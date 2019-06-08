Конкурс прогнозов на матч Россия — Сан-Марино. Фрибеты на 5000 рублей в призах

8 июня Россия и Сан-Марино встретятся в матче отборочного этапа Евро-2020. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.

Превью матча Россия — Сан-Марино

По оценке букмекеров, россияне — явные фавориты матча. Поставить в БК «Фонбет» на победу команды Станислава Черчесова можно с коэффициентом 1.01. Это примерно 96% вероятности. Сделать ставку на сборную Сан-Марино можно за 50.00 (2%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 25.00 (4%).



После двух туров в отборочной группе I Россия занимает 2-е место, набрав 3 очка. Россияне проиграли Бельгии и обыграли Казахстан. У Сан-Марино нет очков и забитых мячей, команда занимает последнее, 6-е место в группе.

Правила конкурса прогнозов на матч Россия — Сан-Марино

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счёт этого матча.



2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (19:00 мск 8 июня), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.



3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».



4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своем комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.



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