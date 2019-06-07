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Эшли Барти — Аманда Анисимова, 7 июня 2019, прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Эшли Барти — Аманда Анисимова, 7 июня 2019
Алексей Серяков
Эшли Барти — Аманда Анисимова. Прогноз: битва за финал будет упорной
Австралийка уже выбила с «Ролан Гаррос» четырёх американок.
Ставки 0

7 июня в Париже в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Эшли Барти сыграет с Амандой Анисимовой. Букмекеры считают явным фаворитом Барти: поставить на победу австралийки можно с коэффициентом 1.56.

Анализ матча Эшли БартиАманда Анисимова (07.06.2019)

07 июня 2019 года, пятница. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
Матч не начался
Эшли Барти
8
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Аманда Анисимова
51
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 2 3
           
     
     
           

Женский теннис стабильно дарит апсеты, сенсации и прорывы.На «Ролан Гаррос» не осталось ни одной теннисистки, ранее побеждавшей на «Шлеме», а значит чемпионкой станет кто-то новый. В теории даже существует вариант, при котором в финале встретятся 17-летняя Анисимова и 19-летняя Вондроушова.

Аманда в полуфинале за 68 минут отправила домой действующую чемпионку Симону Халеп (6:2, 6:4). У американки периодически возникали проблемы на подаче, вот только румынка в ключевые моменты выглядела удивительно слабо. У Халеп было семь брейк-пойнтов, но до ума удалось довести лишь один. С такой реализацией в финале делать нечего.

Анисимова действительно смотрелась заметно лучше, а самое главное — практически не ошибалась. Для её агрессивного тенниса это крайне важно. Ловкие переводы и мощные удары по линии стали для Симоны сюрпризом. Она постоянно срывала удары и не успевала.

Ожидать от 17-летней теннисистки такой игры в первом полуфинале ТБШ за карьеру было трудно. И тем не менее это случилось. Теперь до финала остался один барьер — невысокая, но мощная Эшли Барти, которая находится в великолепной форме: один проигранный сет за пять матчей в Париже.

Анисимова станет шестой соперницей Барти на «Ролан Гаррос». И пятой — из США. Серьёзно: лишь Андреа Петкович из Германии представляла другую страну. Пока австралийка более чем удачно отыгрывает роль злого гения американских теннисисток. Джессика Пегула, Даниэль Коллинз, Софья Кенин и Мэдисон Кис покинули столицу Франции.

Довольно часто молодые теннисисты после победы над кем-то из элиты проваливают следующий матч. Прогнозировать состояние Анисимовой крайне тяжело: свой потенциал она показала, но сможет ли выдать вторую топовую игру подряд — вопрос. И вопрос ключевой.

Нас с большой долей вероятности ждёт яркий и смелый теннис с обилием красивых атак. Обе девушки не склонны просто перебрасывать мяч через сетку в ожидании ошибок, они стремятся действовать агрессивно. Пожалуй, возьмём тотал больше 20,5 гейма за 1.82. Вариант для авантюристов — победа Барти в трёх сетах за 4.40.

Ставки на матч Эшли Барти — Аманда Анисимова

Довольно часто молодые теннисисты после победы над кем-то из элиты проваливают следующий матч. Прогнозировать состояние Анисимовой крайне тяжело: свой потенциал она показала, но сможет ли выдать вторую топовую игру подряд — вопрос. Нас с большой долей вероятности ждёт яркий и смелый теннис с обилием красивых атак. Берём тотал больше 20,5 гейма за 1.82.

Ставка: тотал больше 20,5 гейма за 1.82.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале об НБА.

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