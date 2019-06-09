Испания — Швеция. Прогноз: скандинавы в Мадриде много не пропустят

10 июня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч отборочного цикла чемпионата Европы — 2020 между сборными Испании и Швеции. Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.28.
Анализ матча Испания — Швеция (10.06.2019)
Дела у сборной Испании идут замечательно. Три победы на старте квалификации Евро-2020 обеспечили чистое первое место в турнирной таблице. Крупными счетами и горой голов там не пахнет (2:1 с Норвегией, 2:0 с Мальтой и 4:1 с Фарерами), но особого значения это не имеет.
Взять недавний матч с Фарерами. Подопечные Луиса Энрике забили два мяча к 19-й минуте, после чего сбавили обороты и перешли в режим экономии энергии. Силы в июне нужно беречь, ведь позади остался тяжелейший сезон. А за бонусные 2-3 гола в ворота аутсайдера очков в таблице не добавят.
Испанцы спокойно довели дело до победы, обкатали ближайший резерв с прицелом на будущее (с первых минут вышли Хосе Луис Гайя, Марио Эрмосо и Родриго Эрнандес, во втором тайме на поле появились Диего Льоренте и Фабиан Руис) и не затратили лишней энергии — вполне рабочий отборочный цикл для сильной сборной в эпоху смены поколений.
Вот и получается, что «красная фурия» уже в июне может снять все вопросы с попаданием на чемпионат Европы-2020, спокойно посвятив весь ближайший год поискам оптимальных сочетаний и улучшению взаимопонимания. В случае победы над Швецией отрыв от ближайших преследователей увеличится до пяти очков.
Сборная Швеции — довольно крепкая команда, которая хороша ровно до тех пор, пока ей не нужно придумывать что-то самой. Сыграть вторым номером и замучить соперника контратаками она умеет: в составе есть сразу несколько футболистов, способных создавать остроту на свободном пространстве.
Поскольку играть первым номером в Мадриде скандинавам не придётся, их шансы выглядят вполне недурно. Испанцы явно прошли пик физической формы, а с качеством футбола у них пока не всё гладко. Разгромной победы фаворита тут быть не должно, так что П2 с форой "+2" за 1.60 выглядит надёжно.
Второй вариант — ИТБ 7 угловых Испании за 1.82. Для взлома глубокого оборонительного блока «тре крунур» потребуется ширина и активная игра на флангах, так что прострелов и подач, скорее всего, будет достаточно. П1 по угловым с форой "-5" за 2.18 — тоже интересно.
Ставки на матч Испания — Швеция
Сборная Швеции — довольно крепкая команда, которая хороша ровно до тех пор, пока ей не нужно придумывать что-то самой. Поскольку играть первым номером в Мадриде скандинавам не придётся, их шансы выглядят вполне недурно. Испанцы явно прошли пик физической формы, а с качеством футбола у них пока не всё гладко. Разгромной победы фаворита тут быть не должно.
Ставка №1: победа Швеции с форой "+2" за 1.60.
Ставка №2: победа Испании по угловым с форой "-5" за 2.18.
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