Конкурс прогнозов на матч Беларусь — Германия. Фрибеты на 5000 рублей в призах

8 июня Беларусь и Германия встретятся в матче отборочного этапа Евро-2020. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.

Превью матча Беларусь — Германия

По оценке букмекеров, немцы — явные фавориты матча. Поставить в БК «Фонбет» на победу сборной Германии можно с коэффициентом 1.18. Это примерно 80% вероятности. Сделать ставку на сборную Беларуси можно за 15.00 (5%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 7.20 (15%).



Германия занимает 2-е место в отборочной группе С, на счету команды Йоахима Лева 3 очка после одного матча. Беларусь идёт на последнем, 5-м месте. У команды Игоря Криушенко нет очков после 2 матчей.

Правила конкурса прогнозов на матч Беларусь — Германия

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счёт этого матча.



2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (21:45 мск 8 июня), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.



3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».



4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своем комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.



Для участия в конкурсе зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» до начала матча. Новые клиенты получают приветственный бонус до 10 000 рублей.