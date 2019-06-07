Сехудо – Мораес, Шевченко — Ай. Прогнозы на UFC 238

В ночь с 8 на 9 июня по московскому времени на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго пройдёт UFC 238, в рамках которого Генри Сехудо сразится с Марлоном Мораесом, а Валентина Шевченко проведёт бой с Джессикой Ай. Букмекеры считают фаворитом Мораеса и Шевченко: поставить на победу бразильца можно за 1.75, успех уроженки Киргизии идёт за 1.08.
Анализ боя Генри Сехудо – Марлон Мораес (09.06.2019)
238-й номерной турнир UFC откроет летнюю программу лучшей лиги мира мощнейшим турниром в Чикаго. В главном поединке ивента сойдутся чемпион уходящего в закат дивизиона «мухачей» Генри Сехудо и бывший король организации WSOF в легчайшем весе Марлон Мораес.
Собственно в родной для бразильца категории атлеты и подерутся за титул. Ранее им владел Ти Джей Диллашой, и казалось, что это надолго. Однако боец, которого некоторые его знакомые нередко сравнивают со змеёй, провалил тест на допинг и вылетел из соревнований на два года. А его пояс уже после этого уик-энда перейдёт во владение другому человеку.
И вероятнее всего, это будет более крупный, набравший невероятную форму Мораес. Да, Сехудо олимпийский чемпион, сокрушивший в UFC двух доминирующих чемпионов подряд. Однако против настолько более крепкого физически соперника ему — борцу олимпийского уровня — будет совсем уж сложно пользоваться любимым оружием.
А опыт Мораеса в кикбоксинге сделает разницу в уровне ударной техники критической для Генри. Скорее всего, победа достанется Марлону Мораесу. Думается, бразилец способен в этом поединке не просто сделать результат за счёт природного преимущества в физике, но и сделать его досрочно — благодаря ещё и прекрасно развитому навыку.
Учитывая габариты бойцов и стойкость Сехудо, можно будет предположить, что Генри выстоит до чемпионских раундов, но финального гонга не услышит. Наш прогноз: победа Мораеса техническим нокаутом в четвёртом раунде.
Ставки на бой Генри Сехудо – Марлон Мораес
Думается, бразилец способен в этом поединке не просто сделать результат за счёт природного преимущества в физике, но и сделать его досрочно — благодаря ещё и прекрасно развитому навыку. Учитывая габариты бойцов и стойкость Сехудо, можно будет предположить, что Генри выстоит до чемпионских раундов, но финального гонга не услышит.
Ставка: победа Мораеса в четвёртом раунде за 13.00.
Анализ боя Валентина Шевченко – Джессика Ай (09.06.2019)
Во втором по значимости поединке вечера в октагон выйдет чемпионка наилегчайшего веса Валентина Шевченко, представляющая Перу, и претендентка Джессика Ай из США. Соперница Пули идёт на серии из трёх побед, что считается неплохой заявкой для молодого дивизиона девушек. Но!
Все три победы Ай получились с натяжкой, а до этой серии была другая — ужасающая череда из четырёх поражений (и пяти в шести боях). Всё это наводит на мысль, что с назначением Джессики претенденткой номер один в UFC поспешили.
Скорее всего, мы увидим очередную доминирующую победу Валентины Шевченко — нокаутом или приёмом в течение первых трёх раундов. На это и сделаем ставку.
Ставки на бой Валентина Шевченко – Джессика Ай
Все три победы Ай получились с натяжкой, а до этой серии была другая — ужасающая череда из четырёх поражений (и пяти в шести боях). Всё это наводит на мысль, что с назначением Джессики претенденткой номер один в UFC поспешили. Скорее всего, мы увидим очередную доминирующую победу Валентины Шевченко.
Ставка: победа Шевченко + ТМ 3,5 раунда за 2.20.
- 7 июня 2019
-
20:20
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:10
-
16:20
-
15:44
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 6 июня 2019
-
20:20
-
19:30
-
18:40
-
17:50
-
17:00
-
16:10
-
15:20
-
14:30
-
13:45
-
12:56
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:20
-
10:00