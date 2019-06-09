«Торонто» — «Голден Стэйт». Прогноз: «Рэпторс» закроют серию в пятом матче

«Рэпторс» взяли и второй гостевой матч в «Оракл-Арене» и теперь находятся в одном шаге от фантастического триумфа. К сожалению, для прохода ставки на индивидуальный тотал «Торонто» больше 105,5 очка не хватило одного балла.

На высочайшем уровне выступил Кавай, который с запасом преодолел рубеж в 30,5 балла. Леонард включался в решающих моментах и вёл команду за собой. «Уорриорз» выступали слишком пассивно, к планке в 22,5 забитых штрафных «Голден Стэйт» даже не приблизился.

«Голден Стэйт» — «Торонто». Прогноз: матч превратится в конкурс штрафных «Уорриорз» реализуют больше 22 штрафных, Кавай наберёт от 31 очка — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 27 725 фишек.



Заход дня: 446202i446202 взял тотал трёхочковых Томпсона больше 2,5 за 1.832.



11 июня на паркете «Скотиабанк-Арены» состоится пятый матч финальной серии плей-офф НБА между «Торонто» и «Голден Стэйт». Пока «Рэпторс» впереди 3-1, поэтому в ближайшем поединке букмекеры отдают предпочтение канадцам. Поставить на чистую победу Кавая и компании с учётом овертайма можно за коэффициент 1.68.

Прогноз матча «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (11.06.2019)

«Рэпторс» продемонстрировали силу характера и получили идеальную возможность закрыть серию в пятом матче. Дюрант отправился с «Уорриорз» в Канаду, но на момент написания текста не было никаких новостей о возможном прогрессе по части восстановления Кей Ди. Без Кевина состав «Голден Стэйт» оказывается неспособным противостоять агрессивной защите «Торонто».



Томпсон вернулся и выдал классный матч, а вот Казинс, откровенно говоря, разочаровывает. Об уровне, который показывал Демаркус, лучше всего говорит тот факт, что «Уорриорз» пытались отыграться, выпуская на решающий отрезок давно списанного в Австралию Богута. У «Торонто» в свою очередь Кавай держит высочайшую планку и обязательно находится 2-3 парня, выдающих высочайшую эффективность в отдельно взятый вечер.



Мы уже несколько раз повторяли о том, что не стоит недооценивать сердце чемпионов, но фора «-3» на «Рэпторс» за 1.91 смотрится потрясающе. За прошедшие поединки канадцы провалили лишь одну четверть, а на всех остальных отрезках выглядели более чем достойно. До финала казалось, что у «Торонто» короткая ротация, однако на фоне «Голден Стэйт» у Ника Нёрса в распоряжении отличные резервисты.

Все семь главных бойцов канадцев выкладываются в защите, бьются на пределе возможностей и периодически выстреливают очередями попаданий. Что уж говорить, если даже Кайл Лоури выглядит в финальной серии баскетболистом, для которого данное событие вполне рядовое, и разыгрывающий приносит своей команде колоссальную пользу за счёт самоотдачи и хитрости.



Раньше «Уорриорз» могли побеждать оппонентов, когда проводили неплохой матч, теперь этого недостаточно. Индивидуальный уровень защитников «Рэпторс» столь высок, что канадцы постоянно провоцируют потери соперника, а на открытых точках специально оставляют наименее талантливых исполнителей «Голден Стэйт».



Сумасшедшая атмосфера в Канаде, вера «Торонто» в собственные силы, решительность и непоколебимость Кавая, осознание «Уорриорз» скорого распада династии с огромной вероятностью приведут к победе «Рэпторс». Для успеха «Голден Стэйт» нужен близкий к идеальному матч от всех трёх лидеров и качественная подмога со скамейки. Однако без Дюранта ресурсы Стива Керра слишком ограничены.



Если пробежаться по личной статистике, то за 1.85 стоит присмотреть к индивидуальному тоталу Ибаки меньше 9,5 очка. Серж провёл великолепный прошлый матч, но испанец по ходу всего противостояния не выглядит стабильным игроком, готовым приносить пользу в нападении на постоянной основе.



Серж в любой момент способен отвесить сочный блок-шот или вырвать мяч у противника в борьбе за подбор, а вот с результативностью дела обстоят не лучшим образом. За десять предыдущих поединков Ибака лишь дважды набирал более девяти очков. Например, до недавних 20 баллов в четвёртом матче серии испанец выдал 6, 9, 5, 7 и 6 пунктов. Низ явно напрашивается.



Из вариантов с коэффициентами выше двойки есть перспективное предложение на тотал потерь Дрэймонда Грина больше 4,5 за 2.3. Форвард «Голден Стэйт» способен в каждом поединке набивать трипл-дабл, вот только бережного обращения с мячом 23 номеру «Уорриорз» явно не достаёт, от чего страдает вся команда.



В финальной серии Грин сделал последовательно 6, 5, 4 и 5 потерь, поэтому откуда букмекеры выставляют столь соблазнительную для нас линию не совсем понятно. Разумеется, валить всё на одного Дрэймонда неправильно. Следует отметить потрясающую защиту «Торонто». Опытные игроки «Рэпторс» постоянно предвкушают передачи от главного диспетчера «Голден Стэйт» и нацелены на перехваты.

Ставки на матч «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

У «Рэпторс» выпадает идеальный шанс закрыть серию дома, которым канадцы обязаны воспользоваться. Если Дюрант так и не появится, то фора «-3» на «Рэпторс» за 1.91 должна проходить. «Уорриорз» не хватает глубины для регулярного преодоления защитных порядков противника.



В личной статистике мы проверим тотал меньше 9,5 очка Ибаки за 1.85 и 5 или более потерь от Дрэймонда Грина за 2.3. Серж в прошлом поединке расстрелял всю обойму, испанцу потребуется время на перезарядку, а 23 номер «Уорриорз» пробивал установленную планку в трёх из четырёх матчах текущей финальной серии.

Выбор №1: индивидуальный тотал Сержа Ибаки меньше 9,5 очка за 1.85



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал потерь Дрэймонда Грина больше 4,5 очка за 2.3



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 650 фишек)



Выбор №3: победа «Рэпторс» с форой «-3» за 1.91



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 455 фишек)



Долгосрочная ставка №7: Дрэймонд Грин станет самым ценным игроком серии за 8.8



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 7800)



Долгосрочная ставка №8: тотал технических фолов у тренеров за всю серию больше 0,5 за 4.5



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 3500)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 тыс. фишек. В банке осталось 26 225 фишек.



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