Эшли Барти — Маркета Вондроушова. Прогноз: финал «Ролан Гаррос» затянется

8 июня в Париже в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Эшли Барти сыграет с Маркетой Вондроушовой. Букмекеры считают фаворитом Барти: поставить на победу австралийки можно с коэффициентом 1.64.

Анализ матча Эшли Барти — Маркета Вондроушова (08.06.2019)

В полуфинале Барти напару с Амандой Анисимовой выдала один из лучших матчей «Ролан Гаррос-2019» у женщин. Происходящее сильно напоминало американские горки: австралийка повела 5:0, выключилась и позволила превратить их в 5:6, проиграла на тай-брейке, а затем проспала начало второй партии (0:3).



После смены мячей Эшли включилась и в оставшееся время уже не оставила сопернице шансов. Три сета растянулись почти на два часа, примерно 65% из которых Барти выглядела великолепно. Вопросы вызывает оставшийся отрезок, между шестым и 16-м геймами встречи. Пять выигранных геймов за 12 минут, а затем провал почти на час — это слишком нестабильно даже по меркам женского тенниса.

Вондроушова прошла полуфинал за два сета, хотя смотрелась ничуть не лучше Йоханны Конты. Если бы не один нюанс: 19-летняя теннисистка выглядела гораздо спокойнее в ключевые моменты, тогда как британка не могла совладать с нервами и принимала странные решения в концовках.



Конта вела со счётом 5:3 в обеих партиях, но в итоге осталась ни с чем. Вондроушова играет от защиты и не балует зрителей эффектными комбинациями, но её стойкости, хладнокровию и умению держать удар могут позавидовать даже некоторые лидеры чемпионской гонки WTA.



Девушкам придётся играть два дня подряд. Маркета провела в прошлом раунде на один сет меньше, но говорить о преимуществе в свежести не приходится: чешка отбегала 105 минут, а австралийка — 115. Разница смешная, да и проблем с «физикой» у 23-летней Барти нет. В решающей партии полуфинала она была хороша.



По личным встречам счёт 2-0 в пользу Эшли. В 2017 году она победила в Бирмингеме (трава), а в 2018 — в Цинциннати (хард). Оба раза ей хватило двух сетов, но борьба была довольно упорной: в трёх партиях из четырёх Маркета взяла не меньше пяти геймов. Да и за минувший год она стала сильнее.



Потому возьмём верх. Ранее очные встречи соперниц длились 21 и 25 геймов соответственно, обе действуют нестабильно и будут играть на фоне усталости. Ждём перепадов и затяжного матча, возьмём ТБ 20,5 гейма за 1.69. Вариант посмелее — победа Барти + ТБ 20,5 гейма за 2.75.

Ставки на матч Эшли Барти — Маркета Вондроушова

По личным встречам счёт 2-0 в пользу Эшли. В 2017 году она победила в Бирмингеме (трава), а в 2018 — в Цинциннати (хард). Оба раза ей хватило двух сетов, но борьба была довольно упорной: в трёх партиях из четырёх Маркета взяла не меньше пяти геймов. Да и за минувший год она стала сильнее. Потому возьмём верх.



Ставка: ТБ 20,5 гейма за 1.69.

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