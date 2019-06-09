Украина – Люксембург. Прогноз: жёлто-синие разгромят аутсайдера

10 июня на стадионе «Арена Львов» состоится матч квалификации к Евро-2020, в котором сойдутся сборные Украины и Люксембурга. В марте текущего года жёлто-синие вырвали победу в компенсированное время, сейчас букмекеры отдают предпочтение коллективу Андрея Шевченко.

Поставить на викторию хозяев с форой «-2,5» можно за коэффициент 2.17.

Прогноз матча Украина — Люксембург (10.06.2019)

Украина провела один из своих лучших матчей за последние годы и разнесла Сербию со счётом 5-0. Порой в футболе возникают ситуации, когда количество забитых мячей неверно отражает происходящее в игре, но в указанном поединке всё было абсолютно по делу. Жёлто-синие доминировали с крепкой командой и намерены продолжить череду удачных выступлений.

Люксембург сыграл вничью в гостевом матче с Литвой, что само по себе неплохо, но парни Люка Хольтца вели в счёте, а соперник получил удаление уже в первом тайме. Упускать победу при подобном раскладе всегда неприятно. Тем не менее, четыре балла за три тура – это вполне достойный результат. «Красные львы», в отличие от других футбольных карликов, добились серьёзного прогресса, однако в ближайшем поединке гостей ожидают большие трудности.

Обе команды имели в распоряжении по два дня отдыха и формально находятся в одинаковых условиях, но Украина проведёт второй подряд матч дома, а Люксембург вынужден сражаться на чужих полях. Для большинства футболистов в команде Андрея Шевченко плотный график является привычном делом, а вот на счёт тонуса и формы «красных львов» могут возникнуть вопросы.

Жёлто-синие сейчас воодушевлены, Зинченко на радостях даже поцеловал журналистку, в коллективе прекрасная атмосфера, а фантастическая победа поможет Украине в процессе восстановления. Люксембург наоборот находится в не самом лучшем психологическом состоянии после упущенной победы в большинстве, поэтому за 2.17 проверим фору «-2,5» на хозяев поля.

Если заглянуть в статистику последних матчей «красных львов», то мы не увидим разгромов, однако всё легко объясняется особенностями календаря. Люксембург выступал в слабой группе в Лиге наций УЕФА, поэтому и соперники были соответствующего уровня. Да, у парней Люка Хольтца была, например, ничья 0-0 на выезде с Францией в отборе к Чемпионату мира-2018, но не стоит забывать 0-8 от Швеции и 0-4 от Австрии.

В конце марта текущего года Украина выиграла еле-еле в самой концовке, однако данный результат как раз послужил очень важным и полезным уроком для команды Андрея Шевченко. Жёлто-синие сделали выводы, разнесли Сербию и теперь собираются повторить то же самое с Люксембургом. Недооценка противника уже невозможна, поэтому шансов у «красных львов» практически нет.

В личных встречах до упомянутого поединка Украина три раза подряд побеждала Люксембург с устраивающим нас счётом 3-0. Жёлто-синие должны выглядеть свежее, у хозяев гораздо выше уровень мастерства, поддержка трибун, свой стадион и желание доказать, что прошлая битва с Люксембургом была досадным недоразумением. Коллектив Андрея Шевченко с огромной вероятностью одержит уверенную победу, а Люксембург постепенно начнёт опускаться в таблице.

Ставка на матч Украина — Люксембург

Люксембург в последние годы редко проигрывает крупно, но и соперники серьёзного уровня попадались «красным львам» не слишком часто. Фора «-2,5» на Украину идёт за коэффициент прилично выше двойки, что выглядит привлекательно. Жёлто-синие на волне успеха после разгрома Сербии наверняка захотят повторить столь приятный для них результат.

Ставка: победа Украины с форой «-2,5» за 2.17.

Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.