«Голден Стэйт» — «Торонто». Прогноз: матч превратится в конкурс штрафных

Клэй Томпсон пропустил третий поединок, и оборона «Уорриорз» не выдержала давление. Карри пытался тащить хозяев в одиночку, но его усилий оказалось недостаточно. Из трёх авантюрных ставок на статистические показатели Дрэймонда Грина прошла лишь одна.



Также не сыграл выбор в пользу тотала минут Лоури меньше 37,5. Кайл получил лишь три фола, выдал 23 очка и 9 передач, руководил нападением «Рэпторс» и провёл один из своих лучших поединков плей-офф в карьере.

«Голден Стэйт» — «Торонто». Прогноз: Дрэймонд Грин выдаст матч-концерт Из всех лидеров «Уорриорз» живой и невредимый только Грин. Ждём от Дрэймонда шоу — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 28 310 фишек.



Заход дня: chubaka48 поставил на «Рэпторс» с форой «-11,5» за 8.



8 июня на паркете «Оракл-Арена» состоится четвёртый матч финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Торонто». Пока «Рэпторс» впереди 2-1, но в предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Уорриорз». Поставить на победу коллектива Стива Керра с учётом овертайма можно за коэффициент 1.52.

Прогноз матча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс» (08.06.2019)

«Торонто» пользуется слабостями противника и пытается сделать максимально возможный задел, пока некоторые из лидеров «Голден Стэйт» отсутствуют. Если Дюрант пропустит очередной поединок, то Клэй Томпсон появится на паркете, хотя и сыграет с ограничением по времени.



Фактически, четвёртый матч может стать решающим в серии. Если канадцы делают 3-1, то уж в родных стенах Кавай и компания обязательно дожмут оппонента, который регулярно испытывает проблемы со здоровьем лидеров. «Уорриорз» нельзя проигрывать ни в коем случае, а лига наверняка постарается продлить серию до седьмого поединка.

Возвращение Томпсона, разумеется, добавит «Голден Стэйт» таланта в нападении и качества в обороне, но букмекеры дают жалкие 1.52 на победу действующего чемпиона в основное время. Руки так и тянутся, чтобы поставить на «Рэпторс» за солидный коэффициент, однако, как говорил Леброн Джеймс – не стоит недооценивать сердце чемпиона. А также арбитров.



Индивидуальный тотал забитых штрафных «Голден Стэйт» больше 22,5 за 2.01 перед четвёртым матчем серии выглядит чуть ли не идеальным вариантом. В данном противостоянии «Уорриорз» последовательно реализовали 29 из 31, 20 из 23 и 25 из 30 с линии. В двух случаях из трёх выбранный нам рубеж преодолевался с запасом.



Потенциальное поражение «Голден Стэйт» и вероятное завершение серии в пяти матчах станет настоящей катастрофой для и без того не самых высоких телевизионных рейтингов. «Уорриорз» сыграют на своём паркете, поэтому некоторые спорные ситуации обязательно будут трактоваться в пользу домашней команды. Просто так судьи не позволят победить «Рэпторс», а защита «Торонто» столь агрессивная, что при должном желании в ней можно углядеть нарушения в каждом втором владении.



Предстоящее сражение вряд ли получится лёгким для гостей, поэтому за 1.83 возьмём индивидуальный тотал Кавая больше 30,5 очка. Когда получается у партнёров, то второй номер «Рэпторс» берёт игру на себя достаточно редко, но те же Лоури и Дэнни Грин слишком нестабильны, чтобы рассчитывать получить от них второй раз подряд 41 балл.



В прошлом матче Кавай набрал 30 очков, но атаковал в поле с точностью выше 50% и совершил лишь 17 бросков. При необходимости Леонард мог включиться и спокойно набрать ещё несколько баллов. «Уорриорз» обязательно выложатся по максимуму, поэтому форварду «Торонто» придётся тащить нападение канадцев на постоянной основе.



Ник Нёрс и его тренерский штаб прекрасно осознаёт цену ближайшего матча. Как бы не сопротивлялись «Уорриорз» общий уровень баскетболистов «Рэпторс», опыт и мастерство позволят канадцам на определённых отрезках атаковать с приличным процентом и использовать слабости «Голден Стэйт» в обороне.



Томпсон будет играть с ограничением по времени, Дюранта и Луни мы не увидим на паркете, а ведь каждый из этой троицы потрясающе отрабатывает на своей половине. Карри старается, но на одном желании далеко не уехать, Казинс пока выдал только один качественный матч, Игуодала не может бегать даже 35 минут, а Кук, Богут и всякие Жеребки в обороне не соответствуют уровню финала НБА.



Тотал «Торонто» установлен на скромной отметке 105,5 очка, и мы обязательно проверим верх. По ходу данной серии «Рэпторс» набрали 118, 104 и 123 балла. Единственный провал случился, когда канадцы начали третью четверть со счёта 0-18, а в двух других случаях выбранный нами рубеж уверенно покорялся.



Без оптимального состава «Уорриорз» оказываются неспособными держать высокий уровень в обороне на протяжении хотя бы одной четверти. Да, порой «Голден Стэйт» выдаёт классные отрезки, когда на 5-6 минут не позволяет канадцам абсолютно ничего, но затем интенсивность падает, и «Рэпторс» добирают своё за счёт перевеса отдельных исполнителей.



В теории «Торонто» может выдать что-то вроде 5 из 30 с дальней дистанции, но вероятность подобного развития событий крайне мала. У «Рэпторс» сбалансированный состав, и каждый раз находится парочка исполнителей, готовая поддержать Кавая, который своё дело выполняет с завидной стабильностью.

Ставки на матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс»

В четвёртом матче серии слишком многое на кону. «Уорриорз» обязаны выжать из себя максимум, а лиге выгодно затянуть серию. Несколько спорных эпизодов в пользу хозяев помогут «Голден Стэйт» пробить тотал в 22,5 балла по части забитых штрафных бросков.



31 или более очков от Кавая за 1.83 есть смысл проверить, так как «Рэпторс» придётся нелегко, а тащить канадцев, разумеется, придётся Леонарду. Также, за 1.9 мы поверим в преодоление «Торонто» планки в 105,5 балла за результативность. Защита «Голден Стэйт» не обладает возможностями сдерживать противника на продолжительных отрезках.

Выбор №1: индивидуальный тотал Кавая Леонарда больше 30,5 очка за 1.83

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал «Рэпторс» больше 105,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал забитых штрафных «Уорриоз» больше 22,5 за 2.01

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 505 фишек)



Долгосрочная ставка №7: Дрэймонд Грин станет самым ценным игроком серии за 8.8

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 7800)



Долгосрочная ставка №8: тотал технических фолов у тренеров за всю серию больше 0,5 за 4.5

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 3500)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 тыс. фишек. В банке осталось 26 810 фишек.



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