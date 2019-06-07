Турция — Франция, Греция — Италия. Прогноз на квалификацию Евро-2020

8 июня в Конье состоится матч отборочного цикла чемпионата Европы — 2020 между сборными Турции и Франции, а в Афинах Греция сыграет с Италией. Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.60, успех итальянцев идёт за 2.00.

Анализ матча Турция — Франция (08.06.2019)

Очная встреча лидеров группы Н, набравших в двух турах отборочного раунда по шесть очков. Подопечные Шенола Гюнеша сейчас в порядке: пять матчей без поражений, четыре из которых закончились победой. На этом отрезке турки пропустили всего один раз.



Действующие чемпионы мира наверняка это исправят, с линией атаки у них всё замечательно. Сумасшедший подбор игроков впереди свои голы обеспечивает исправно. Сборная Франции на старте квалификации забивала строго по четыре мяча — так было и с Молдавией (4:1), и с Исландией (4:0).

Поединок с главным конкурентом за лидерство в группе — достаточный раздражитель для трёхцветных. Ждём от них достойной игры с неплохими скоростями, а не отбывания номера. Победа над Турцией окончательно превратит выход на Евро-2020 в формальность.



ИТБ 1,5 мяча Франции за 1.77 — хороший вариант. Оборона сборной Турции в последнее время мало пропускает, но ведь и элитная атака её пока не проверяла. В целом подбор игроков в линии защиты у хозяев посредственный, свои 2-3 гола фаворит наверняка сообразит.



Кроме того, достойны изучения «обе забьют» за 2.07 и «Франция не проиграет + ТБ 2,5 мяча» за 2.35. У турков хватает ярких игроков в нападении, а поддержка зрителей добавит им энергии. Зацепиться за очки хозяевам будет непросто, а вот без голов на своём поле «османы» редко остаются.

Ставки на матч Турция — Франция

ИТБ 1,5 мяча Франции за 1.77 — хороший вариант. Оборона сборной Турции в последнем время мало пропускает, но и элитная атака её пока не проверяла. В целом подбор игроков в линии защиты у хозяев посредственный, свои 2-3 гола фаворит наверняка сообразит.



Ставка №1: ИТБ 1,5 мяча Франции за 1.77.



Ставка №2: Франция не проиграет + ТБ 2,5 мяча за 2.35.

Анализ матча Греция — Италия (08.06.2019)

Сборная Италии стартовала в отборочным цикле с двух уверенных побед в родных стенах над скромными оппонентами. 2:0 с Финляндией и 6:0 с Лихтенштейном сделали её единоличным лидером группы J. Июньские матчи с прямыми конкурентами имеют огромное значение — сперва выезд в Грецию, а затем домашняя встреча с Боснией.



Все соперники уже потеряли очки, так что «скуадра адзурра» может чувствовать себя хозяином положения. Задачи победить в Афинах любой ценой перед ней не стоит. Четыре балла в июньских играх станут более чем удовлетворительным результатом.



Греки с горем пополам победили Лихтенштейн (огромное преимущество и всего два гола), а затем поделили очки с боснийцами (2:2). К середине второго тайма они горели 0:2, но пенальти и удаление Миралема Пьянича позволили вырвать ничью. Непосредственно до того момента хозяева были гораздо лучше.



В общем, с качеством игры у подопечных Ангелоса Анастасиадиса по-прежнему большие проблемы. Роберто Манчини точно не будет оголять тылы с риском нарваться на контратаку, а в позиционном нападении греки ничего придумать не могут. Все предпосылки для низа имеются.

Мы бы выбирали между ТМ 2 мяча за 1.81 и ставкой «Италия не проиграет + ТМ 2,5 мяча» за 1.76. Преимущество в индивидуальном мастерстве может помочь гостям затолкать 1-2 гола, но в целом с атакой у них тоже не всё гладко. Можно взять лобовую ничью за 3.30. Она, похоже, устроит обе команды.

Ставки на матч Греция — Италия

С качеством игры у подопечных Ангелоса Анастасиадиса по-прежнему большие проблемы. Роберто Манчини точно не будет оголять тылы с риском нарваться на контратаку, а в позиционном нападении греки ничего придумать не могут. Все предпосылки для низа имеются.



Ставка №1: ТМ 2 мяча за 1.81.



Ставка №2: ничья за 3.30.

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