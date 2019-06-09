Дания — Грузия, Польша — Израиль. Прогнозы на квалификацию Евро-2020

10 июня в Копенгагене состоится матч отборочного цикла чемпионата Европы — 2020 между сборными Дании и Грузии, а в Варшаве Польша сыграет с Израилем. Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу датчан можно с коэффициентом 1.30, успех поляков идёт за 1.57.
Анализ матча Дания — Грузия (10.06.2019)
У сборной Дании в активе всего два очка и четвёртое место в группе из пяти возможных, позади только Гибралтар. Вроде бы всё печально, но на самом деле ситуация вполне неплохая. Во-первых, сыграны всего два матча, а Ирландия и Грузия успели провести по три.
Во-вторых, соперниками были лучшие коллективы группы D — Швейцария и Ирландия. Датчане не проиграли ни тем, ни другим — 3:3 и 1:1 соответственно. Вот и получается, что старт квалификации сложился как минимум неплохо. А уж эпический камбэк в Базеле наверняка останется в истории.
А вот календарь сборной Дании — Грузия, Гибралтар и снова Грузия. Если достойно пройти этот отрезок, четвёртое место в группе тут же изменится на второе или хотя бы третье. Достаточно стабильно набирать очки с уступающими в классе соперниками.
У Владимира Вайсса довольно крепкая команда с неплохой защитой, Швейцария и Ирландия испытывали с ней определённые проблемы. В то же время с созиданием у Грузии не очень, а душить контратаки датчане умеют. Скорее всего, хозяевам не будет легко, но первую победу в отборочном цикле они всё же одержат.
Вариантов несколько: П1 + ТМ 3,5 мяча за 1.85, П1 всухую за 1.85 и П1 в 1-2 гола за 2.00. Помимо этого, можно взять ставку «Грузия получит больше жёлтых карточек» за 1.65. Гости часто фолят, а у датчан хватает быстрых и техничных футболистов.
Ставки на матч Дания — Грузия
У Владимира Вайсса довольно крепкая команда с неплохой защитой. В то же время с созиданием у Грузии не очень, а душить контратаки датчане умеют. Скорее всего, хозяевам не будет легко, но первую победу в отборочном цикле они всё же одержат.
Ставка №1: победа Дании + ТМ 3,5 мяча за 1.85.
Ставка №2: Грузия получит больше жёлтых карточек за 1.65.
Анализ матча Польша — Израиль (10.06.2019)
Очная встреча лидеров группы G. Поляки одержали три победы в трёх матчах и занимают первое место в группе, а Израиль набрал семь очков и идёт следом. Обладающие более мощными составами Австрия и Словения остались далеко позади, на двоих у них лишь пять баллов.
Сборная Польши недавно пережила смену главного тренера, с качеством игры у неё есть заметные проблемы. Тем не менее, наличие нескольких индивидуально сильных футболистов позволяет дожимать оппонентов. 1:0 с Австрией, 2:0 с Латвией и 1:0 с Северной Македонией — неброско, но эффективно.
У Израиля всё гораздо веселее: в трёх матчах квалификации с участием этой команды забито 11 голов. Австрийцы вообще пропустили от них четыре мяча. Обе забьют идёт за симпатичные 2.07, но с обороной у поляков порядок, так что в голе гостей уверенности нет.
Соперников вполне устроит ничья, а потому вряд ли они будут торопиться. «Гол в первые 26 минут — нет» за 2.05 смотрится нормально. В остальном шансы хозяев выглядят лучше, Роберт Левандовски и Кшиштоф Пёнтек отлично находят удары с убойной дистанции и свои 1-2 мяча наверняка сообразят.
Гол Левандовски идёт за 1.67 — вполне неплохо. Роберт отбегал вхолостую в игре с Македонией и наверняка сыграет активно перед родными трибунами.
Ставки на матч Польша — Израиль
Соперников вполне устроит ничья, так что вряд ли они будут торопиться. «Гол в первые 26 минут — нет» за 2.05 смотрится нормально. В остальном шансы хозяев выглядят лучше, Роберт Левандовски и Кшиштоф Пёнтек отлично находят удары с убойной дистанции и свои 1-2 мяча наверняка сообразят.
Ставка №1: гол в первые 26 минут — нет за 2.05.
Ставка №2: Левандовски забьёт за 1.67.
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