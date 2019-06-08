Россия – США. Прогноз: тремя сетами не обойдётся

8 июня в Уфе сборная России в рамках мужской Лиги наций сыграет с командой США. Россияне – фавориты встречи, но американцы однозначно доставят проблем.

Прогноз матча Россия – США (8.06.2019)

По матчу сборной России с Португалией выводы делать сложно. Все-таки соперник совсем другого уровня. Но и здесь было видно, что есть проблемы в приёме, есть ошибки, которых вроде бы стало меньше, чем на первой неделе. Но, повторюсь, всё это на фоне не самого сильного соперника.

Думаю, что состав не поменяется сегодня. Может быть, даст Туомас Саммелвуо сыграть Виктору Полетаеву, хотя вчера тренер публично признал, что тому не хватает пока кондиций. Так что было бы логично играть с Земчёнком.



А вот что до американцев, то здесь сплошные вопросы. Проиграли «звездно-полосатые» вчера матч Италии, в общем-то отдали свой матч. На этот этап подъехали почти все лидеры, за исключением Рассела и Андерсона, но не будем забывать, что американцы – хозяева «Финала шести», поэтому на таблицу Джон Спироу не смотрит, делает так, как ему удобнее. Вчера он выставил третьего связующего Мику Маа. Тому явно и опыта не хватает пока, да и класса.



Кого ждать у американцев сегодня? Думаю, что будет Кавика Шоджи пасовать (может быть, и Мика Кристенсон, но не думаю, что его сразу бросят в бой), Бен Патч в диагонали. Обязательно сыграет Тэйлор Сандер в паре, скорее всего, с Тори Дефалько. В центре сетки возможно появление Джендрика, а вот кого из пары Холт – Смит он заменит – вопрос. Ну и Эрик Шоджи наверняка сыграет. Банда получается очень неплохая и сыгранная, чего вчера США не хватало. Другой вопрос, что физически все они готовы по-разному.



Россия –фаворит матча. Вчера были ещё проблемы с освещением на арене, света явно добавили по сравнению с тренировками, поэтому в плане подачи была адаптация. Сегодня должно быть лучше. Зал, само собой, будет за россиян, и болеют в Уфе хорошо, громко.



Другой вопрос, что стабильности нет ни у тех, ни у других. Отсюда напрашивается ставка на долгий матч. Россияне вроде бы набирают форму, американцы пока решают свои задачи. Но бороться они могут: в Польше едва не обыграли хозяев, например. Да и с Бразилией 0:3 были абсолютно не по игре.



Если говорить о победителе, России победа важнее. Не секрет, что в Австралию и Бразилию многие лидеры не поедут, так что победы надо собирать здесь и сейчас.

Ставки на матч Россия – США (8.06.2019)

Букмекеры дают 1.44 на победу России, и я с ними здесь соглашусь. Другой вопрос, что для хорошей ставки этот коэффициент маловат. Фору же по сетам играть рискованно – стабильности в игре нет, ни у тех, ни у других.



Я вижу здесь игру в 4 сета. А то и в 5. Американцы сыграны, физики чуть-чуть не хватает, но без борьбы они в Лиге наций не отпускают никого. Поляки подтвердят. Поэтому оптимальный вариант – взять ТБ 181.5 очка за 1.72. Как вариант чуть более рисковый – индивидуальный тотал России больше 94,5 очка за 1.83. Но общий тотал нравится больше. На нем и остановимся.



Ставка: ТБ 181.5 очка в матче за 1.72.



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