Эшли Барти — Аманда Анисимова. Прогноз: битва за финал будет упорной

7 июня в Париже в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Эшли Барти сыграет с Амандой Анисимовой. Букмекеры считают явным фаворитом Барти: поставить на победу австралийки можно с коэффициентом 1.56.

Женский теннис стабильно дарит апсеты, сенсации и прорывы.На «Ролан Гаррос» не осталось ни одной теннисистки, ранее побеждавшей на «Шлеме», а значит чемпионкой станет кто-то новый. В теории даже существует вариант, при котором в финале встретятся 17-летняя Анисимова и 19-летняя Вондроушова.



Аманда в полуфинале за 68 минут отправила домой действующую чемпионку Симону Халеп (6:2, 6:4). У американки периодически возникали проблемы на подаче, вот только румынка в ключевые моменты выглядела удивительно слабо. У Халеп было семь брейк-пойнтов, но до ума удалось довести лишь один. С такой реализацией в финале делать нечего.



Анисимова действительно смотрелась заметно лучше, а самое главное — практически не ошибалась. Для её агрессивного тенниса это крайне важно. Ловкие переводы и мощные удары по линии стали для Симоны сюрпризом. Она постоянно срывала удары и не успевала.



Ожидать от 17-летней теннисистки такой игры в первом полуфинале ТБШ за карьеру было трудно. И тем не менее это случилось. Теперь до финала остался один барьер — невысокая, но мощная Эшли Барти, которая находится в великолепной форме: один проигранный сет за пять матчей в Париже.



Анисимова станет шестой соперницей Барти на «Ролан Гаррос». И пятой — из США. Серьёзно: лишь Андреа Петкович из Германии представляла другую страну. Пока австралийка более чем удачно отыгрывает роль злого гения американских теннисисток. Джессика Пегула, Даниэль Коллинз, Софья Кенин и Мэдисон Кис покинули столицу Франции.



Довольно часто молодые теннисисты после победы над кем-то из элиты проваливают следующий матч. Прогнозировать состояние Анисимовой крайне тяжело: свой потенциал она показала, но сможет ли выдать вторую топовую игру подряд — вопрос. И вопрос ключевой.

Нас с большой долей вероятности ждёт яркий и смелый теннис с обилием красивых атак. Обе девушки не склонны просто перебрасывать мяч через сетку в ожидании ошибок, они стремятся действовать агрессивно. Пожалуй, возьмём тотал больше 20,5 гейма за 1.82. Вариант для авантюристов — победа Барти в трёх сетах за 4.40.

Ставки на матч Эшли Барти — Аманда Анисимова

Довольно часто молодые теннисисты после победы над кем-то из элиты проваливают следующий матч. Прогнозировать состояние Анисимовой крайне тяжело: свой потенциал она показала, но сможет ли выдать вторую топовую игру подряд — вопрос. Нас с большой долей вероятности ждёт яркий и смелый теннис с обилием красивых атак. Берём тотал больше 20,5 гейма за 1.82.



Ставка: тотал больше 20,5 гейма за 1.82.

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