Россия – Италия. Прогноз: зал сметёт соперника

9 июня мужская сборная России по волейболу сыграет с Италией в третьем матче этапа в Уфе. Команда Туомаса Саммелвуо должна побеждать. Сейчас расскажу, почему.

Прогноз матча Россия – Италия (9.06.2019)

Россия вчера провела хороший матч против США. Самое то, что нужно было парням для уверенности. Один сложный сет и дальше по накатанной. Здорово отработали на блоке, не только в плане килл блоков, но и много смягчили, подняли в защите.

Наконец заиграл Полетаев. 62% в атаке – это хорошо. Как будто легкость начинает у него появляться, это важно. Ну и зал, конечно, нес просто на крыльях сборную к победе.

Да, можно говорить, что американцы играли не совсем основным составом, но и преуменьшать важность победы нельзя. Вчера именно Россия выиграла, а не Америка проиграла. Удалось прикрыть пару доигровщиков Муагутутиа – Дефалько, Патч тащил команду один сет, а потом просто выдохся. Центральным же игру определять не дал прием. Ну и пасующие…Кристенсон первый матч проводил после перерыва, объективно пока не готов, ну а Мика Маа пока просто «зеленый» для такого уровня.

Что до Италии, то обыграли они Португалию уверенно. Этой команде где-то не хватает пока мастерства и опыта, но у них есть сыгранность. Поэтому и обыграли они США, например. Есть яркая звезда в виде Джианелли, есть Нелли, определяющий игру в атаке, остальные ребята, скорее, на подхвате.

Думаю, что сегодня для итальянцев будет проверка на психологическую устойчивость. Смогут выдержать давление зала – поборются минимум за сет, а может, и больше. Не смогут – провалятся. Но за счет сыгранности и хорошей готовности я жду сегодня более сложного матча для России.

Коэффициент на победу россиян букмекеры дают довольно низкий, после вчерашней-то победы. Брать здесь чистую победу невыгодно. Можно попробовать сыграть фору по сетам (-1,5), но 1.53 – это тоже не то, чтобы хорошая цифра. С другой стороны, в победе сомнений особых нет. Есть ощущение, что Туомас Саммельвуо, говоря об очень сложной игре предстоящей, немного лукавил, от эйфории предостерегал.

Я бы сыграл здесь фору по очкам сборной России. Италии не удаются вторые сеты, в них команда проваливается. Даже из-за одной такой партии минусовая фора может пройти. А тут еще и давление зала будет огромным.

Ставки на матч Россия – Италия (9.06.2019)

Предлагаю играть здесь фору (-8.5) за 1.64. Италия явно выпадает во вторых партиях. 13:25 от США, с Португалией едва не отдали второй сет. Сомневаюсь, что этим молодым ребятам под силу выдержать давление на протяжении всего матча. Да, они могут побеждать, я не принижаю соперника, но провал где-то должен случиться.

Можно еще поставить на то, что результативность 2-го сета будет меньше 1-го. 1.74 дают на такой исход аналитики. Если уж главный тренер итальянцев видит такую закономерность, грех не попробовать. Давайте проверять!

Ставка: победа России с форой (-8.5) за 1.64.

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