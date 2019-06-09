«Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз». Прогноз: «медведи» сравняют счёт в серии

10 июня в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде сыграет с «Сент-Луис Блюз». Букмекеры считают фаворитами хозяев льда: поставить на победу «музыкантов» в основное время можно с коэффициентом 2.42.

Анализ матча «Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз» (10.06.2019)

После пятого матча финальной серии Кубка Стэнли всё внимание вновь было приковано к судьям. Игроки и тренеры «Бостона» громко возмущались, президент клуба бросал бутылку с водой, а болельщики устраивали потасовки прямо на трибунах. Их легко понять.



Фол Тайлера Бозака на Ноэле Аккьяри перед победной шайбой Дэвида Перрона действительно был, с этим согласно даже большинство фанатов «Блюз». Уровень работы арбитров в плей-офф НХЛ и впрямь оставляет желать лучшего, но интересно другое: почему хоккеисты «Брюинз» дружно встали после этого эпизода в ожидании удаления?

Грубо говоря, «медведи» были наказаны за халатность. Выключаться из игры до судейского свистка в решающей серии — это нонсенс. Тем более для такой опытной команды, многие хоккеисты которой обладают внушительной кубковой историей. Ошибку судей это не отменяет, но и игроков чёрно-золотых не оправдывает.



В остальном хозяева смотрелись лучше, хотя переоценивать разницу бросков (38-21) не стоит. У «Бостона» было преимущество, но назвать это доминацией трудно. Абсолютное большинство бросков шли от бортов в надежде на отскок или являлись обычными набросами. Голевых моментов «Сент-Луис» создал примерно столько же.



Тем не менее, «Брюинз» перехитовали соперника (43-34) и стабильно нагнетали обстановку у ворот Джордана Биннингтона. Не хватило игры на «точке» (гости часто выигрывали вбрасывание в своей зоне и получали передышку) и реализации большинства. Три попытки откатали вхолостую.



Понятно, что шестая встреча становится для «музыкантов» ключевой. Забрать седьмую игру в Бостоне при сч ёте 3-3 будет тяжело, а потому дожимать соперника нужно сейчас. «Медведи» знакомы с подобной ситуацией, они в третий раз за восемь лет получили 2-3 в финале Кубка Стэнли. Пока баланс: в первый раз удалось взять трофей, во второй — нет.



Есть подозрение, что после результативной ошибки в прошлом поединке арбитры постараются вернуть подопечным Брюса Кэссиди должок. В связи с этим можно рассмотреть победу «Блюз» по штрафному времени за 2.60 и ИТМ 3,5 малых штрафа «Брюинз» за 1.95.



Также проверим П2 с форой "-1" за 3.15. «Сент-Луис» уже дважды удивлял сумасшедшим настроем после поражений, теперь пора бы завестись «Бостону». Разозлиться после чудачеств арбитров не особенно трудно, так что ждём от гостей активности. По той же причине можно изучить победу «Брюинз» по броскам в первом периоде за 2.36.

Ставки на матч «Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз»

Есть подозрение, что после результативной ошибки в прошлом поединке арбитры постараются вернуть подопечным Брюса Кэссиди должок. В связи с этим можно рассмотреть победу «Блюз» по штрафному времени за 2.60 и ИТМ 3,5 малых штрафа «Брюинз» за 1.95.



Ставка №1: «Блюз» получат больше штрафа за 2.60.



Ставка №2: ИТМ 3,5 малых штрафа «Брюинз» за 1.95.



Ставка №3: победа «Брюинз» с форой "-1" за 3.15.



Ставка №4: победа «Брюинз» по броскам в первом периоде за 2.36.

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