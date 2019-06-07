Сехудо – Мораес, Шевченко — Ай. Прогнозы на UFC 238

В ночь с 8 на 9 июня по московскому времени на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго пройдёт UFC 238, в рамках которого Генри Сехудо сразится с Марлоном Мораесом, а Валентина Шевченко проведёт бой с Джессикой Ай. Букмекеры считают фаворитом Мораеса и Шевченко: поставить на победу бразильца можно за 1.75, успех уроженки Киргизии идёт за 1.08.

Анализ боя Генри Сехудо – Марлон Мораес (09.06.2019)

238-й номерной турнир UFC откроет летнюю программу лучшей лиги мира мощнейшим турниром в Чикаго. В главном поединке ивента сойдутся чемпион уходящего в закат дивизиона «мухачей» Генри Сехудо и бывший король организации WSOF в легчайшем весе Марлон Мораес.

Собственно в родной для бразильца категории атлеты и подерутся за титул. Ранее им владел Ти Джей Диллашой, и казалось, что это надолго. Однако боец, которого некоторые его знакомые нередко сравнивают со змеёй, провалил тест на допинг и вылетел из соревнований на два года. А его пояс уже после этого уик-энда перейдёт во владение другому человеку.

И вероятнее всего, это будет более крупный, набравший невероятную форму Мораес. Да, Сехудо олимпийский чемпион, сокрушивший в UFC двух доминирующих чемпионов подряд. Однако против настолько более крепкого физически соперника ему — борцу олимпийского уровня — будет совсем уж сложно пользоваться любимым оружием.

А опыт Мораеса в кикбоксинге сделает разницу в уровне ударной техники критической для Генри. Скорее всего, победа достанется Марлону Мораесу. Думается, бразилец способен в этом поединке не просто сделать результат за счёт природного преимущества в физике, но и сделать его досрочно — благодаря ещё и прекрасно развитому навыку.

Учитывая габариты бойцов и стойкость Сехудо, можно будет предположить, что Генри выстоит до чемпионских раундов, но финального гонга не услышит. Наш прогноз: победа Мораеса техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Ставки на бой Генри Сехудо – Марлон Мораес

Думается, бразилец способен в этом поединке не просто сделать результат за счёт природного преимущества в физике, но и сделать его досрочно — благодаря ещё и прекрасно развитому навыку. Учитывая габариты бойцов и стойкость Сехудо, можно будет предположить, что Генри выстоит до чемпионских раундов, но финального гонга не услышит.

Ставка: победа Мораеса в четвёртом раунде за 13.00.

Анализ боя Валентина Шевченко – Джессика Ай (09.06.2019)

Во втором по значимости поединке вечера в октагон выйдет чемпионка наилегчайшего веса Валентина Шевченко, представляющая Перу, и претендентка Джессика Ай из США. Соперница Пули идёт на серии из трёх побед, что считается неплохой заявкой для молодого дивизиона девушек. Но!

Все три победы Ай получились с натяжкой, а до этой серии была другая — ужасающая череда из четырёх поражений (и пяти в шести боях). Всё это наводит на мысль, что с назначением Джессики претенденткой номер один в UFC поспешили.

Скорее всего, мы увидим очередную доминирующую победу Валентины Шевченко — нокаутом или приёмом в течение первых трёх раундов. На это и сделаем ставку.

Ставки на бой Валентина Шевченко – Джессика Ай

Все три победы Ай получились с натяжкой, а до этой серии была другая — ужасающая череда из четырёх поражений (и пяти в шести боях). Всё это наводит на мысль, что с назначением Джессики претенденткой номер один в UFC поспешили. Скорее всего, мы увидим очередную доминирующую победу Валентины Шевченко.

Ставка: победа Шевченко + ТМ 3,5 раунда за 2.20.