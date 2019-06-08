Доминик Тим — Рафаэль Надаль. Прогноз: испанец вновь покорит Париж

9 июня в Париже в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Доминик Тим сыграет с Рафаэлем Надалем. Букмекеры считают явным фаворитом Надаля: поставить на победу испанца можно с коэффициентом 1.21.

Тиму на «Ролан Гаррос»-2019 несколько раз откровенно не везло. Сперва он стал главной жертвой чудачеств организаторов турнира и Серены Уильямс, а затем был вынужден доигрывать полуфинал в субботу. Матч с Джоковичем прерывался трижды, не обошёлся без скандалов и закончился только в 17:00 мск.

Сама игра получилась что надо. Не столько по качеству (всё же ошибок из-за ветра было очень много), сколько по эмоциям: четыре с лишним часа, пять сетов и высокое напряжение. Эта встреча точно входит в топ-3 на всём турнире, уступая разве что бойне Стэна Вавринки и Стефаноса Циципаса.

В целом австриец действительно был лучше и вполне мог покончить с сербом побыстрее: тонкие и красивые решения он находил ощутимо чаще. Ноле же, пусть много ошибался, часто отвлекался на споры и жалобы, но при этом цеплялся до последнего и едва не спасся.

Уровень игры Тима в Париже весьма хорош. Если бы он находился с Надалем в одних условиях, финал наверняка бы затянулся. Но испанец пробился в финал на день раньше. Иметь меньше суток на восстановление после пятисетовой игры — это очень тяжело. Тем более когда речь идёт о глине и отдохнувшем Надале.

Рафа расправился с Федерером в трёх партиях. Поначалу игра была довольно близкой, но во второй половине перевес Короля грунта стал огромным. Он приспособился к сильному ветру, взял второй сет, а на третий Роджера уже не хватило. Швейцарец выцепил два гейма, но сопротивления уже не оказывал.

Тим уже побеждал Надаля на грунте в этом сезоне: 6:4, 6:4 в полуфинале турнира в Барселоне. Впрочем, вряд ли данный факт стоит считать ключевым. Год назад он точно так же разобрался с Рафаэлем в двух партиях в Мадриде (7:5, 6:3), но в Париже это не помогло. Испанец набрал форму и вновь выиграл титул.

В прошлом году Доминик взял у Надаля в финале «Ролан Гаррос» только девять геймов. Сейчас, по ощущениям, Тим приблизился к опытному оппоненту по общему уровню, но лишние сутки отдыха должны компенсировать уменьшение разницы. Австриец способен выиграть один сет, а вот рассчитывать на большее при таких исходных данных затруднительно.

Нам больше всего нравится победа Надаля с форой "-5,5" гейма за 1.80 и тотал меньше 37,5 гейма за 1.80. Тим прибавил за год и вполне может урвать один сет, но провести с Надалем без спадов три часа на фоне усталости практически нереально.

Ставки на матч Доминик Тим — Рафаэль Надаль

В прошлом году Доминик взял у Надаля в финале «Ролан Гаррос» только девять геймов. Сейчас, по ощущениям, Тим приблизился к опытному оппоненту по общему уровню, но лишние сутки отдыха должны компенсировать уменьшение разницы. Австриец способен выиграть один сет, а вот рассчитывать на большее при таких исходных данных затруднительно.

Ставка: победа Надаля с форой "-5,5" гейма за 1.80.

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