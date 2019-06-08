Португалия – Нидерланды. Прогноз: ван Дейк наглухо прикроет Роналду

Великий португалец не сможет забить, играя против одной из лучших пар защитников в мировом футболе.

9 июня на стадионе «Драгау» в финальном матче Лиге Наций УЕФА сборная Португалии сразится с национальной командой Нидерландов. Коллектив Фернанду Сантуша выступает дома, поэтому букмекеры отдают небольшой перевес хозяевам поля. Поставить на итоговый триумф Роналду и компании можно за коэффициент 1.77.

Прогноз матча Португалия — Нидерланды (09.06.2019)

Португалия не без проблем разобралась со Швейцарией в полуфинале Лиге Наций УЕФА и теперь поспорит за трофей с Нидерландами. У коллектива Фернанду Сантуша есть очевидные преимущества, но ими ещё нужно уметь воспользоваться. Футболисты «оранжевых» прогрессируют, а большинство действующих победителей Евро в лучшем случае держат уровень, хотя некоторые уже на спаде.

Тем менее, у Португалии был лишний день отдыха, что при высокой плотности матчей и утомляющей концовке сезона может сыграть важную роль. Нидерланды проводили матч сутками позже, а ведь «оранжевым» пришлось ещё бегать дополнительные 30 минут. Если добавить к этому фактор своего поля, то команда Фернанду Сантуша должна считаться фаворитом с запасом.

С другой стороны, увиденное в полуфиналах наталкивает на мысли о некотором перевесе Нидерландов. Португалия выиграла в основное время, но победный мяч был забит в самой концовке, к тому же, хозяева лишь три раза пробили в створ, и все выстрелы Роналду оказались успешными. Второй раз подряд уповать на столь сумасшедшую реализацию слишком опрометчиво.

«Оранжевые» показали яркий и интересный футбол с Англией. Де Лигт привёз пенальти, но в остальном коллектив Рональда Кумана действовал качественнее противника. Нидерланды, в отличие от Португалии, как раз запороли множество верных шансов, поэтому теперь удача вполне может оказаться на стороне Депая и компании.

Если Португалия лишь за счёт индивидуальных действий лидера еле-еле дожала не самую сильную Швейцарию, то Нидерланды большую часть матча доминировали со вполне статусной и звёздной Англией. Связка центральных защитников у Рональда Кумана сейчас, возможно, лучшая в мире, де Лигт исчерпал лимит привозов, поэтому за 1.74 мы сделаем ставку на то, что Роналду не забьёт.

В 2019 году Криштиану настрелял 16 мячей в 22 матчах, но форвард «Ювентуса» порой забивал больше одного раза за встречу. Ровно в половине игр Роналду не сумел отличиться, поэтому шансы на проход уже кажутся приличным. Наличие ван Дейка делает защитную линию Нидерландов на порядок увереннее и стабильнее, поэтому лидера Португалии ожидает тяжёлый поединок.

У Фернанду Сантуша в обороне дедушка Пепе, чем постарается воспользоваться противник. Индивидуальный тотал Нидерландов больше 1 за 1.81 выглядит вполне прилично. «Оранжевые» поражают ворота оппонентов на протяжении уже 12 матчей, хотя на указанном отрезке успели трижды сыграть с Германией, дважды с Францией, по разу с Бельгией и Италией, а также в товарищеском поединке одолели Португалию 3-0. Коллектив Рональда Кумана уже привык к битвам с грандами мирового футбола.

Ставки на матч Португалия — Нидерланды

Пара ван Дейк – де Лигт является одной из сильнейших на данный момент, поэтому за 1.74 мы рискнём поставить на то, что Криштиану Роналду не забьёт в основное время. Нидерланды поражают ворота противников на протяжении 12 матчей. Индивидуальный тотал «оранжевых» больше 1 за 1.81 нас полностью устраивает. В прошлой встрече коллектив Рональда Кумана одолел Португалию со счётом 3-0.

Ставка №1: индивидуальный тотал Нидерландов больше 1 за 1.81

Ставка №2: Роналду не забьёт за 1.74

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