россар. Вариант стартового состава напрашивается такой: Бриззар – Буайе – Тилли – Луати (Линель) – Ле Гофф – Шиненьез – Гребенников. Пожалуй, не сильнее, но и не слабее, чем было в Сербии.

Что до поляков, то те хитро «дисквалифицировали» Михала Кубяка за оскорбление иранцев. На этапы в Китае и Иране. Думаю, туда Кубяка и не планировали везти. Хитрые. Кроме того, не поехали в Китай Шальпук, Кохановски, Ломач и Войташек. Их заменили Беднорж, Коменда, Лукасик, Попивчак и Хубер. Вынося за скобки Бедноржа, думаю, что состав здесь ослаб. Лишились двух основных доигровщиков, лишились главной надежды в центре сетки.

Исходя из этих соображений, ставка на Францию напрашивается. Учитывая, что в соперниках у этих команд тут Китай и Болгария, две победы полякам одержать даже в таком составе вполне по силам, а третья – как пойдет. Думаю, что не пойдет.

Ставки на матч Франция – Польша (6.06.2019)

У французов более сильный и уже сыгранный состав, а поляки едут в общем-то, за исключением Джизги и Заторски, составом из игроков без железного места в основе.

Победа Франции смотрится хорошо, причем даже через фору (-1,5) по сетам. Вполне возможно, Витал Хейнен и упираться не станет. Режим «2 победы за уик-энд» вполне подходит для выхода в финал. Поэтому берем ставку на успех Франции с форой (-1.5) по сетам за 1.84.

Ставка: победа Франции с форой по сетам (-1,5) за 1.84.

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