Беларусь — Северная Ирландия, Греция — Армения. Прогноз на отбор Евро-2020

11 июня в Борисове состоится матч отборочного цикла чемпионата Европы — 2020 между сборными Беларуси и Северной Ирландии, а в Афинах Греция сыграет с Арменией. Букмекеры отдают предпочтение гостям и хозяевам соответственно: поставить на победу североирландцев можно с коэффициентом 2.78, успех греков идёт за 1.50.

Анализ матча Беларусь — Северная Ирландия (11.06.2019)

Сборная Беларуси на днях сыграла с Германией, но это была лишь разминка перед главной проверкой на прочность. Ведь теперь в Борисов пожалует единоличный лидер группы С, который набрал в трёх матчах максимально возможные девять очков и сметает всё на своём пути. Имя ему — Северная Ирландия.

На самом деле во всём виноваты происки календаря. Подопечные Майкла О'Нила действительно имеют в активе девять очков, опережая Германию и Нидерланды. Но дело в том, что расписание в начале отборочного цикла у них выглядит так: Эстония, Беларусь, снова Эстония и снова Беларусь. Чистой воды курорт.

При этом все победы давались натужно: 2:0 и 2:1 с Эстонией, 2:1 с Беларусью. Мартовская встреча в Белфасте и вовсе могла закончиться вничью. Хозяева владели скромным преимуществом, но не более. Тем не менее, Беларусь не дотерпела: на 87-й минуте мощный Джош Мадженнис забил решающий мяч.

Состав у гостей немного сильнее, хотя фактор своего поля компенсирует имеющуюся разницу. Строго говоря, играть будут две сопоставимые по классу команды, которым с большим трудом даётся позиционная атака. Скорее всего, скорости получатся невысокими, а основными источниками остроты станут «стандарты» и навесы.

Потому самый простой вариант — взять верх на угловые. ТБ 9 корнера за 1.70 смотрятся неплохо. Понятно, что голов много не будет, но на ТМ 2,5 мяча дают смешные 1.47, а «обе забьют — нет» за 1.78 кажутся риском, ведь счёт 1:1 вполне вероятен.

Стоит изучить «Беларусь не проиграет + ТМ 2,5 мяча» за 2.05. С качеством футбола у Северной Ирландии есть проблемы, а на своём поле подопечные Игоря Криушенко будут опаснее. Скорее всего, гости наконец-то потеряют очки.

Ставки на матч Беларусь — Северная Ирландия

Строго говоря, играть будут две сопоставимые по классу команды, которым с большим трудом даётся позиционная атака. Скорее всего, скорости получатся невысокими, а основными источниками остроты станут «стандарты» и навесы. Потому самый простой вариант — взять верх на угловые.

Ставка №1: ТБ 9 углового за 1.70.

Ставка №2: Беларусь не проиграет + ТМ 2,5 мяча за 2.05.

Анализ матча Греция — Армения (11.06.2019)

У греков всё грустно. В матче с боснийцами (2:2) удалось отскочить благодаря удалению Миралема Пьянича и пенальти, а вот Италия пощады не проявила. «Скуадра адзурра» забила три мяча к 33-й минуте и спокойно довела дело до разгрома. «Эллины» так ничего толком и не создали.

Итальянцы закрепились на первом месте, зато дальше намечается настоящая толкучка: у Финляндии на данный момент шесть очков, у Греции и Боснии по четыре, а у Армении — три. Битва за вторую строчку в группе J ожидается упорная, один неудачный результат рискует оказаться роковым.

Подопечные Ангелоса Анастасиадиса сейчас совсем не впечатляют. Вроде бы у армян есть неплохой шанс зацепиться за очки, вот только сами они по-прежнему находятся в плачевном состоянии. Разгром Лихтенштейна (3:0) — это хорошо, но 0:2 от финнов в Ереване точнее отражают нынешний уровень команды.

Греции после взбучки от сборной Италии надо исправляться перед болельщиками, так что гостям придётся нелегко. Тотал больше 2,5 мяча за 2.46 надо проверять: хозяева будут давить, а у Армении с созиданием всё не так уж плохо (хотя реализация порой просто ужасна). Что-то вроде 2:1 или 3:0 тут вполне возможно.

Ставки на матч Греция — Армения

Греции после взбучки от сборной Италии надо исправляться перед болельщиками, так что гостям придётся нелегко. Тотал больше 2,5 мяча за 2.46 надо проверять: хозяева будут давить, а у Армении с созиданием всё не так уж плохо.

Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.46.

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